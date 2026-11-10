Il Mudman GDG-B100 entra nella collezione Master of G di G-SHOCK, ed è un orologio pensato per chi affronta l’outdoor anche negli ambienti più impegnativi. Sarà sul mercato dall’11 novembre 2026 a 219 euro.

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Resistenza a urti, polvere e fango

L’estetica attinge molto dalle strutture di protezione dei fuoristrada e dalle dotazioni di sopravvivenza. La cassa centrale è racchiusa da una ghiera sfaccettata e da una protezione sagomata sul fondello, che assorbe e disperde i colpi da ogni direzione senza compromettere la stabilità al polso. Il merito è della costruzione Carbon Core Guard, in resina caricata con fibre di carbonio, che abbina rigidità e tenuta ermetica. Contro polvere e fango, tratto identitario della serie, ci sono guarnizioni inserite nei pulsanti, azionabili anche con i guanti, mentre gli attacchi del cinturino sono stati irrobustiti.

Anche i dettagli richiamano il mondo Mudman: sul fondello c’è l’incisione della talpa, simbolo storico della collezione, mentre quadrante e cinturino riportano il motivo del battistrada degli stivali da fango. Cassa, lunetta e cinturino sono in bio-based resin, la resina a base biologica. Le misure sono 63,6 × 49,6 × 16,2 mm per 66 grammi, il cinturino si regola da 145 a 215 mm e la resistenza all’acqua arriva fino a 200 metri. La batteria CR2032 garantisce circa due anni di autonomia: niente Tough Solar, quindi, e nessun ricevitore GPS a bordo.

Display MIP e tracciamento dell’allenamento

Il quadrante LCD MIP (Memory-in-Pixel) punta su contrasto e nitidezza anche quando il sole batte direttamente sull’orologio. Al buio si attiva l’illuminazione automatica a LED rosso, che facilita la lettura dell’ora senza compromettere l’adattamento degli occhi all’oscurità, un vantaggio concreto nelle uscite notturne. Nessun Mudman aveva mai adottato un pannello MIP prima, e nella famiglia Master of G è appena il terzo caso.

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Alla dotazione cronografica si aggiunge il monitoraggio dell’attività fisica: con accelerometro e contapassi l’orologio calcola distanza percorsa, andatura, velocità e calorie bruciate, con memoria per 100 tempi sul giro e un timer a intervalli configurabile su un massimo di cinque blocchi. La tecnologia Smartphone Link e il Bluetooth collegano poi il segnatempo all’app CASIO WATCHES, per la regolazione automatica dell’ora, la calibrazione precisa della distanza tramite il GPS dello smartphone (così i rilevamenti successivi restano accurati anche in modalità autonoma), l’archiviazione del Life Log e la gestione delle sessioni di training. Una vibrazione avverte quando si centrano gli obiettivi di allenamento e segnala chiamate, messaggi, email, social, appuntamenti di calendario e promemoria.

Tre versioni e il prezzo italiano

Il GDG-B100 esce in tre varianti: nera (GDG-B100-1), verde (GDG-B100-1A3) e giallo senape (GDG-B100-1A5). In Italia il prezzo consigliato è di 219 euro, con disponibilità dall’11 novembre 2026 su casio.com, nello store G-SHOCK di Milano e attraverso una rete di rivenditori. Nel Regno Unito il listino indica 200 sterline, circa 230 euro.

Per il lancio Casio ha scelto una location decisamente insolita: un rave organizzato in una miniera di ardesia gallese a circa 419 metri di profondità, con un set di Roni Size.

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