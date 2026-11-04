Dopo un paio di mesi di pausa, Garmin è tornata ad occuparsi dei suoi sportwatch meno recenti della gamma Forerunner, quella dedicata ai runner, rilasciando una nuova versione del software in anteprima.

A ricevere un nuovo aggiornamento in beta sono i Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023), Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024) e gli ancor meno recenti Forerunner 955, 255 e 255 Music (annunciati a giugno 2022). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin torna ad aggiornare in beta i Forerunner più datati

Come anticipato in apertura, Garmin ha distribuito una nuova beta per i modelli dedicati ai runner delle precedenti generazioni, sostanzialmente riprendendo il lavoro che si era interrotto a fine agosto col rilascio del “major update”.

Per Forerunner 965, Forerunner 265, Forerunner 165, Forerunner 955, Forerunner 255 e Forerunner 255 Music è ora in fase di distribuzione la nuova versione 29.52 beta del software (sostituisce la precedente versione 29.05 del software).

Non cambia la numerazione principale della versione, sintomo del fatto che l’azienda elvetico-statunitense sia al lavoro esclusivamente per perfezionare qualcosa che non va sui modelli coinvolti con la versione del software più recente.

Il changelog ufficiale (qui per Forerunner 965, qui per Forerunner 265, qui per Forerunner 165, qui per Forerunner 955, qui per i Forerunner 255) racconta della risoluzione di un bug specifico per tutti i modelli e di un bug specifico per il Forerunner 965, oltre che dell’implementazione di fix e miglioramenti vari.

Changelog – versione 29.52 beta (dalla 29.05) Migliora le prestazioni di visualizzazione rapida dei widget.

Varie correzioni di bug e miglioramenti. Modifiche per il solo Garmin Forerunner 965: Correzione delle stime always-on display nel menu di risparmio energetico.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare smartwatch e sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dal dispositivo stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.