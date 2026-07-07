Dopo essersi affermata nel mercato delle tastiere meccaniche, con prodotti a dir poco convincenti, Keychron amplia il proprio catalogo di periferiche con una soluzione completamente nuova. L’azienda ha infatti presentato la sua prima Dock Thunderbolt 5, una docking station pensata per professionisti, creator e utenti che desiderano trasformare notebook e workstation in una postazione desktop completa senza rinunciare alle massime prestazioni.

Keychron Thunderbolt 5 Dock 14-in-1 punta direttamente alla fascia premium del mercato, proponendo una dotazione tecnica estremamente ricca, una costruzione completamente in alluminio e tutti i benefici offerti dallo standard Thunderbolt 5. Il risultato, almeno di primo acchito, è una soluzione estremamente versatile e veloce che permette di collegare monitor ad altissima risoluzione, unità di archiviazione veloci e numerose periferiche utilizzando un unico cavo.

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Thunderbolt 5, doppio 8K e fino a 140 W: Keychron punta alle workstation moderne

Il cuore della nuova dock di Keychron è rappresentato dalla piattaforma Thunderbolt 5, che mette a disposizione una banda bidirezionale fino a 80 Gbps, con la possibilità di arrivare a 120 Gbps tramite Bandwidth Boost per i carichi di lavoro più impegnativi. Una dotazione di questo tipo consente di gestire senza difficoltà workflow professionali particolarmente impegnativi, dal montaggio video fino all’utilizzo di archivi esterni ad altissima velocità, senza creare colli di bottiglia tra periferiche e computer.

Sul retro trovano spazio tre porte Thunderbolt 5, una dedicata al collegamento con il PC o il notebook e due disponibili per collegare ulteriori dispositivi compatibili; a queste si aggiungono due uscite HDMI 2.1, che permettono di gestire configurazioni multi-monitor fino a due display 8K oppure quattro monitor 4K, sfruttando tutta la larghezza di banda della nuova interfaccia.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle opzioni di alimentazione. Grazie all’alimentatore esterno da 180 watt, il dock può ricaricare il notebook collegato tramite USB-C Power Delivery fino a 140 watt, una potenza sufficiente anche per workstation e notebook professionali di ultima generazione; rimanendo in tema, segnaliamo anche che le porte Thunderbolt downstream possono inoltre fornire fino a 30 W e 15 W per alimentare altri dispositivi collegati.

La compatibilità non si limita però ai sistemi e ai dispositivi che sfruttano Thunderbolt 5; vista la retrocompatibilità dello standard infatti, la dock può essere utilizzata anche con dispositivi Thunderbolt 4 e USB4, pur con le inevitabili limitazioni di banda previste da questi standard.

Keychron Thunderbolt 5 Dock: design premium, raffreddamento passivo e connettività completa

Come da tradizione Keychron, anche il design è stato curato nei minimi particolari; il dispositivo utilizza uno chassis realizzato in alluminio lavorato CNC, con una finitura argentata che richiama l’estetica dei più recenti notebook professionali e una struttura verticale studiata per occupare meno spazio sulla scrivania.

All’interno è presente un ampio dissipatore metallico che, insieme alla particolare disposizione delle feritoie laterali, permette di raffreddare completamente il sistema senza ricorrere a ventole. Il risultato è una docking station totalmente fanless, capace di lavorare in assoluto silenzio anche durante trasferimenti dati continui o configurazioni multi-monitor particolarmente pesanti.

Anche il reparto connettività rappresenta uno degli aspetti più convincenti del prodotto. Oltre alle porte Thunderbolt 5 e HDMI, troviamo infatti cinque porte USB da 10 Gbps dedicate a periferiche, SSD esterni e accessori, una porta Ethernet da 2,5 Gigabit, lettore di schede SD e microSD e il classico jack audio da 3,5 mm; insomma una dotazione completa che trasformano questa dock in un vero centro di connessione per qualsiasi postazione moderna (desktop e non).

Scheda tecnica Keychron Thunderbolt 5 Dock

Docking station Thunderbolt 5 (14-in-1)

Chassis in alluminio CNC

Design verticale con raffreddamento completamente passivo

Interfaccia Thunderbolt 5 Banda passante fino a 80 Gbps bidirezionali Bandwidth Boost fino a 120 Gbps

3 porte Thunderbolt 5 1 upstream verso PC/notebook 2 downstream Supporto fino a due monitor 8K

2 porte HDMI 2.1

Ricarica notebook fino a 140 W tramite USB-C Power Delivery

Alimentatore esterno da 180 W incluso

Porte 2 porte USB-A 10 Gbps posteriori 2 porte USB-A 10 Gbps frontali 1 porta USB-C 10 Gbps frontale Porta Ethernet 2.5 Gigabit Lettore SD, microSD (fino a 312 MB/s) Jack audio da 3,5 mm

Compatibilità con Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 e USB4

Compatibile con sistemi Windows e macOS

Alimentazione universale 100-240 V

Dimensioni 164,5 x 97,5 x 52,9 mm

Peso 856 grammi

Disponibilità e prezzo

La Keychron Thunderbolt 5 Dock 14-in-1 è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale dell’azienda al prezzo di 349,99 dollari. Ribadiamo che al momento questa rappresenta una vera novità nel catalogo Keychron, una docking station Thunderbolt 5 che si rivolge chiaramente alla fascia alta del mercato, dove punta a conquistare utenti professionali, creator e possessori di notebook di ultima generazione che non vogliono compromessi.

Il prezzo probabilmente non è molto popolare, ma per quello che offre il dispositivo possiamo affermare che non si discosta molto da quanto richiesto dai competitor nella stessa fascia di mercato. Per maggiori dettagli potete consultare la pagina ufficiale dl prodotto, mentre a breve dovrebbe arrivare anche su Amazon.