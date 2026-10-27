Trovare uno smart TV da affiancare al televisore principale, da mettere in camera da letto o in cucina, senza spendere cifre eccessive, è spesso una questione di compromessi. Xiaomi TV F Pro 32 2025 prova a smontare questa regola puntando su un pannello QLED che normalmente si trova su fasce di prezzo superiori, abbinato al sistema operativo Fire TV di Amazon. Il prezzo di listino di 229€ scende ora a una cifra decisamente più accessibile. Vediamo insieme le caratteristiche che lo rendono interessante e i dettagli dell’offerta attuale.

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Xiaomi TV F Pro 32 2025, il QLED compatto con l’anima smart

A dispetto delle dimensioni contenute, pensate espressamente per ambienti secondari della casa, Xiaomi TV F Pro 32 2025 monta un pannello QLED con tecnologia Quantum Dot, una scelta poco comune in questa fascia di prezzo. La risoluzione resta ancorata all’HD (1366 x 768 pixel) con refresh rate a 60 Hz e supporto HDR10 e HLG, mentre la luminosità massima di 270 nit e l’angolo di visione di 178 gradi garantiscono comunque colori vividi senza risultare eccessivamente artificiali.

Sul fronte audio il televisore integra due altoparlanti da 10W ciascuno, con supporto a Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS-X e tecnologia DTS Virtual:X per un effetto surround virtuale convincente nonostante le dimensioni compatte.

Non manca nulla sul fronte della ricezione, grazie al triple tuner con supporto DVB-S2, DVB-T2 e DVB-C, mentre la parte smart si affida a Fire OS 7 con accesso nativo a:

Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube

Apple TV e compatibilità Apple AirPlay

Controllo vocale Alexa integrato

Supporto Miracast per il mirroring

La connettività comprende Wi-Fi, Bluetooth, porta Ethernet e ingressi HDMI e USB, mentre il supporto VESA 100×200 mm permette l’eventuale montaggio a parete. Il peso contenuto, circa 4,5 kg con base inclusa, e le cornici sottili completano un design curato che non sfigura nemmeno come TV principale per ambienti più piccoli.

Sconto e risparmio: ecco quanto costa ora

Il prezzo di listino di Xiaomi TV F Pro 32 2025 è fissato a 229€, ma su Amazon.it è ora disponibile a 139€, con uno sconto del 39% e un risparmio di 90€. Si tratta di una cifra in linea con le migliori oscillazioni di prezzo registrate negli ultimi mesi, confermando questo smart TV QLED tra i più venduti della categoria su Amazon. L’offerta riguarda la versione nera del modello L32MB-FPEU ed è attualmente attiva solo sullo store Amazon.it.

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