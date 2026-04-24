Il mondo delle tastiere meccaniche personalizzate è in continua evoluzione, ma raramente si vedono prodotti che riescono a combinare layout ergonomico, tecnologia wireless di alto livello e un prezzo accessibile. Keychron V10 Ultra 8K rappresenta esattamente questo: un tentativo ambizioso di portare il layout Alice, tradizionalmente appannaggio di tastiere custom costose, nel mercato mainstream senza compromettere prestazioni e qualità costruttiva.

Abbiamo testato questa tastiera per alcune settimane, utilizzandola quotidianamente per lavoro, scrittura e sessioni di gaming occasionale. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Layout Alice: quando l’ergonomia diventa una scelta di design

Il primo impatto con la V10 Ultra è visivo. Il layout Alice divide la tastiera in due sezioni angolate, creando una forma che ricorda vagamente le ali di una farfalla. Non è solo estetica: questo design mira a ridurre la tensione sui polsi e sugli avambracci mantenendo le mani in una posizione più naturale durante la digitazione.

Dopo anni passati su tastiere tradizionali, l’adattamento al layout Alice richiede pazienza, anche se in passato abbiamo utilizzato più volte tastiere con questo design. I primi giorni sono stati frustranti: le dita cercavano automaticamente i tasti nelle posizioni sbagliate, la lettera B duplicata su entrambi i lati confondeva la memoria muscolare, e la disposizione angolata richiedeva una ricalibratura completa del modo in cui le nostre mani si muovevano sulla tastiera.

Ma verso la fine della prima settimana, qualcosa è cambiato. Le mani hanno iniziato a rilassarsi, le spalle si sono abbassate leggermente, e la digitazione è diventata più fluida. Non è stato un cambiamento drammatico o immediato, ma progressivo. Alla terza settimana, tornare a una tastiera tradizionale ci ha fatto sentire la differenza: i polsi si piegavano verso l’esterno in modo innaturale, la tensione sugli avambracci era più pronunciata.

Il layout 75% mantiene i tasti funzione e le frecce direzionali, eliminando invece il tastierino numerico e compattando le dimensioni complessive. Per chi lavora principalmente con testo e codice, è il compromesso perfetto tra funzionalità e ingombro ridotto sulla scrivania.

Uno degli aspetti più impressionanti della V10 Ultra è il polling rate di 8000 Hz sia in modalità cablata che wireless 2.4 GHz. Per contestualizzare: la maggior parte delle tastiere wireless opera a 125-1000 Hz. Più alto è il polling rate, più frequentemente la tastiera comunica con il computer, riducendo il lag di input.

In pratica, significa che la latenza è praticamente impercettibile. Abbiamo testato la tastiera in diverse situazioni: editing di testo, programmazione, e anche qualche sessione di gaming competitivo. In tutti gli scenari, la risposta è stata immediata, indistinguibile da una connessione cablata. Per chi viene dal mondo delle tastiere gaming con cavo per paura del wireless lag, la V10 Ultra dimostra che quella preoccupazione appartiene ormai al passato.

La connettività offre tre modalità: cavo USB-C, wireless 2.4 GHz tramite dongle dedicato, e Bluetooth 5.3 per connessioni multiple. Il passaggio tra le modalità è immediato, e la possibilità di collegare fino a tre dispositivi in Bluetooth rende la tastiera perfetta per chi lavora tra computer, tablet e altri dispositivi.

Autonomia da record e qualità costruttiva

Con una batteria da 4000 mAh, Keychron dichiara fino a 660 ore di utilizzo continuo con retroilluminazione spenta. Nelle nostre settimane di test, utilizzando la tastiera circa 8-10 ore al giorno con backlight RGB impostato a luminosità media, abbiamo ricaricato la batteria solo due volte. È un’autonomia straordinaria che elimina completamente l’ansia da batteria scarica.

La ricarica avviene tramite USB-C e la tastiera può essere utilizzata anche durante la ricarica, passando automaticamente alla modalità cablata. Una carica completa richiede circa 2-3 ore, ma la ricarica rapida garantisce diverse ore di utilizzo con soli 30 minuti di connessione.

