Al contrario di quanto avviene con componenti e periferiche, ritenute determinanti per godere di un’esperienza utente completa e ottimale su PC, la scelta accurata di un accessorio come il tappetino per il mouse è probabilmente uno degli aspetti più sottovalutati quando si mette in piedi una nuova build o più in generale una postazione PC, questo indipendentemente dall’ambito di utilizzo.

Come di consueto non vogliamo generalizzare in quanto ogni utente vanta esperienze ed esigenze diverse, ma la scelta di un buon tappetino per mouse, pur non essendo impegnativa come quella di un processore o una scheda video, richiede comunque un minimo di attenzione, salvo poi ritrovarsi con un prodotto inadeguato che tra le altre cose può pregiudicare anche la resa e le prestazioni del mouse.

In linea di massima, possiamo affermare che tutti quegli utenti che passano molte ore davanti al PC, per lavoro, gioco o altro, dovrebbero avere una postazione completa e curata anche sotto questo aspetto, soprattutto se l’intento finale è quello di sfruttare appieno le potenzialità della nostra macchina (e del mouse, magari pagato anche tanto), ottimizzando al meglio la nostra attività e puntando quindi sulla qualità dell’esperienza utente e sull’ergonomia.

Non è un caso che in commercio esistano svariati modelli e tipologie di tappetini per mouse, così come diversi sono i materiali costruttivi, il design e gli ambiti di utilizzo a cui sono destinati. In questa guida andremo ad analizzare quali sono i migliori tappetini per mouse del momento, mantenendo il nostro solito approccio che mira a portare in primo piano le esigenze dell’utente finale, senza alcuna volontà di porsi come la guida definitiva sull’argomento.

Migliori tappetini per mouse: le cose da sapere

Prima di fare qualsiasi considerazione, vedere come sono fatti e le diverse tipologie di tappetini per mouse, è bene ribadire la funzione primaria di un tappetino, ovvero quella di garantire al mouse di scivolare e funzionare in modo ottimale su una superficie regolare, ma soprattutto adatta alle peculiarità della periferica che ci ritroviamo tra le mani (vedi mouse ottico, laser ecc).

Oltre all’aspetto tecnico e funzionale però, negli ultimi anni l’evoluzione del mercato (soprattutto quello gaming) ha portato anche a una rivalutazione del design e dell’estetica; spulciando i listini delle aziende produttrici infatti, possiamo imbatterci in tappetini extra-large che possono anche accogliere la tastiera, tappetini con poggiapolsi oppure con illuminazione RGB, o ancora con funzionalità di ricarica dei dispositivi.

Individuata la tipologia di tappetino che può fare al nostro caso, la nostra scelta dovrà essere guidata oltre che dal prezzo (in base al budget che abbiamo) da alcune precise caratteristiche come le dimensioni e la qualità dei materiali costruttivi, quest’ultima di primaria importanza se usiamo molto il computer e non vogliamo un prodotto che tende a degradarsi facilmente (ma non solo come vedremo).

Tenendo presente che non esiste un tappetino ideale viste le diverse esigenze che può avere un utente, partiamo con le dimensioni che, bene o male, non possono essere fraintese. In commercio come detto esistono diverse tipologie di tappetini per mouse con dimensioni variabili, spesso con misure differenti tra le varie aziende nonostante ci sia un sorta di classificazione “ufficiale” che raggruppa i tappetini per mouse in:

Piccolo (S o Small) solitamente 250/256 x 210 mm

Medio (M o Medium) solitamente 360 x 300 mm

Grande (L o Large): 450 x 400 mm

Extended (XXL o Extralarge): 900/930 x 300 mm

Scelte le dimensioni in base alla nostra postazione ed esigenze tecniche (vedi alloggiamento tastiera sul tappetino), la seconda caratteristica da verificare è il materiale utilizzato per la costruzione, non solo per una questione prestazionale ma anche per quello che riguarda l’affidabilità nel tempo. Al pari delle dimensioni, anche i materiali di cui è composto determinano a quale tipologia di mouse e utente è rivolto un tappetino; anche qui troviamo diverse categorie che prevedono tappetini in tessuto/fibra, plastica, vetro e alluminio.

