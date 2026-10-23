Il segmento delle periferiche da gaming è tra i più vivaci e movimentati nel panorama del mercato hardware e degli accessori per PC; non lo diciamo noi, ma la quantità spropositata dell’offerta. Se a questo aggiungiamo che praticamente ogni azienda di settore produce o commercializza periferiche brandizzate, capiamo anche perché spesso risulta difficile districarsi nei vari cataloghi e anche perché non è facile per le aziende risulta difficile distinguersi dalla massa.

Sicuramente non è il caso di Keychron, azienda che non necessita di presentazioni e che nelle scorse ore ha ampliato il proprio catalogo con una tastiera interessante rivolta ai giocatori più esigenti. Si tratta della nuova Keychron Carbon 60 HE 8K, soluzione che punta su una combinazione piuttosto particolare nel panorama delle periferiche gaming: dimensioni ridotte, switch magnetici e una costruzione in fibra di carbonio che coinvolge non soltanto la scocca, ma anche i keycap e la piastra interna.

Una scelta che distingue la tastiera dalle numerose alternative meccaniche in commercio e che si accompagna a specifiche pensate per il gioco competitivo, dove rapidità di attivazione e precisione degli input possono fare la differenza. Vediamone insieme qualche dettaglio tecnico e il prezzo che, anticipiamo, non è proprio da prodotto entry-level.

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Keychron Carbon 60 HE 8K: fibra di carbonio e switch magnetici

L’elemento che caratterizza maggiormente la Carbon 60 HE 8K è la scelta dei materiali; Keychron utilizza un composito in fibra di carbonio per la scocca, la piastra interna e i keycap, con una percentuale di carbonio dichiarata pari a circa il 60% nella struttura. Secondo il produttore, questa soluzione permette di ottenere una rigidità alla flessione superiore di oltre dieci volte rispetto alla plastica tradizionale, contribuendo alla solidità complessiva della periferica.

Nonostante la costruzione particolare, la tastiera mantiene un peso di circa 740 grammi e un formato al 60%; una soluzione quindi molto compatta, priva del tastierino numerico, della fila dedicata ai tasti funzione e dei tasti freccia separati. Le funzioni secondarie restano accessibili attraverso combinazioni di tasti, mentre i keycap con profilo Cherry presentano le legende stampate lateralmente.

A completare la dotazione ci sono gli switch magnetici Keychron Ultra-Fast Lime, progettati per consentire una regolazione precisa del punto di attivazione e supportare le funzioni avanzate dedicate al gaming.

Rapid Trigger, polling rate a 8.000 Hz e personalizzazione via browser

Sul fronte delle funzionalità, la Carbon 60 HE 8K punta soprattutto sulle possibilità di configurazione offerte dagli switch magnetici. Il punto di attivazione può essere regolato tra 0,1 e 3,5 mm, così da adattare la risposta dei tasti alle proprie preferenze; la funzione Rapid Trigger permette invece di gestire dinamicamente il punto di reset, rendendo possibile una nuova attivazione senza dover riportare il tasto alla posizione iniziale tradizionale.

La sensibilità dichiarata arriva fino a 0,005 mm, mentre il polling rate può raggiungere gli 8.000 Hz. Quest’ultimo valore indica la frequenza con cui la tastiera comunica con il computer; una frequenza elevata riduce l’intervallo tra gli aggiornamenti degli input, anche se il vantaggio effettivo dipende dalla configurazione utilizzata e dal gioco. Ma non finisce qui.

A bordo troviamo diverse funzioni dedicate alla gestione degli input. Dynamic Keystrokes ad esempio, consente di associare più azioni alla corsa di un singolo tasto, mentre la modalità analogica permette di interpretare la pressione in maniera graduale; Last Key Priority e Snap Click invece completano le opzioni per il gioco competitivo (precisiamo che sono disattivate di default).

La configurazione passa da Keychron Launcher, lo strumento accessibile tramite browser che permette di modificare la mappatura dei tasti, gestire le macro e personalizzare l’illuminazione RGB; la tastiera supporta Windows, macOS e Linux, ma la connessione al computer avviene tramite USB-C, mentre non è prevista una modalità wireless.

Caratteristiche tecniche Keychron Carbon 60 HE 8K

Formato: 60%

Materiali: composito in fibra di carbonio per scocca, piastra e keycap

Contenuto di carbonio: circa 60% nella scocca, secondo il produttore

Rigidità alla flessione: oltre 10 volte superiore rispetto alla plastica tradizionale

Dimensioni: 291,18 x 107,68 mm

Altezza frontale: 20,12 mm senza keycap

Altezza posteriore: 28,64 mm

Peso: circa 740 grammi

Switch: Keychron Ultra-Fast Lime magnetici

Hot-swap: sì, con compatibilità dichiarata per gli switch magnetici Keychron Ultra-Fast Lime

Punto di attivazione: regolabile da 0,1 a 3,5 mm

Sensibilità Rapid Trigger: fino a 0,005 mm

Polling rate: 8.000, 4.000 o 1.000 Hz

Funzioni gaming: Rapid Trigger, Dynamic Keystrokes, modalità analogica, Last Key Priority e Snap Click

Illuminazione: RGB per singolo tasto, con oltre 22 effetti

Connessione: USB-C cablata

Sistemi operativi: Windows, macOS e Linux

Keychron Carbon 60 HE 8K: disponibilità e prezzo

La Keychron Carbon 60 HE 8K si può già acquistare attraverso il negozio online ufficiale del produttore; il prezzo di listino è di 234,99 dollari, ma al momento non abbiamo a disposizione informazioni esatte su disponibilità e costo ufficiale della periferica per il mercato europeo o italiano.