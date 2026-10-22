I Daft Punk entrano nell’universo LEGO con una nuova partnership che punta a unire generazioni di fan del gruppo e appassionati dei mattoncini attraverso prodotti, contenuti ed esperienze. Le origini di tutto risalgono alla community LEGO Ideas, dove il progetto nato dalla collaborazione di un padre e un figlio lussemburghesi ha conquistato l’attenzione di altri fan.

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La proposta Daft Punk Concert dà il via alla partnership LEGO e Daft Punk

LEGO e Daft Punk annunciano una nuova partnership che punta a ispirare e remixare i fandom, con i robot dei Daft Punk che entrano nell’universo LEGO. Tra prodotti, contenuti ed esperienze, la collaborazione vuole celebrare la creatività e le community che hanno plasmato l’eredità di entrambi i brand.

Per l’occasione è stato svelato un film in cui le minifigure del duo seguono un mattoncino rosso olografico attraverso un paesaggio che all’inizio appare buio e misterioso. Quando i robot arrivano e varcano i “gates-of-play”, l’architettura olografica inizia a dispiegarsi e ad avvolgerli, battito dopo battito, mattoncino dopo mattoncino, finché non si vedono finalmente i due alla guida di una console costruita con i mattoncini LEGO.

Il marchio danese e i Daft Punk hanno individuato due brani iconici all’altezza della nuova partnership, e il risultato è un film con la colonna sonora di “Voyager”, un omaggio alla linea di basso tratto dall’album Discovery del 2001, e di “Human After All”, title track dell’album del 2005, che accompagnano i due nel loro viaggio per diventare, in versione LEGO, Builders After All.

“Ciò che rende questa partnership così speciale è il fascino duraturo che accomuna i due brand“, ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO. “Come il brand LEGO, i Daft Punk ispirano generazioni attraverso la creatività, l’innovazione e un legame profondo con i fan. Siamo entusiasti di costruire su queste fondamenta per reinterpretare l’eredità dei Daft Punk in modo nuovo e inaspettato, creando qualcosa di unico che parli ai fan di tutte le età. Questo è solo l’inizio di un viaggio più grande: una collab creativa pensata per i fan pronti a perdersi nel gioco“.

Come accennato, le origini della partnership risalgono alla community LEGO Ideas: proclamata vincitrice del Grand Prize della challenge LEGO Ideas Music to Our Ears nel 2020 e arrivata in seguito a 10.000 sostenitori sulla piattaforma, questa idea passerà ora alla fase successiva per diventare ufficialmente un set LEGO che i fan di tutto il mondo potranno costruire e apprezzare. Concepito come il celebre palco a piramide dell’ALIVE tour dei Daft Punk del 2007 (l’immagine qui sotto non corrisponde al prodotto finale), il nuovo set rappresenterà il simbolo per eccellenza di una passione condivisa e la base creativa di questa partnership.

“Tutto è iniziato durante il lockdown come una via di fuga creativa per me e mio figlio, grazie alla nostra comune passione per i Daft Punk e per le costruzioni LEGO“, ha commentato Patrick Harboun, autore della proposta LEGO Ideas Daft Punk Concert. “Non avremmo mai osato immaginare che avrebbe avuto un successo simile. Vedere il nostro progetto diventare parte di una collaborazione ufficiale è un’esperienza incredibile, e ci ricorda cosa rende così speciale la community LEGO Ideas: una semplice idea, condivisa dai fan, può davvero diventare qualcosa di molto più grande“.

La collaborazione porterà il duo a prendere vita in modi nuovi all’interno del brand LEGO, attraverso un mashup di eventi e contenuti tra musica, cultura e spazi creativi. I due mondi LEGO e Daft Punk si incontrano per la prima volta, aprendo il portale a nuovi modi per i fan di vivere, interpretare e costruire. Altre novità sono in arrivo nel 2027.