Dal punto di vista costruttivo, Keychron V10 Ultra adotta un case in ABS per contenere i costi, ma la sensazione al tatto è comunque solida e premium. Il peso di circa 900 grammi garantisce stabilità sulla scrivania senza risultare eccessivamente pesante per il trasporto occasionale. Il montaggio a gasket con piastra in policarbonato crea un’esperienza di digitazione ammortizzata e piacevole, riducendo le risonanze acustiche e offrendo un feedback tattile soddisfacente.

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Gli switch Keychron Silk POM forniti nella versione fully assembled sono pre-lubrificati e offrono un’esperienza di digitazione liscia e gratificante. La variante Banana che abbiamo testato ci ha soddisfatto per il giusto compromesso tra reattività e sonorità, con un effetto “thock” molto gradevole. La possibilità di hot-swap significa che potete cambiare gli switch in qualsiasi momento senza saldature, sperimentando con varianti tattili o clicky secondo le vostre preferenze.

I keycap in PBT double-shot con profilo OSA (OEM Spherical Angled) resistono all’usura e all’unto delle dita molto meglio dell’ABS, mantenendo le leggende nitide anche dopo settimane di utilizzo intensivo. Il profilo è un ibrido interessante tra OEM e SA: abbastanza alto da offrire una superficie di contatto confortevole, ma non così alto da risultare scomodo per chi viene da profili più bassi.

Keychron V10 Ultra utilizza il firmware ZMK open source, un dettaglio che merita attenzione. A differenza del più comune QMK, ZMK è specificamente ottimizzato per dispositivi wireless, garantendo consumi energetici ridotti senza sacrificare funzionalità. La configurazione avviene tramite Keychron Launcher, un’applicazione web-based che funziona direttamente nel browser senza necessità di installare software.

L’interfaccia è intuitiva: potete rimappare ogni singolo tasto, creare layer multipli con funzioni alternative, programmare macro complesse, e personalizzare gli effetti RGB. La natura web-based significa che funziona su qualsiasi sistema operativo e potete accedere alla configurazione da qualsiasi computer connesso a internet.

Abbiamo creato diversi layer personalizzati: uno per la scrittura con scorciatoie per formattazione e simboli frequenti, uno per la programmazione con accesso rapido a parentesi e operatori, e uno per il controllo multimediale. La possibilità di salvare due layout completi sulla tastiera (uno per macOS, uno per Windows) è comoda per chi usa entrambi i sistemi.

I tasti macro M1-M5: comodità che richiede adattamento

Sul lato sinistro della tastiera, Keychron ha aggiunto cinque tasti macro dedicati etichettati M1-M5. In teoria, è una caratteristica eccellente: tasti programmabili facilmente accessibili per funzioni frequenti. In pratica, la loro posizione inusuale richiede un periodo di adattamento significativo.

Questi tasti sporgono dalla normale griglia della tastiera, posizionati verticalmente lungo il bordo sinistro. Durante le prime settimane, li abbiamo colpiti accidentalmente con il palmo o con il mignolo sinistro mentre cercavamo il tasto Shift o Tab. Più di una volta abbiamo attivato macro indesiderate nel mezzo di un paragrafo o di una riga di testo.

Una volta superato il periodo di adattamento però, i tasti macro si rivelano genuinamente utili. Li abbiamo mappati a funzioni che usiamo frequentemente ma che normalmente richiederebbero combinazioni di tasti: cattura schermo, apertura di applicazioni specifiche, inserimento di snippet di testo ricorrenti. La comodità è innegabile, ma richiede pazienza iniziale.

La retroilluminazione RGB south-facing illumina i tasti dal basso, creando un effetto luminoso uniforme anche con i keycap PBT non trasparenti. Gli effetti sono numerosi e completamente personalizzabili tramite il software: onde di colore, reattività ai tasti premuti, illuminazione statica per zone, e molto altro.

Esteticamente è piacevole, specialmente in ambienti poco illuminati. Tuttavia, abbiamo scoperto che dopo le prime settimane di utilizzo, tendevamo a spegnere completamente la retroilluminazione o a lasciarla su un colore statico e discreto. Questo principalmente per massimizzare l’autonomia della batteria, ma anche perché gli effetti RGB diventano presto una distrazione durante il lavoro concentrato.

