Apple ha annunciato una serie di aggiornamenti per Apple Creator Studio, la raccolta di applicazioni creative pensata per offrire strumenti professionali a chi lavora con video, immagini, musica e documenti su Mac, iPad e iPhone. Le novità riguardano soprattutto l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro, ma non mancano nuovi contenuti per il montaggio video, strumenti avanzati per il fotoritocco e miglioramenti dedicati alla produzione musicale.

Tra gli interventi più rilevanti troviamo l’integrazione dei contenuti MotionVFX in Final Cut Pro per Mac, l’arrivo di un nuovo assistente intelligente in Logic Pro e nelle applicazioni della suite iWork, oltre a Genera riempimento in Pixelmator Pro. Gli aggiornamenti saranno disponibili a novembre tramite App Store, gratuitamente per gli abbonati esistenti ad Apple Creator Studio.

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Final Cut Pro integra MotionVFX e si arricchisce di nuovi strumenti

Una delle novità più importanti riguarda Final Cut Pro, che su Mac integra direttamente MotionVFX, mettendo a disposizione degli editor migliaia di elementi creativi. La raccolta comprende modelli, titoli, transizioni, grafiche animate e strumenti per il rotoscoping, il tracciamento e la correzione del colore, con l’obbiettivo di semplificare l’accesso a contenuti ed effetti professionali durante il montaggio.

L’applicazione integra inoltre l’Hub dei contenuti, che permette di consultare una selezione di video, fotografie e sfondi di repertorio scelti da Apple; in questo modo, chi lavora a un progetto può trovare nuove risorse visive direttamente nell’ambiente di montaggio, senza dover interrompere il flusso di lavoro per cercare materiali altrove.

Apple punta anche a rendere più immediato il passaggio tra montaggio video e fotoritocco. Le immagini presenti nella timeline possono essere aperte direttamente in Pixelmator Pro, dove è possibile utilizzare strumenti di modifica avanzati e salvare automaticamente le modifiche nel progetto, senza dover importare nuovamente i file.

Tra gli altri miglioramenti di Final Cut Pro troviamo nuove opzioni per controllare l’animazione dei fotogrammi chiave, la possibilità di scollegare le clip dalla storyline principale e posizionarle liberamente nella timeline e il supporto a 23 nuove lingue per la trascrizione, una funzione utile per generare sottotitoli e cercare più facilmente specifici passaggi nei filmati.

Anche Motion riceve nuovi strumenti integrati di MotionVFX, con plug-in dedicati alla correzione del colore cinematografica, al tracciamento della telecamera in 3D e alla creazione di effetti visivi. Gli utenti possono inoltre generare e modificare immagini a partire da descrizioni testuali, perfezionare le animazioni e sperimentare nuove possibilità creative. Compressor, invece, introduce la codifica dei video in modalità Cinematic registrati con iPhone 18 Pro e iPhone Duo.

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Pixelmator Pro porta l’editing generativo su un nuovo livello

Le novità dedicate alle immagini non si fermano all’integrazione con Final Cut Pro. Pixelmator Pro introduce Genera riempimento, uno strumento che consente di modificare aree specifiche di un’immagine descrivendo in linguaggio naturale il risultato desiderato.

Il funzionamento è semplice: basta selezionare la zona da modificare e indicare che cosa si vuole ottenere. Per intervenire con maggiore precisione è possibile utilizzare gli strumenti di selezione già presenti nell’applicazione, tra cui Selezione libera, Selezione rapida e Selezione magnetica.

Lo strumento genera contenuti che tengono conto dell’illuminazione, della prospettiva e delle texture circostanti, così da integrarli in maniera coerente con il resto dell’immagine. La funzione Super Risoluzione, inoltre, permette di ingrandire gli elementi generati mantenendoli nitidi, mentre i risultati possono essere inseriti su nuovi livelli oppure uniti a quelli esistenti, con maschere che consentono di perfezionare ulteriormente il lavoro.

Logic Pro si rinnova con un assistente intelligente e uno Stem Splitter migliorato

Apple Creator Studio riserva novità significative anche a chi si occupa di produzione musicale, Logic Pro per Mac introduce in versione beta un assistente intelligente basato su una combinazione di modelli sviluppati da Apple e OpenAI, progettato per aiutare musicisti e produttori a gestire diverse fasi del processo creativo.

L’assistente può supportare l’avvio di un nuovo brano, la configurazione di una traccia vocale tramite un semplice comando e il perfezionamento di un progetto già esistente. L’obiettivo è rendere più accessibili alcune operazioni e velocizzare i flussi di lavoro, senza costringere gli utenti a interrompere continuamente la produzione per cercare le funzioni necessarie.

