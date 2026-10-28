Manca ormai meno di un mese al fatidico e attesissimo debutto di Grand Theft Auto VI, il nuovo capitolo della fortunata serie free-roaming targata Rockstar Games. In particolare, un report trapelato in Rete nelle ultime ore avrebbe svelato un peso nella sua (unica) versione in digitale a dir poco significativo e ingombrante: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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GTA 6: un videogioco che “pesa”

Appassionati di videogiochi, preparatevi a fare spazio sul vostro SSD di PlayStation 5 o Xbox Series X che dir si voglia. Stando a un recente report di PlayStation Game Size condiviso su X, infatti, GTA 6 occuperà ben 210 GB di dati all’interno della console di turno: un valore decisamente elevato, se confrontato con i titoli precedenti della compagnia, come nel caso di Red Dead Redemption 2, che all’epoca richiedeva “appena” 149 GB per poter essere installato sull’allora PlayStation 4.

🚨 Grand Theft Auto VI – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB – 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Un aumento di peso riconducibile in gran parte all’avanzamento tecnico dei titoli moderni, che spesso e volentieri includono anche una vasta componente dedicata al multiplayer online, come accaduto di recente con Call of Duty: Modern Warfare 4 di Infinity Ward.

Nel caso di una Xbox Series X standard da 512 GB di memoria (di cui 362 GB di memoria effettivamente utilizzabile per l’archiviazione dei videogiochi), si tratterebbe di più della metà dello spazio disponibile su console: un videogioco capace dunque di “spazzare” tutti gli altri titoli in uscita sul mercato e non, anche letteralmente. Considerando poi l’eventualità dell’uscita di una patch al day one del gioco, non è difficile pensare che potremmo passare diverse ore di download in attesa di metterci sopra le mani, nel caso in cui non si disponga di una connessione ad internet esattamente performante e al passo coi tempi. Contrariamente alla maggior parte dei titoli, infatti, anche la versione fisica di Grand Theft Auto VI richiederà necessariamente il download in digital-delivery del gioco per poter essere lanciato, anticipando quel che sarà l’abbandono del supporto da parte di PlayStation di qui ai prossimi anni.

Come al solito si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, nell’attesa di comunicati ufficiali direttamente dala compagnia di sviluppo: attendiamo dunque aggiornamenti in merito da parte di Rockstar Games, che non tarderanno ad arrivare a pochi giorni dal lancio. Vi ricordiamo infine che il nuovo Grand Theft Auto VI sarà disponibile in esclusiva (temporanea) per PlayStation 5 e Xbox Series X a partire dal prossimo 19 novembre, mentre il pre-caricamento del gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 12 novembre.