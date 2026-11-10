L’attesa per Grand Theft Auto VI entra nella fase decisiva e, mentre si avvicina il debutto del 19 novembre, emerge un dettaglio destinato a interessare parecchio chi ha già prenotato il nuovo capitolo della serie Rockstar Games. Per installarlo servirà infatti parecchio spazio libero sulle console; il precaricamento può richiedere fino a 212 GB, una quantità considerevole anche per chi dispone di una PS5 o di una XBOX Series X con un’unità SSD piuttosto capiente.

La dimensione è stata confermata direttamente da Rockstar, che ha pubblicato le indicazioni ufficiali in vista dell’apertura dei pre-download. Il dato riguarda sia PlayStation 5 sia XBOX Series X|S, anche se la quantità effettivamente necessaria può cambiare in base al dispositivo; non si tratta quindi di una dimensione “universale” e immutabile del gioco, ma dello spazio che bisogna mettere a disposizione per completare il precaricamento.

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GTA 6 richiede fino a 212 GB: il preload è disponibile dal 10 novembre

Come anticipato da Rockstar, il precaricamento digitale di GTA VI è disponibile da oggi, 10 novembre, per chi ha effettuato il preordine su PlayStation Store o Microsoft Store. La procedura è stata organizzata con orari differenti sulle due piattaforme: su PS5 il download anticipato è partito alla mezzanotte locale, mentre su Xbox Series X|S è stato attivato a livello globale alle 00:00 GMT, corrispondenti all’1:00 in Italia.

Il vantaggio è piuttosto semplice, scaricare in anticipo i file del gioco, così da non dover attendere il completamento del download nel giorno del debutto. L’accesso rimarrà comunque bloccato fino al 19 novembre, quando GTA VI sarà ufficialmente disponibile. Il requisito dei 212 GB merita qualche attenzione, soprattutto per chi utilizza console con spazio di archiviazione limitato.

Su Xbox Series S, ad esempio, la versione da 512 GB dispone di una capacità effettivamente utilizzabile sensibilmente inferiore a quella nominale; un’installazione che si avvicinasse al limite indicato da Rockstar potrebbe quindi occupare una parte consistente dello spazio disponibile, rendendo necessario eliminare alcuni giochi o valutare un’espansione della memoria.

Anche su PS5 e PS5 Pro, nonostante la maggiore capacità delle configurazioni disponibili, è opportuno controllare preventivamente lo spazio libero; Rockstar consiglia infatti di assicurarsi di avere fino a 212 GB disponibili prima di avviare il precaricamento. Non è ancora possibile stabilire se eventuali aggiornamenti del day one richiederanno ulteriore spazio; il requisito comunicato riguarda il pre-download e non costituisce una garanzia sulla dimensione definitiva dell’installazione dopo tutte le patch.

Come scaricare GTA VI in anticipo su PS5 e Xbox

Per avviare il precaricamento è necessario aver prenotato una delle edizioni digitali del gioco. Su PlayStation 5 basta raggiungere la propria raccolta, selezionare Grand Theft Auto VI e avviare il download dalla relativa schermata; è possibile anche abilitare il download automatico, così da lasciare alla console il compito di scaricare i file quando disponibili.

Su Xbox Series X|S il procedimento è analogo, ovvero il gioco prenotato compare nella libreria e può essere installato attraverso la relativa pagina dello store. Per il download automatico è necessario mantenere attive le impostazioni di aggiornamento automatico e lasciare la console accesa o in modalità di sospensione compatibile.

Una precisazione riguarda anche le copie fisiche. Per il lancio sono previste versioni con codice digitale all’interno della confezione, disponibili nei negozi dal 12 novembre; non si tratta quindi di una tradizionale copia su disco da inserire nel lettore, ma di un prodotto fisico che permette di riscattare il gioco e procedere al download.

Quanto costa GTA 6 in Italia: prezzi da 79,99 euro

Il peso dell’installazione non è l’unico dato interessante emerso con l’apertura del precaricamento; le pagine ufficiali degli store italiani permettono infatti di verificare anche i prezzi delle due edizioni disponibili al lancio. La Standard Edition di Grand Theft Auto VI è proposta a 79,99 euro, mentre la Ultimate Edition sale a 99,99 euro; quest’ultima comprende il gioco base e l’Upgrade Ultimate Edition, oltre al pacchetto Vintage Vice City.

L’aggiornamento alla versione superiore è acquistabile separatamente anche da chi ha già prenotato la Standard Edition. Per quanto riguarda l’uscita, Rockstar conferma il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S; per il momento non è stata annunciata una versione PC con una data di disponibilità, mentre il lancio su console rimane il primo appuntamento per uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.