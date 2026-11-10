Il Black Friday 2026 di ECOVACS, uno dei leader riconosciuti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, è già iniziato su Amazon con una selezione di offerte dedicate ai robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT, ai robot lavavetri WINBOT e ai robot tagliaerba GOAT.

Le promozioni coinvolgono alcuni dei modelli più recenti e avanzati del catalogo dell’azienda, tra cui ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone, DEEBOT T90S PRO OMNI e GOAT A1600 LiDAR Pro, con sconti fino a 900 euro su una selezione di prodotti e bundle. Alcune offerte sono già disponibili, mentre altre arriveranno nei prossimi giorni e resteranno attive fino al 30 novembre 2026. Scopriamo tutti i dettagli della promozione.

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Black Friday 2026: le offerte ECOVACS già attive

Mancano ancora più di due settimane al Black Friday, che quest’anno ricorrerà venerdì 27 novembre 2026, ma ECOVACS, come da tradizione, ha già lanciato le sue offerte su Amazon che partono ben prima rispetto alle date dell’evento promosse dal colosso dell’e-commerce.

Uno dei produttori leader nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti propone in offerta già da oggi (e fino al 30 novembre 2026, giorno del Cyber Monday) alcuni modelli e bundle della gamma ECOVACS, con risparmi che possono arrivare fino a 900 euro rispetto ai prezzi di listino.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X12S OmniCyclone

Partiamo da ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE, prodotto presentato all’inizio del mese di settembre (durante IFA 2026) che rappresenta il top di gamma nel catalogo di robot aspirapolvere e lavapavimenti dell’azienda.

Il robot introduce la tecnologia OZMO ROLLER 3.0 con rullo attivo da 27 cm (gira a 260 giri al minuto) che massimizza la superficie di contatto con il pavimento. C’è poi un sistema di lavaggio pressurizzato che si preoccupa di mantenere costantemente pulito il rullo.

Il sistema TruEdge 3.0 Extreme estende l’azione pulente fino al limite del battiscopa e delle pareti, mentre la funzione FocusJet agisce da pre-trattamento intelligente: spruzza acqua in modo mirato sulle macchie secche prima del passaggio del rullo.

Per quanto concerne la potenza di aspirazione, grazie alla tecnologia BLAST e a un motore da 53 AW, il robot arriva a 27.000 Pa (con una portata di 27 litri al secondo). Il sistema ZeroTangle 4.0 impedisce a peli di animali e capelli di ostruire la spazzola principale, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE è potenziato dall’intelligenza artificiale: esso può vantare il sistema AIVI 3D 4.0 (si preoccupa di rendere precisa la navigazione) e AGENT YIKO 3.0 (si pone come assistente avanzato per la pianificazione autonoma delle pulizie in base alle abitudini domestici).

Grazie al sistema TruePass (un sistema adattivo a quattro ruote motrici), il robot può superare dislivelli e ostacoli, anche complessi: non vi saranno problemi con le soglie “singole” fino a 2,5 cm o con quelle consecutive fino a 5 cm.

Il punto di forza dei modelli OMNICYCLONE dell’azienda è la stazione base multifunzione OMNICYCLONE All-in-One, dotata in questo caso della tecnologia PureCyclone 2.0 (sistema di svuotamento ciclonico automatico senza sacchetto).

Abbiamo poi la pulizia automatica, il riscaldamento programmato del serbatoio dell’acqua sporca (per prevenire cattivi odori) e il sistema PowerBoost Plus per la ricarica rapida (in tre minuti viene ricaricato il 13% della batteria).

Fino al 30 novembre 2026: È possibile acquistare ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit in offerta su Amazon a 799 euro invece di 1.299 euro, con uno sconto del 38,49%. Acquista ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90S PRO OMNI

Un gradino più in basso si colloca ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI, parte di una famiglia che combina elevate prestazioni di pulizia a tecnologie intelligenti. Come il modello di punta integra le tecnologie OZMO ROLLER 3.0, TruEdge 3.0 (anche se non in versione Extreme), ZeroTangle 4.0 e il sistema BLAST (con 40.000 Pa di potenza di aspirazione).

Il rullo si solleva automaticamente sui tappeti (per far sì che restino puliti e asciutti), mentre grazie a due ruote motrici da 7,6 cm, il robot può superare soglie fino a 2,5 cm o ostacoli consecutivi fino a 4 cm.

In aggiunta abbiamo il sistema Fresh Flow, che si preoccupa di mantenere pulito il rullo durante il lavaggio, e una grande attenzione al comfort acustico: il robot è in grado di ridurre la rumorosità fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e fino a 5 dBA durante l’aspirazione, senza rinunciare alle performance.

Troviamo poi il sistema di navigazione AIVI 3D 4.0 la tecnologia AGENT YIKO 2.0 (un assistente intelligente che ottimizza la gestione delle pulizie in base alle esigenze e alle abitudini domestiche) e la funzione di ricarica rapida PowerBoost (permette di recuperare il 10% di carica in tre minuti durante le pause dedicate alla pulizia del mocio).