La qualità di un tappetino però non va ricercata tanto nella tipologia di materiale, ma piuttosto nei dettagli come ad esempio una base solida con un buon attrito sulla scrivania, una superficie scorrevole o comunque adeguata alla nostra periferica/attività, senza dimenticare dettagli come possono essere delle buone cuciture o materiali plastici non scadenti (se parliamo di tappetini in tessuto e plastica sia chiaro).

Migliori tappetini per mouse: come scegliere e cosa offre il mercato

Come anticipato in apertura, non tutti pongono la stessa attenzione alla scelta del tappetino per mouse più consono alle proprie esigenze; di solito è un accessorio a cui tengono molto i gamer per chiari motivi di prestazioni e relativa esperienza nei giochi, ma possiamo affermare senza dubbio che anche un professionista o un utente enthusiast deve essere in condizione di gestire al meglio il proprio mouse, almeno se punta a ottimizzare la produttività. In questo contesto tornano sotto i riflettori i materiali utilizzati per la realizzazione del tappetino che, come facilmente si può intuire, offrendo proprietà fisiche differenti andranno a incidere sulla scorrevolezza del mouse, ma anche e soprattutto sul modo di riflettere la luce verso il sensore dello stesso.

Non bisogna dimenticare infatti che i mouse possono utilizzare sia sensori ottici (a LED) che laser, due fonti luminose con lunghezze d’onda diverse e quindi con una penetrabilità differente (il laser per esempio si spinge più in profondità). Tale caratteristica fa sì che i mouse ottici funzionino praticamente su tutte le tipologie di superficie, mentre se prendiamo un mouse con sensore laser si sconsigliano particolari tappetini in tessuto e in vetro, quest’ultimo soprattutto per una questione di scorrevolezza della periferica. La superficie del tappetino quindi è molto importante e sarà decisiva anche per quanto concerne la reattività/velocità dei movimenti e la precisione che, inutile quasi dirlo, è superiore quando i movimenti sono più lenti; in linea di massima si consiglia quindi un tappetino con superficie liscia per un mouse più scattante, o un modello più rigido con superficie ruvida (vedi plastica) per maggiore precisione.

La natura del materiale con cui è costruito un tappetino per mouse ne determina ovviamente l’usura, ma anche la capacità di resistenza ai liquidi (vedi sudore) e più in generale di sporcarsi ed essere lavato. Per chi passa al PC molte ore al giorno, si tratta di una superficie molto sfruttata, quindi anche questo aspetto andrebbe preso in considerazione. Rimanendo in tale contesto, è palese che i tappetini in tessuto si sporcano più facilmente e non sempre si prestano a essere lavati (almeno con frequenza), mentre plastica, vetro e alluminio non presentano questi problemi, pur non essendo adatti a tutti.

Lasciando da parte i modelli realizzati in plastica, probabilmente i più versatili e accessibili, il vetro ad esempio fa lievitare i costi, ponendoci però davanti all’incognita fragilità; se parliamo dei tappetini prodotti in alluminio invece, sono considerati tra i migliori (gamer in primis) ma i costi iniziano a salire e non tutti sono disposti a investire più di tanto su un accessorio di questo tipo. In conclusione, le opzioni presenti a oggi sul mercato sono diverse, tutto dipende come al solito dalle esigenze dell’utente che, al tempo stesso, possedendo le giuste nozioni, sarà sicuramente agevolato nella sua ricerca.