Cambia anche il Browser di Logic Pro per Mac, completamente riprogettato per riunire loop, strumenti, patch di effetti e altri suoni in un unico ambiente. Grazie alla funzione di comprensione musicale, l’applicazione può analizzare, classificare e contrassegnare automaticamente i suoni aggiunti alla libreria, facilitando la ricerca dei materiali più adatti. Il Browser integra inoltre una libreria Splice.

Un altro miglioramento riguarda Stem Splitter, che ora permette di isolare, sostituire o riequilibrare le parti di batteria senza avere a disposizione le tracce multitraccia originali. Si tratta di una funzione particolarmente utile per chi desidera intervenire su una base musicale già esistente o sperimentare nuove soluzioni per un arrangiamento.

Arriva anche un nuovo Producer Pack firmato da Sergio George, produttore e vincitore di 20 Grammy, che mette a disposizione il suo caratteristico suono di pianoforte e una raccolta di loop dedicati al jazz latino e alla salsa, con percussioni, ottoni e bassi.

Infine, Voice Memo Studio Sound consente di ridurre il rumore ambientale e di fondo nelle registrazioni realizzate con i modelli di iPhone supportati, con la possibilità di continuare a perfezionare l’audio direttamente in Logic Pro. L’applicazione si rinnova inoltre dal punto di vista estetico con un’interfaccia Liquid Glass, caratterizzata da superfici traslucide e un contrasto più marcato per mettere in risalto forme d’onda e tracce.

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Keynote, Pages e Numbers diventano più intelligenti

L’intelligenza artificiale entra in maniera più profonda anche nelle applicazioni dedicate alla produttività. Keynote, Pages e Numbers introducono nuovi assistenti intelligenti in versione beta, basati su modelli di Apple e OpenAI e progettati per comprendere il contesto del documento su cui si sta lavorando.

Le funzionalità variano a seconda dell’applicazione, in Keynote l’assistente aiuta a progettare, animare e perfezionare le diapositive; in Pages può redigere, riorganizzare e migliorare i testi, mentre in Numbers supporta l’elaborazione e l’organizzazione dei dati, suggerisce i dati più adatti e permette di creare tabelle personalizzate sfruttando conoscenze del mondo reale.

Un’altra novità riguarda il supporto al Model Context Protocol (MCP), che consente ad agenti e strumenti di intelligenza artificiale esterni di leggere i contenuti, apportare modifiche ed eseguire azioni automatizzate direttamente all’interno di Keynote, Pages e Numbers. L’obbiettivo è favorire l’integrazione tra le applicazioni Apple e gli strumenti esterni, ampliando le possibilità di automazione delle attività.

L’Hub dei contenuti si arricchisce inoltre di filmati stock selezionati da Apple, utilizzabili per arricchire presentazioni, documenti e fogli di calcolo. Gli abbonati potranno accedere anche a una nuova raccolta di temi e modelli premium. Keynote introduce infine il supporto al formato Keynote Interchange Format (.keyx), un formato aperto basato su JSON pensato per rendere i contenuti più accessibili agli strumenti esterni, ai flussi di sviluppo e agli agenti di intelligenza artificiale.

Freeform riceve nuovi strumenti per la creazione visiva

Le novità annunciate da Apple coinvolgono anche Freeform, che si arricchisce di nuove opzioni per la formattazione del testo e la personalizzazione delle bacheche. Gli utenti potranno applicare stili di testo in un solo passaggio e riutilizzarli su più bacheche, oltre a scegliere colori di sfondo personalizzati o tra le nuove opzioni preimpostate.

A dicembre è inoltre previsto l’arrivo di ulteriori funzionalità: sarà possibile modificare le immagini direttamente in Pixelmator Pro e generare forme modificabili a partire da descrizioni testuali. Si tratta di strumenti che puntano a rendere più flessibile la creazione di contenuti visivi all’interno dell’applicazione.

Nel complesso, l’aggiornamento amplia le possibilità di Apple Creator Studio su più fronti, dalla produzione musicale al montaggio video, passando per il fotoritocco e la produttività. Le nuove funzioni di intelligenza artificiale rappresentano uno degli elementi centrali dell’aggiornamento, con assistenti contestuali, strumenti di editing generativo e nuove opzioni per automatizzare attività che prima richiedevano più passaggi manuali.

Gli aggiornamenti arriveranno a novembre sull’App Store come aggiornamento gratuito per gli abbonati esistenti ad Apple Creator Studio, mentre alcune novità di Freeform sono previste per dicembre.