Come ogni giovedì torniamo con una selezione dei set LEGO più interessanti in offerta su Amazon. Il marchio danese continua a essere uno dei pochi capaci di parlare a tutte le età: i più piccoli trovano nei DUPLO e nei set a tema una porta d’ingresso al gioco creativo, i ragazzi si lasciano conquistare dai mondi dei videogiochi e delle serie TV, mentre gli adulti, sempre più numerosi, hanno fatto di Icons, Ideas, Architecture e Botanicals una vera passione da collezione e da arredo. Ogni settimana il catalogo si rinnova tra novità, linee che tornano e set destinati a lasciare il listino, e proprio per questo vale la pena dare un’occhiata alle offerte prima che spariscano.
Con l’avvicinarsi delle festività, tra calendari dell’Avvento, idee regalo e decorazioni natalizie, il momento è particolarmente adatto per fare scorta o per togliersi lo sfizio di un modello rimandato da tempo. Le offerte che trovate qui sotto sono tutte con spedizione Prime. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare senza preavviso: vi invitiamo quindi a consultare le singole schede e ad approfittare delle proposte che ritenete più interessanti, senza aspettare troppo se avete già un set nella lista dei desideri. Per rendere la selezione più semplice da sfogliare l’abbiamo suddivisa per tema, dai modelli da collezione per adulti alle linee dedicate a cinema, serie TV e videogiochi, con alcuni sconti particolarmente interessanti sia sui set più economici sia su quelli più impegnativi.
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Star Wars, Marvel e DC
Sono parecchie le proposte per i fan della saga di Star Wars, con prezzi tutto sommato abbordabili. E non mancano idee per chi ama gli universi Marvel e DC.
- Star Wars Mech di Stormtrooper: 28,44€ (-30%)
- Star Wars Mech X-Wing di Luke Skywalker: 19,36€ (-23%)
- Star Wars Jedi Starfighter di Yoda: 50,72€ (-21%)
- Star Wars Grogu e carrozzina 75403: 79,99€ (-20%)
- Star Wars Battle Droid con STAP 75428: 103,99€ (-20%)
- Star Wars C-3PO 75398: 115,49€ (-18%)
- Star Wars Speeder di Cobb Vanth 75437: 25,34€ (-16%)
- Marvel Captain America contro Thanos: 27,90€ (-20%)
- Marvel Hulkbuster: La Battaglia di Wakanda: 83,03€ (-17%)
- DC Batmobile: Inseguimento di Batman vs. The Joker: 73,83€ (-18%)
Harry Potter
La linea dedicata al mondo dei maghi resta una delle più generose in fatto di prezzi. Il set più ribassato è Piante di erbologia di Hogwarts, tra le proposte più interessanti della settimana.
- Harry Potter Piante di erbologia di Hogwarts 76474: 66,49€ (-34%)
- Harry Potter Dobby l’elfo libero 76469: 27,92€ (-20%)
- Harry Potter Castello di Hogwarts: Ala dell’infermeria 76463: 79,90€ (-20%)
- Harry Potter Pietra filosofale, Edizione del collezionista 76466: 127,92€ (-20%)
- Harry Potter Negozi di magia di Diagon Alley 76444: 156,68€ (-22%)
- Harry Potter Castello di Hogwarts: Ala Est 76473: 199,92€ (-20%)
- Harry Potter Expecto Patronum: 97,33€ (-19%)
Disney, Pixar, Minecraft e videogiochi
- Disney Pixar Kevin e Dug 43290: 45,88€ (-24%)
- Disney Stitch 43249: 51,97€ (-20%)
- Disney Stitch e Scrump 43296: 55,99€ (-20%)
- Disney Pixar WALL-E e EVE 43279: 55,92€ (-20%)
- Disney Pixar Fermalibri di Slinky: 120,49€ (-20%)
- Disney Princess Mini-Belle e Mini-Tiana: 27,99€ (-30%)
- Disney Lucky e Penny, La carica dei cento e uno 43271: 19,99€ (-20%)
- Minecraft Lo Scheletro 21594: 29,89€ (-34%)
- Minecraft L’Avamposto della Spada: 73,99€ (-21%)
- Minecraft Attacco al villaggio del Ghast-pallone 21273: 55,92€ (-20%)
- Fortnite Campo di Bananita e Starter 77075: 15,99€ (-20%)
- Horizon Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte 77037: 35,99€ (-20%)
- Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152: 155,25€ (-22%)
- Animal Crossing La casetta di Dora 77058: 13,60€ (-32%)
- Animal Crossing La sartoria delle Sorelle Ago e Filo 77055: 27,99€ (-30%)
One Piece e Super Mario
La linea dedicata alla serie Netflix è ancora quasi interamente in sconto, con riduzioni tra il 20% e il 27%.
