Giusto nella giornata di ieri siamo venuti a conoscenza del probabile peso “imponente” della versione in digitale (l’unica, a dire il vero) dell’attesissimo Grand Theft Auto VI, sviluppato da Rockstar Games. Secondo una recente indiscrezione, in particolare, le copie del gioco rilasciate in anteprima e destinate alle recensioni potrebbero avere uno specifico watermark, che impedirebbe la diffusione di contenuti video prima dell’effettivo lancio: scopriamone insieme tutti i dettagli.
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Grand Theft Auto VI: il watermark che protegge
Secondo quanto riportato da un content creator, le copie di Grand Theft Auto VI destinate ai redattori di tutto il mondo sarebbero protette da uno specifico watermark in sovraimpressione a schermo che citerebbe il nome del recensore di turno, fattore questo che impedirebbe di fatto ogni possibile fuga di dati, tutelando così Rockstar Games fino al giorno del lancio effettivo sui mercati di tutto il mondo.
Nel caso dunque in cui qualsiasi giornalista (o chi per esso) scelga inavvertitamente di condividere alcuni video prima del lancio (contravvenendo quindi agli NDA precedentemente firmati da entrambe le parti), la compagnia sarebbe immediatamente al corrente della specifica copia da cui sarebbero trapelati, risalendo al colpevole che verrebbe messo così in una sorta di “lista nera” per i futuri titoli in uscita.
Un provvedimento che, a dire il vero, è stato adottato anche da altre compagnie nel passato recente, come per esempio Electronic Arts, Ubisoft o Activision per i loro videogiochi di punta, nelle build Alpha o nelle beta destinate ai tester.
The GTA 6 leaks really spooked Rockstar.
The review copies apparently are watermarked, with the reviewer’s name flashing on the screen to prevent leaks.
This way if anyone leaks footage, Rockstar knows exactly what copy it came from and that reviewer/outlet becomes eternally blacklisted from all future Rockstar releases.
— Jeremy (@ManaByte) October 27, 2026
Al di là di questo forte stratagemma da parte di Rockstar Games per limitare il più possibile la fuga di dati, i leak potrebbero comunque essere inevitabili da qui al lancio, portando a possibili (e fastidiosi) spoiler a discapito dei videogiocatori che attendono il titolo ormai da anni, e rovinando in parte l’esperienza tra le strade di Vice City, nello stato di Leonida.
Secondo alcune fonti degli ultimi giorni, l’embargo per la pubblicazione delle prime recensioni dell’attesissimo titolo free-roaming cadrà il prossimo 18 novembre. Vi ricordiamo infine che Grand Theft Auto VI sarà disponibile in esclusiva per le console di ultima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, il prossimo 19 novembre, ovvero un giorno dopo la scadenza del presunto embargo, con la possibilità di effettuare il pre-load dei dati a partire dal 12 novembre.
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