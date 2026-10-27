Spendere meno di 84€ per un monitor gaming da 27 pollici con 200Hz di refresh rate e pannello IPS sembra quasi un controsenso nel 2024. Eppure KROM KERTZ 27″ dimostra che la fascia entry-level può offrire prestazioni normalmente riservate a prodotti più costosi. Il brand spagnolo, specializzato in periferiche gaming accessibili, porta sul mercato un pannello Fast IPS Full HD con tempo di risposta di 1ms e doppia compatibilità FreeSync/G-Sync. Vediamo come questo monitor riesce a coniugare fluidità, design e prezzo contenuto.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

KROM KERTZ 27″: fluidità IPS senza compromessi

Il cuore di questo monitor è un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080px), pensato per chi cerca reattività senza dover affrontare il costo di soluzioni QHD o 4K. Il refresh rate di 200Hz combinato a un tempo di risposta di 1ms garantisce immagini fluide anche nei titoli più competitivi, dagli sparatutto in prima persona ai giochi d’azione ad alto ritmo.

Tra le specifiche che spiccano:

Luminosità di 300 cd/m² e contrasto 1000:1

e contrasto 1000:1 Angolo di visione 178°/178°

Copertura colore 99% sRGB e 90% DCI-P3

e Supporto HDR per contrasti più marcati

per contrasti più marcati Tecnologie Low Blue Light e Flicker Free per la salute visiva

La doppia compatibilità AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync rappresenta un vero valore aggiunto a questo prezzo, eliminando il tearing indipendentemente dalla scheda grafica installata. Sul fronte connettività troviamo un ingresso HDMI 2.0 e uno DisplayPort 1.4, entrambi i cavi inclusi in confezione, anche se manca purtroppo qualsiasi porta USB.

Il design frameless extra-piatto si presta bene a configurazioni multi-monitor, mentre il cerchio LED RGB sul retro aggiunge un tocco estetico personalizzabile senza risultare invasivo. Da segnalare l’assenza di regolazione in altezza e di rotazione pivot, limitate all’inclinazione verticale di 15°.

Prezzo super: sconto notevole rispetto al listino

Il prezzo di listino di 229,90€ scende ora a 83,75€ su Amazon, con uno sconto che supera il 60%. Si tratta di una cifra particolarmente interessante se confrontata con l’andamento recente del prodotto, che negli ultimi mesi ha oscillato generalmente tra i 167€ e i 186€ sul mercato spagnolo. Il prezzo attuale si avvicina sensibilmente al minimo storico registrato, rendendo questo il momento più favorevole degli ultimi tempi per chi segue il prodotto. L’offerta è disponibile su Amazon, piattaforma che semplifica l’acquisto anche per chi si trova fuori dal mercato spagnolo, dove il brand KROM è principalmente distribuito.

Per non perdere occasioni simili su prodotti tecnologici, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala è utile seguire anche ErroriBomba.