- One Piece Baratie, il ristorante galleggiante 75640: 220,49€ (-27%)
- One Piece Battaglia al Castello di Drum 75645: 75,01€ (-25%)
- One Piece La nave pirata Going Merry 75639: 99,90€ (-23%)
- One Piece TonyTony Chopper 75643: 53,90€ (-23%)
- One Piece Dori contro Brogi 75644: 63,90€ (-20%)
- One Piece La nave da guerra di Garp 75646: 135,99€ (-20%)
- Super Mario Game Boy 72046: 47,92€ (-20%)
- Super Mario Donkey Kong Arcade 72051: 135,99€ (-20%)
Auto, moto e motorsport
- Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24 42207: 183,92€ (-20%)
- Technic Auto McLaren MCL39 F1 42228: 183,90€ (-20%)
- Technic Monoposto F1 Oracle Red Bull Racing RB20 42206: 194,00€ (-16%)
- Technic Motocicletta Ducati Panigale V4 S 42202: 159,92€ (-20%)
- Technic Mercedes-Benz G 500 Professional Line: 208,27€ (-17%)
- Technic Monster Mutt Monster Jam: 37,61€ (-23%)
- Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 77244: 17,45€ (-35%)
- Speed Champions Lamborghini Revuelto e Huracán STO 77238: 38,90€ (-22%)
- Speed Champions Audi Revolut F1 Team R26 77259: 22,39€ (-20%)
- Speed Champions Visa Cash App RB VCARB 01 77246: 21,57€ (-20%)
- Speed Champions Bugatti Centodieci 77240: 21,52€ (-20%)
- Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher 11375: 71,99€ (-20%)
- Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna 10330: 63,92€ (-20%)
- Icons Williams Racing FW14B e Nigel Mansell 10353: 63,92€ (-20%)
Icons, Ideas, Architecture ed Editions
- Editions Lionel Messi, Celebrazione 43018: 99,90€ (-44%)
- Editions Cristiano Ronaldo, Leggenda del calcio 43016: 59,99€ (-25%)
- Editions Trofeo ufficiale Coppa del Mondo FIFA 43020: 149,88€ (-17%)
- Ideas E.T. the Extra-Terrestrial 21370: 103,99€ (-20%)
- Ideas Peanuts, la cuccia di Snoopy 21368: 63,92€ (-20%)
- Icons Transformers Soundwave 10358: 149,00€ (-17%)
- Architecture Notre-Dame de Paris 21061: 180,19€ (-22%)
- Architecture Fontana di Trevi 21062: 127,92€ (-20%)
- Architecture New York City, La Grande Mela: 111,92€ (-20%)
- Architecture Tower Bridge 21067: 239,99€ (-20%)
- Architecture Castello di Neuschwanstein 21063: 224,49€ (-17%)
- Art LOVE 31214: 63,92€ (-20%)
Botanicals e decorazioni
- Botanicals Albero Bonsai 10281: 33,99€ (-32%)
- Botanicals Piantine 10329: 37,73€ (-25%)
- Botanicals Bambù del buon auspicio: 22,90€ (-24%)
- Botanicals Mini-orchidea 10343: 23,00€ (-23%)
- Botanicals Ninfee 11511: 31,92€ (-20%)
- Botanicals Orchidea 10311: 39,99€ (-20%)
- Botanicals Rametti di magnolia 11510: 39,90€ (-20%)
- Botanicals Bouquet di fiori 10280: 47,77€ (-20%)
- Botanicals Bouquet di fiori rosa 10342: 47,90€ (-20%)
- Botanicals Funghi del bosco 11505: 63,92€ (-20%)
- Botanicals Bouquet di rose 10328: 49,90€ (-17%)
- Botanicals Bouquet di tulipani 11501: 49,99€ (-17%)
- Botanicals Crisantemo 10368: 24,50€ (-18%)
- Decorazione da tavolo natalizia 40743: 29,90€ (-25%)
Per i più piccoli e altri set
- DUPLO Dinosauri su ruote 3 in 1 10451: 48,99€ (-30%)
- DUPLO Gioco al castello con Salterello 10450: 27,99€ (-30%)
- DUPLO Treno dei numeri: 13,94€ (-30%)
- DUPLO Auto da corsa e piloti Team F1 10445: 35,92€ (-20%)
- Friends Pet Shop 42650: 29,99€ (-25%)
- Creator 3 in 1 Iconica nave da pirata: 79,99€ (-20%)
- Creator 3 in 1 Feroce dinosauro 31379: 19,99€ (-20%)
- Jurassic World Missione aerea con Spinosauro e Quetzalcoatlus 76976: 109,99€ (-27%)
- Jurassic World L’Attacco del Giganotosauro e del Terizinosauro: 223,92€ (-17%)
- Ninjago Drago-guardiano 71847: 119,99€ (-20%)
- Ninjago Mech Cavaliere del Fuoco 71846: 95,99€ (-20%)
- City Grande camion artico con laboratorio 60471: 79,90€ (-27%)
- City Aereo passeggeri 60367: 81,69€ (-18%)
Prezzo e disponibilità
I prezzi e gli sconti indicati sono quelli rilevati su Amazon.it il 22 ottobre 2026, e le percentuali sono calcolate rispetto al prezzo barrato mostrato dalla piattaforma. Come ricordato in apertura, offerte e disponibilità possono variare senza preavviso, quindi conviene sempre controllare la scheda del prodotto prima dell’acquisto.
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