Fino al 30 novembre 2026: È possibile acquistare ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI (White) in offerta su Amazon a 499 euro invece di 799 euro, con uno sconto del 37,55%. Acquista ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI (White) in offerta su Amazon

Robot per la cura del prato GOAT A1600 LiDAR PRO

La terza e ultima offerta già attiva nel Black Friday 2026 targato ECOVACS è il modello di punta della gamma per la cura del prato, ovvero l’ECOVACS GOAT A1600 LiDAR PRO, un robot progettato per la cura di grandi prati/giardini (fino a 1.600 metri quadrati) che non richiede la presenza di cavi perimetrali fisici.

Esso sfrutta il sistema di navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360 (combinazione tra LiDAR rotante a 360°, LiDAR 3D-ToF e telecamera IA) che gli permette di navigare con estrema precisione, anche al buio e con una precisione di 2 cm, e mappare il giardino (anche in zone, personalizzabili) per muoversi in maniera più efficiente possibile.

Dotato di tanta potenza e di dischi a doppia lama, questo robot può gestire anche l’erba alta e incolta senza problemi, garantendo un’efficienza di taglio fino a 400 metri quadrati all’ora. L’altezza di taglio può essere regolata elettricamente da 3 a 9 cm (tramite l’app per smartphone).

In aggiunta, il GOAT A1600 LiDAR PRO è il primo modello dell’azienda a disporre del sistema TruEdge con un tagliabordi integrato che lavora automaticamente per rifinire il prato fino ai bordi e far sì che tutto sia in ordine.

Il robot, che è in grado di superare ostacoli alti fino a 4 cm e di superare agevolmente anche le pendenze più ripide (fino al 50% o 27°), può contare sul sistema AIVI 3D per riconoscere ed evitare efficacemente oltre 200 tipi di ostacoli (inclusi gli animali più piccoli come i ricci), mantenendosi entro 5 cm di distanza.

La batteria integrata assicura tempi di inattività minima grazie alla ricarica super veloce (50 minuti per una ricarica completa). Abbiamo, infine, l’impermeabilità di livello IPX6 che lo rende resistente alle condizioni difficili e facile da pulire con un solo risciacquo.

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Black Friday 2026: le offerte ECOVACS in arrivo

Oltre alle offerte di cui vi abbiamo appena parlato che risultano essere già attive, ECOVACS arricchirà la sua promozione in vista del Black Friday 2026 con altre proposte che si “attiveranno” tra qualche giorno, a partire dalla variante di un prodotto già discusso nel capitolo precedente.

In arrivo nel Black Friday targato ECOVACS: Dal 19 novembre 2026 e fino al 30 novembre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI (Care Kit, Black) in offerta su Amazon a 499 euro invece di 799 euro, con uno sconto del 37,55%. Acquista ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI (Care Kit, Black) in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90 MAX Pro

A partire dal 16 novembre 2026 andrà in offerta ECOVACS DEEBOT T90 MAX Pro OMNI, un altro robot aspirapolvere e lavapavimenti che include le tecnologie OZMO Roller 3.0, BLAST (da 40.000 Pa) con spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0, TruEdge 3.0 Extreme.

Per muoversi, il robot sfrutta un sistema dToF LiDAR integrato (crea mappe precise e pianifica percorsi di pulizia efficienti) e, grazie al sistema TrueDetect 3D, è in grado di evitare cavi e altri ostacoli presenti nelle abitazioni.

Caratterizzato da un corpo ultra-sottile da 95 mm, questo robot è in grado di passare sotto letti, divani e mobili, e di superare soglie fino a 2 cm. Completa il pacchetto la stazione base OMNI con svuotamento automatico, lavaggio del rullo (con acqua calda fino a 100°C), asciugatura ad aria calda (a 45°C) e pulizia automatica in un tocco.

Dal 16 novembre e fino al 30 novembre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS DEEBOT T90 MAX Pro OMNI in offerta su Amazon a 399 euro invece di 599 euro, con uno sconto del 33,39%. Acquista ECOVACS DEEBOT T90 MAX PRO OMNI in offerta su Amazon Dal 19 novembre e fino al 30 novembre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS DEEBOT T90 MAX Pro OMNI (Care Kit) in offerta su Amazon a 399 euro invece di 599 euro, con uno sconto del 33,39%. Acquista ECOVACS DEEBOT T90 MAX PRO OMNI (Care Kit) in offerta su Amazon

Robot lavavetri WINBOT W3 OMNI

Andando oltre rispetto ai robot aspirapolvere e lavapavimenti, il Black Friday 2026 dell’azienda si arricchirà presto dell’offerta su ECOVACS WINBOT W3 OMNI, un robot lavavetri ideale per le case multi-piano e per le case con grandi finestre e vetrate.

La pulizia sui vetri sfrutta una tecnologia di nebulizzazione a triplo ugello guidata dall’algoritmo WIN-SLAM 5.0: esso è in grado di mappare i percorsi ed evitare gli ostacoli con precisione millimetrica.

Questo robot può operare sia collegato alla rete elettrica che in modalità senza fili, grazie a una batteria che garantisce fino a 130 minuti di pulizia continua, e gode di un robusto sistema di sicurezza in 12 fasi.

La stazione base multifunzione da 10 kg offre una forza di ancoraggio da 800 N mentre il robot mantiene un’aspirazione continua sul vetro pari a 8.000 Pa (per prevenire le cadute).

Inoltre, la stazione base è dotata del sistema Vortex Wash che, in un minuto, sfrutta sedici ugelli ad alta pressione per il lavaggio in totale autonomia del panno del robot che sarà così sempre pronto all’uso.