Teniamo a precisare che la guida in questione non è una lista dei migliori tappetini per mouse presenti sul mercato, ma una selezione accurata dei migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori tappetini per mouse è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della nostra selezione è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di monitor possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori tappetini per mouse Fascia bassa

Iniziamo con la fascia bassa dove, come discusso in precedenza, troviamo per lo più dei tappetini realizzati in tessuto, ma con alcune eccezioni. In questo contesto non è facile indirizzare un utente che, dopo aver considerato le opzioni più vicine alle proprie esigenze, potrà scegliere in base a qualità e costi.

Razer Gigantus V2

Iniziamo con un classico, Razer Gigantus V2 Medium può soddisfare un'ampia fascia di utenza che non ha particolari pretese, garantendo una buona qualità anche con budget ridotto. Adatto anche al gaming, questo soffice tappetino è realizzato in microtrama con base in gomma antiscivolo per una elevata velocità e controllo. Disponibile in diversi tagli, quella che consigliamo qui è la versione media che misura 360 x 270 x 3 mm.

Corsair MM100

Rimanendo nella fascia dei 10 euro non possiamo fare miracoli, ma il Corsair MM100 potrebbe essere un'alternativa. Si tratta sempre di un tappetino di dimensioni medie in tessuto, ottimizzato per supportare sia mouse ottici che laser grazie alla superficie textile-weave a basso attrito; offre una base in gomma antiscivolo e misura 320 mm x 270 mm x 3 mm.

VAYDEER tappetino in alluminio

Se puntate a un tappetino in alluminio non particolarmente costoso, questo VAYDEER con design a doppia faccia potrebbe fare al vostro caso. Parliamo di un tappetino rigido compatto (small) che misura 230 x 180 mm, facile da pulire e ovviamente impermeabile; può andare bene per mouse ottici e laser ed essere usato sia per giocare che in ambito ufficio.

Logitech Serie Studio

Passiamo a un classico della fascia bassa, un Logitech Serie Studio realizzato in tessuto e con una particolare attenzione alla qualità e ai dettagli. Vanta uno strato interno in poliestere riciclato e una base in gomma antiscivolo con una superficie molto scorrevole che, nonostante il materiale, resiste bene agli schizzi a in generale ai liquidi; la taglia è small con misure pari a 230 x 200 millimetri.

Cooler Master MP750 RGB

Cooler Master MP750 è un tappetino in tessuto con superficie liscia e idrorepellente, ideato in primis per il gaming. La base è realizzata in gomma antiscivolo mentre tra le sue peculiarità spicca la striscia led alimentata da un cavo USB, gradita sicuramente dagli amanti del genere. Quanto a dimensioni, questa variante medium misura 370 x 270 x 3 mm.

Trust Gaming GXT 764 RGB

Rimanendo in tema di tappetini con illuminazione RGB, il Trust Gaming GXT 764 offre un ottimo compromesso qualità/prezzo se cercate un XXL. Superficie in tessuto e base in gomma per questo modello Trust che misurando 930 x 300 x 3 mm può accogliere anche la tastiera.

Migliori tappetini per mouse Fascia media

Salendo col budget, in fascia media possiamo guardare di più all'estetica, pur dando sempre la priorità alla qualità e all'aspetto funzionale. In questo segmento possiamo mettere le mani su tappetini più generosi in dimensioni, ideali anche per la tastiera quindi, riuscendo a mettere le mani anche su prodotti ottimizzati ad esempio per il gaming e ambiti dove serve la massima precisione del mouse.

TITANWOLF XXXL

TITANWOLF XXXL potrebbe essere l'opzione da valutare se cercate un tappetino extra large che possa accogliere anche tastiere e altri accessori. Superficie in tessuto e base in gomma per questo mousepad da 1.200 x 600 mm, originale nel design e ottimizzato per mouse ad alte prestazioni.

Corsair MM350 PRO

Corsair MM350 PRO è un altro modello ottimizzato per i giocatori che mirano a un tappetino in grado di ospitare mouse e tastiera. Superficie in microtrama impermeabile e base in gomma spessa 4mm garantiscono stabilità e precisione, il tutto con dimensioni pari a 930 x 400 mm.

