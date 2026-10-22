Come ogni giovedì torniamo con una selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei DUPLO e nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Ideas, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.

Con l’avvicinarsi delle festività, tra calendari dell’Avvento, idee regalo e decorazioni natalizie, il momento è particolarmente adatto per fare scorta o per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Per rendere la selezione più semplice da sfogliare l’abbiamo suddivisa per tema, dai modelli da collezione per adulti alle linee dedicate a cinema, serie TV e videogiochi, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui set più economici sia su quelli più impegnativi.

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Star Wars, Marvel e DC

Sono parecchie le proposte per i fan della saga di Star Wars, con prezzi tutto sommato abbordabili. E non mancano idee per chi ama gli universi Marvel e DC.

Harry Potter

La linea dedicata al mondo dei maghi resta una delle più generose in fatto di prezzi. Il set più ribassato è Piante di erbologia di Hogwarts, tra le proposte più interessanti della settimana.

Disney, Pixar, Minecraft e videogiochi

One Piece e Super Mario

La linea dedicata alla serie Netflix è ancora quasi interamente in sconto, con riduzioni tra il 20% e il 27%.

Auto, moto e motorsport

Icons, Ideas, Architecture ed Editions

Botanicals e decorazioni

Per i più piccoli e altri set

Prezzo e disponibilità

I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 22 ottobre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.

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