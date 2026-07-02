Oura ha mantenuto la promessa fatta al lancio del Ring 5 a maggio per cui le principali funzionalità software della nuova generazione stanno arrivando anche su Oura Ring Gen 3 e Oura Ring 4, con un rollout iniziato il 1° luglio e previsto per completarsi entro il 7 luglio. Questo ovviamente interessa una base di utenti molto più ampia rispetto ai soli possessori del nuovo modello, e che cambia sensibilmente il rapporto costo-beneficio dell’upgrade.

Come avevamo raccontato nel nostro confronto Ring 5 vs Ring 4, Oura aveva già annunciato che le funzionalità software del Ring 5 sarebbero arrivate sull’hardware precedente. La promessa era chiara: Health Radar, Live Activity Tracking, GLP-1 Insights e Locate sarebbero stati distribuiti tramite aggiornamento software anche ai Gen 3 e Gen 4. Ora quel rollout è ufficialmente partito.

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Le funzionalità in arrivo su Gen 3 e Gen 4

Health Radar è probabilmente la novità che più utenti noteranno per prima. Il sistema monitora i segnali biometrici in background, con particolare attenzione ai cambiamenti nella respirazione notturna e nelle tendenze cardiovascolari, inviando notifiche proattive quando rileva variazioni significative rispetto ai valori standard dell’utente. È l’evoluzione naturale di Symptom Radar, la funzione già disponibile su Gen 3 e Gen 4 che avevamo raccontato a dicembre 2024.

Live Activity Tracking è invece la funzione che spinge Oura più decisamente nel territorio dei wearable orientati al fitness visto che finora l’anello raccoglieva i dati degli allenamenti ma li elaborava solo a posteriori; mentre grazie a essa ora gli utenti potranno vedere in tempo reale parametri come ritmo, distanza e frequenza cardiaca durante la sessione. Un cambiamento che rende il Ring meno un dispositivo concentrato solo sul sonno e più uno strumento completo per il monitoraggio dell’attività in generale nel corso della giornata.

Locate risolve un problema pratico che molti utenti avevano segnalato, ovvero la possibilità di ritrovare l’anello smarrito o la custodia di ricarica. Il sistema mostra l’ultima posizione nota su una mappa e utilizza il Bluetooth per aiutare a trovare il dispositivo nelle vicinanze.

GLP-1 Insights è una funzione più specializzata, pensata per chi segue terapie con farmaci come Ozempic o Wegovy. Permette di registrare il dosaggio, monitorare i sintomi, tracciare il peso e seguire i progressi nel tempo. Chi non usa farmaci GLP-1 può comunque utilizzarlo per il monitoraggio manuale dei parametri correlati.

Oura Labs si espande

L’aggiornamento porta con sé anche un’espansione significativa di Oura Labs, la sezione sperimentale dell’app. Lab Uploads permetterà di caricare i risultati delle analisi del sangue in formato PDF e visualizzarli affiancati ai dati di sonno, stress e attività. Il rollout di questa funzione partirà nella prima settimana di luglio.

Connected Care, realizzata in partnership con Counsel Health e disponibile in 43 stati americani, punta a trasformare gli insight dell’anello in accesso concreto a cure mediche certificate, senza uscire dall’ecosistema Oura.

Health Records porta nello stesso ambiente allergie, condizioni pregresse, farmaci e procedure storiche dell’utente, mentre Oura Advisor potrà usare questo contesto aggiuntivo insieme ai dati biometrici quotidiani per fornire suggerimenti più personalizzati. Brain Health Check-In aggiunge invece test cognitivi e sondaggi, con la possibilità di condividere i dati per supportare la ricerca sulla salute cerebrale.

Meno motivi per aggiornare subito al Ring 5

Va detto che questo aggiornamento non rende Gen 3 e Gen 4 identici al Ring 5: l’hardware conta ancora, specialmente il design più compatto e leggero del nuovo modello, che avevamo definito il cambiamento più percepibile della generazione.

Chi ha trovato il Ring 4 leggermente ingombrante al dito troverà nel Ring 5 un’esperienza più leggera e comoda. Ma per chi è soddisfatto del proprio anello attuale, il rollout di queste funzionalità riduce sensibilmente l’urgenza di un aggiornamento immediato.