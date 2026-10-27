Torniamo a parlare di Logitech, che amplia la propria proposta di periferiche dedicate alla produttività con una nuova versione del suo mouse wireless di fascia alta. Si tratta di MX Master 4 Special Edition, un’edizione speciale che punta su un’estetica decisamente diversa da quella del modello standard, con dettagli ispirati al mondo della programmazione e della cultura informatica.

Non ci sono novità sostanziali sul fronte hardware, ma la nuova versione si distingue per una scocca personalizzata, decorazioni a tema e una serie di riferimenti pensati per chi lavora quotidianamente con il codice; le caratteristiche che hanno reso riconoscibile la serie MX Master restano quindi al loro posto, a partire dalla rotella MagSpeed fino al feedback tattile e alle scorciatoie personalizzabili.

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Logitech MX Master 4 Special Edition: un design dedicato alla programmazione

La principale novità di Logitech MX Master 4 Special Edition riguarda il design. Il mouse combina sezioni grigio chiaro e argentate con un poggiapollice e una parte superiore in grigio antracite, mentre gli accenti verde lime e le decorazioni bianche angolari contribuiscono a renderlo immediatamente riconoscibile. La scocca è caratterizzata da linee che richiamano i circuiti stampati e i percorsi di lavorazione, accompagnate da simboli e scritte che rimandano direttamente al mondo dello sviluppo software.

Sul pulsante destro compare la dicitura Special Edition, mentre sul poggiapollice trova spazio il celebre Hello, World!, uno dei primi esempi utilizzati per imparare un linguaggio di programmazione; Logitech ha disseminato il mouse anche di altri riferimenti meno immediati, tra cui stringhe e simboli che celebrano la storia dell’informatica e dell’open source.

La sequenza 0xFF + 1, per esempio, richiama il valore esadecimale 256 e la Giornata mondiale dei programmatori, mentre 09.17 rende omaggio allo storico rilascio del kernel Linux. Non manca infine !04.01, un riferimento alla Giornata mondiale del backup del 31 marzo. L’obiettivo quindi è trasformare una periferica già conosciuta in un prodotto con una personalità più marcata, senza stravolgerne l’impostazione ergonomica. La stessa Logitech descrive questa edizione come un tributo a chi sviluppa software, con piccoli dettagli da scoprire osservando attentamente la scocca.

Le caratteristiche tecniche restano quelle di MX Master 4

Come anticipato, la Special Edition non introduce aggiornamenti hardware rispetto al modello standard; sotto la scocca personalizzata troviamo quindi la stessa piattaforma, pensata per accompagnare lunghe sessioni di lavoro e offrire un controllo preciso anche negli ambienti professionali. La rotella MagSpeed con scorrimento intelligente permette di passare rapidamente da uno scorrimento preciso a uno più veloce, arrivando fino a 1.000 righe al secondo (dati dichiarati dal produttore); è presente anche lo scorrimento orizzontale tramite la rotella dedicata al pollice, una soluzione utile soprattutto quando si lavora con fogli di calcolo, timeline e documenti di grandi dimensioni.

Tra le funzionalità distintive troviamo il feedback tattile, gestito attraverso il pannello Haptic Sense; le vibrazioni possono accompagnare determinate azioni, notifiche, cambi di desktop e regolazioni, con intensità personalizzabile attraverso il software Logi Options+. Il supporto riguarda anche specifiche funzionalità e plug-in per applicazioni come Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Desktop, Zoom e Adobe Premiere Pro.

Rimane inoltre disponibile Actions Ring, il sistema che porta strumenti e scorciatoie direttamente attorno al cursore, riducendo la necessità di cercare le funzioni nei menu delle applicazioni; l’azienda dichiara che questa soluzione può contribuire a risparmiare fino al 33% del tempo e a ridurre i movimenti del mouse fino al 63%. Per quanto riguarda il resto della dotazione, il mouse integra un sensore Darkfield ad alta precisione con sensibilità regolabile da 200 a 8.000 DPI, otto pulsanti e una superficie touch.

La connettività wireless si affida al Bluetooth Low Energy 5.1, con un raggio d’azione dichiarato di 10 metri, mentre la compatibilità con i ricevitori USB Logi Bolt permette di utilizzare sia modelli USB-C sia USB-A. La batteria ricaricabile da 650 mAH promette fino a 70 giorni di autonomia, anche se la durata effettiva dipende naturalmente dall’utilizzo; sul versante “fisico” infine, le dimensioni sono pari a 128,15 x 88,35 x 50,8 mm, per un peso di 150 grammi.

Scheda tecnica Logitech MX Master 4 Special Edition

Tipologia: mouse wireless ad alte prestazioni

Sensore: Logitech Darkfield ad alta precisione

Sensibilità: da 200 a 8.000 DPI, regolabile a incrementi di 50 DPI

Numero di pulsanti: 8

Rotella principale: MagSpeed con scorrimento intelligente, fino a 1.000 righe al secondo

Scorrimento orizzontale: sì, tramite rotella dedicata al pollice

Feedback tattile: sì, personalizzabile tramite Logi Options+

Funzioni aggiuntive: Actions Ring, Smart Actions e controlli gestuali

Connettività: Bluetooth Low Energy 5.1 e supporto ai ricevitori USB Logi Bolt USB-C e USB-A

Raggio d’azione wireless: fino a 10 metri

Batteria: ricaricabile da 650 mAH

Autonomia dichiarata: fino a 70 giorni

Dimensioni: 128,15 x 88,35 x 50,8 mm

Peso: 150 grammi

Software di personalizzazione: Logi Options+

Compatibilità: Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS e Android

Garanzia: 2 anni

Disponibilità e prezzo di Logitech MX Master 4 Special Edition

Logitech MX Master 4 Special Edition è già comparso sul sito ufficiale del produttore, con i preordini aperti e una disponibilità iniziale limitata alle scorte; la distribuzione dovrebbe partire il 30 ottobre 2026, salvo eventuali variazioni. Il prezzo di listino è di 129,99 euro in Italia, mentre negli Stati Uniti il mouse viene proposto a 119,99 dollari; si tratta quindi di una cifra in linea con quella del modello standard, senza un sovrapprezzo specifico legato all’edizione speciale.

La particolarità di questa versione è soprattutto nella sua disponibilità limitata; Logitech la presenta come un’edizione destinata a rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Chi cerca un aggiornamento delle prestazioni non troverà quindi differenze rispetto al normale MX Master 4, mentre chi apprezza il design a tema sviluppatori potrebbe considerarla un’alternativa più originale.