HyperX Pulsefire Mat XL RGB

Rimanendo nello stesso segmento segnaliamo questo ottimo HyperX Pulsefire Mat XL RGB, tappetino in tessuto con illuminazione RGB dinamica e gestibile con profili editabili direttamente dl sensore touch integrato. Da segnalare anche il supporto per il software HyperX NGENUITY.

Razer Goliathus Chroma

Razer Goliathus Chroma è tra le opzioni più richieste dai gamer, non solo per prestazioni ma anche per estetica e qualità. La superficie in tessuto a microtrama permette velocità e controllo, la base in gomma stabilità; non manca infine una particolare attenzione per l'estetica con illuminazione RGB e supporto Razer Chroma.

Logitech G840

Passiamo a un altro classico Logitech, il G840 XL in questa versione a tema League of Legends. Generoso in dimensioni, questo tappetino in tessuto garantisce prestazioni ottimali, con la classica qualità Logitech.

Migliori tappetini per mouse Fascia alta

Se il prezzo non rappresenta un problema, nella fascia alta troviamo sicuramente le migliori proposte, non solo per la scelta e la cura dei materiali, ma anche per il design, la resa e l'integrazione di funzionalità aggiuntive come illuminazione RGB e opzioni di ricarica di dispositivi. In tale segmento ritroviamo anche la maggior parte dei tappetini per mouse realizzati in vetro, davvero ottimi in alcuni ambiti di utilizzo, ma allo stesso tempo molto fragili.

Corsair MM700 RGB

Con Corsair MM700 RGB iniziamo a entrare nel segmento dei tappetini più elaborati. Questo modello, in tessuto, non integra solo l'illuminazione RGB a tre zone, ma anche un hub USB a due porte e supporto iCUE.

SIROOLAC Tappetino in vetro

Se mirate un tappetino in vetro e avete un certo budget da spendere, questo SIROOLAC da 320 x 360 mm potrebbe essere un'opzione. Utilizza un vetro temperato da 3 mm, è facile da pulire e garantisce la massima scorrevolezza.

ASUS ROG Scabbard II

Spostandoci sui modelli più costosi, questo ASUS ROG Scabbard II è davvero un gioiellino per qualità e prestazioni. Presenta una superficie con Nano Technology Smooth Glide Tracking che lo rende il 50% più scorrevole di altri tappetini in tessuto, resistente a liquidi, polvere e olio. Prestazioni assicurate con in qualsiasi ambito di utilizzo.

ASUS ROG Moonstone Ace

Per i gamer che non possono rinunciare a un tappetino in vetro prestante e di qualità, questo ROG Moonstone Ace rappresenta una scelta quasi obbligata. La superficie in vetro temperato 9H da 500 x 400 mm, permette movimenti veloci e fluidi, il tutto in piena stabilità grazie alla base in silicone antiscivolo.

Logitech G POWERPLAY

Chiudiamo con un altro top di gamma molto amato, soprattutto dagli utenti che utilizzano mouse targati Logitech. Il Logitech G POWERPLAY non è solo qualitativamente valido, ma garantisce la massima scorrevolezza del mouse, permettendo al contempo di ricaricare la batteria dei mouse wireless grazie alla tecnologia proprietaria integrata. Uno dei migliori che, come anticipato però, va abbinato a un mouse Logitech compatibile con POWERPLAY.

Migliori tappetini per mouse in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai migliori tappetini per mouse, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori tappetini per mouse che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari modelli, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il tappetino per mouse su cui avevate puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Avete ancora dubbi o domande? In questo caso potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere il tappetino per mouse più adatto alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i Migliori tappetini per mouse in assoluto da prendere in considerazione:

Potrebbe interessarti anche Migliori mouse di Marzo 2024: ecco i nostri consigli e Migliori tastiere di Marzo 2024: ecco i nostri consigli