Da lunedì 26 ottobre Lidl avvia una nuova ondata dedicata a Silvercrest, con piccoli elettrodomestici, pentole e qualche articolo per la casa. Il prodotto più costoso è il robot aspirapolvere a 89€, ma tra i più interessanti c’è sicuramente l’impastatrice planetaria da 5 litri, che si fa notare per la sua linea rossa vintage. Nella stessa ondata compaiono anche alcuni articoli per il benessere, tra cui una bilancia con analisi corporea.

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Piccoli elettrodomestici

Chi ama cucinare dolci troverà pane per i suoi denti. L’impastatrice planetaria Silvercrest costa 49€ e ha una potenza di 600 W: la ciotola in acciaio da 5 litri è rimovibile e in dotazione ci sono paraspruzzi, gancio per impastare e frusta per montare. Per chi preferisce qualcosa di più compatto, lo sbattitore elettrico Silvercrest costa 17,99€, ha una potenza di 400 W e cinque velocità più la funzione turbo, con due fruste e due ganci nella confezione.

Il frullatore a immersione 2 in 1 Silvercrest costa 17,99€ e unisce un frullatore da 600 W a un tritatutto con volume utile di 500 ml, due lame in acciaio e un bicchiere graduato da 700 ml. Il bollitore elettrico Silvercrest da 14,99€ arriva a 3.000 W e ha una capacità fino a 1,7 litri, con filtro anticalcare removibile, base girevole a 360 gradi e un indicatore del livello dell’acqua. Il ferro da stiro a vapore Silvercrest costa 19,99€, ha una potenza di 2.830 W e un vapore regolabile fino a 40 g/min, con un serbatoio da 400 ml.

Cucina e pentole

In cucina spiccano la rostiera Silvercrest da 5,7 litri a 19,99€, con fondo spesso 6 mm, griglia removibile e compatibilità con tutti i piani cottura, induzione inclusa. La casseruola Silvercrest da 28 cm con coperchio in vetro costa invece 14,99€, ha un fondo di 5,5 mm e un indicatore di calore che aiuta a non surriscaldare i cibi. Le padelle Silvercrest si trovano a 12,99€ nella misura da 28 cm e a 9,99€ in quella da 24 cm: lo spessore del fondo è di 5,7 mm e anche qui l’induzione è della partita.

Per il resto della cucina, il macinasale o macinapepe elettrico Silvercrest costa 5,99€, ha un’illuminazione integrata, una macinatura regolabile e la batteria inclusa. Il set di contenitori salvafreschezza Silvercrest da 8 pezzi a 12,99€ copre capacità da 0,7 a 2,5 litri e resiste da -20 a +100°C, quindi va bene sia in freezer sia in lavastoviglie.

Casa e pulizia

Il robot aspirapolvere Silvercrest è il pezzo forte della casa. Costa 89€, include gli accessori e offre cinque modalità di pulizia, controllabili anche tramite app. Il contenitore della polvere è da 0,42 litri. È l’acquisto più impegnativo dell’ondata, quindi conviene valutare bene le proprie esigenze prima di decidere.

Benessere e misurazione

Per chi tiene sotto controllo la salute, la bilancia pesapersona diagnostica Cien a 9,99€ misura peso corporeo, BMI, percentuale di grasso e acqua corporea, con una capacità massima di 180 kg. Accanto a lei trovano spazio il misuratore di pressione da braccio Dr. Senst a 19,99€ e l’apparecchio per massaggio venoso Sanitas a 39,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte sono valide da lunedì 26 ottobre 2026, fino a esaurimento scorte. Il macinasale ha la batteria inclusa, mentre per il robot aspirapolvere e per gli altri elettrodomestici conviene controllare la scheda del singolo prodotto per la dotazione completa.

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