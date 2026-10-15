A poco più di un mese dal lancio, a sorpresa Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di GTA 6. Nel nuovo spettacolare video possiamo dare un’altra occhiata a Vice City e ai suoi personaggi (compresi i due protagonisti, Jason e Lucia), tra scene di gameplay e panoramiche dell’area di gioco.

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È arrivato il trailer di lancio di GTA 6

Manca poco più di un mese al lancio di GTA 6, e in anticipo persino sulle solite e ormai tipiche teorie sul rilascio di nuovi trailer, ecco che Rockstar stupisce pubblicando il trailer ufficiale di lancio sul suo canale YouTube. Il filmato di un minuto e mezzo è accompagnato da un brano musicale che farà parte della colonna sonora originale del titolo (firmata dal duo Justice), intitolato “Flower in a Hurricane“.

Il nuovo trailer mostra nuovamente i due protagonisti, Jason e Lucia, ma anche diversi altri personaggi che presumibilmente faranno parte della loro storia. Al suo interno possiamo ammirare anche ambientazioni e accenni a situazioni di gioco e momenti narrativi che i giocatori scopriranno tra qualche settimana. Il tutto è stato girato su PlayStation 5 “standard”, in base a quanto riportato in fondo al video.

“Jason e Lucia hanno sempre saputo che le carte era truccate a loro sfavore“, si legge nella descrizione ufficiale del trailer. “Ma quando un facile colpo va storto, si ritrovano nel lato oscuro del luogo più soleggiato d’America, nel bel mezzo di una cospirazione criminale che si estende per tutto lo stato di Leonida, costretti a fare affidamento l’uno sull’altra più che mai, se vogliono uscirne vivi“.

Dopo i record ottenuti con i precedenti trailer (incluso l’Extended Look in esclusiva temporale su Netflix di fine agosto), il trailer ufficiale di lancio si appresta a fare il botto su YouTube: potete gustarvelo qui in basso (si arriva fino alla risoluzione 4K). Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 19 novembre 2026 per PS5, PS5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S, mentre i PC gamer dovranno attendere un po’ di più.

Avete già preordinato GTA 6 (su Amazon ci sono ancora copie della versione “fisica”) o siete ancora indecisi?