La retroilluminazione funziona egregiamente come indicatore di stato: abbiamo impostato colori diversi per layer diversi, rendendo immediatamente visibile quale configurazione di tasti è attiva. Questo si è rivelato particolarmente utile quando passiamo dal layer di scrittura a quello di programmazione.

Scrivere alla cieca con stile

Una delle personalizzazioni più interessanti che abbiamo sperimentato con la V10 Ultra riguarda un set di keycaps particolare: quelli con simboli e lettere stampati sulla parte frontale anziché sulla superficie superiore. Questa scelta, apparentemente controintuitiva, è pensata specificamente per sfruttare al massimo i LED south-facing della tastiera. Il nuovo packaging proposto da Keychron è decisamente unico, con una confezione più compatta rispetto al passato e una serie di “vassoi” in plastica bianca che contengono i keycap. Ottima soluzione che permette di avere tutto ordinato e senza occupare troppo spazio in un armadio o in fondo a qualche cassetto.

Con questi keycaps installati, la retroilluminazione crea un effetto scenografico unico: quando è accesa, le leggende frontali si illuminano dal basso creando un bagliore sottile ed elegante. Ma quando la spegni, la tastiera si trasforma in una superficie total black completamente priva di indicazioni visibili. È come scrivere alla cieca, senza alcun riferimento visivo per guidare le dita.

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Inizialmente può sembrare una scelta masochistica, ma si è rivelata un esercizio formativo incredibilmente efficace. Senza la possibilità di guardare i tasti per confermare la posizione delle lettere, abbiamo dovuto affidarci completamente alla memoria muscolare. I primi giorni sono stati frustranti: errori frequenti, rallentamenti, la tentazione costante di riaccendere la retroilluminazione per “sbirciare” la posizione di un simbolo meno comune.

Ma settimana dopo settimana, qualcosa è cambiato. Le dita hanno iniziato a trovare automaticamente i tasti, i simboli speciali sono diventati parte della memoria inconscia, e la velocità di digitazione è aumentata proprio perché non c’era più la distrazione di guardare giù alla tastiera. È stato un allenamento forzato che ha migliorato significativamente la capacità di scrivere senza guardare, andando completamente a memoria.

Il risultato estetico è impressionante: un look total black minimalista e raffinato che elimina qualsiasi distrazione visiva dalla superficie della tastiera. Il design pulito e monocromatico ha un appeal quasi industriale, molto lontano dall’estetica RGB-overload tipica delle tastiere gaming.

L’esperienza è stata così positiva che abbiamo deciso di trasferire questo setup sulla Keychron Q1 HE, che rimane la tastiera principale per il lavoro quotidiano. Anche lì, i keycaps front-printed hanno trasformato completamente l’aspetto del setup, creando quella stessa estetica minimale che stiamo apprezzando così tanto. Nonostante Keychron V10 Ultra 8K sia stata molto apprezzata e gradita, soprattutto per l’ergonomia del layout Alice e l’autonomia straordinaria, la Q1 HE mantiene il suo posto come driver principale per via del peso maggiore, della costruzione in alluminio e della tecnologia Hall Effect che offre possibilità di personalizzazione ancora più spinte.

I keycaps front-printed non sono per tutti. Richiedono una certa competenza di base nella digitazione e la volontà di superare una curva di apprendimento iniziale. Ma se state cercando un modo per migliorare la vostra tecnica di typing, ridurre la dipendenza visiva dalla tastiera, e allo stesso tempo ottenere un’estetica unica e raffinata, vale assolutamente la pena considerarli. Solo assicuratevi di avere già una discreta familiarità con il layout prima di fare il salto: combinare layout Alice + keycaps invisibili è una ricetta per la frustrazione se partite da zero.

La Keychron V10 Ultra 8K si posiziona in una fascia di prezzo intermedia: più costosa delle tastiere meccaniche entry-level, ma significativamente più accessibile rispetto a custom keyboard Alice di fascia alta che possono facilmente superare i 300-400 euro.

Considerando il polling rate 8K, l’autonomia eccezionale, il firmware open source, gli switch hot-swappable e la costruzione solida, il rapporto qualità-prezzo è convincente. Non è una tastiera economica, ma nemmeno si comporta come tale. È un investimento ragionevole per chi passa molte ore al giorno a digitare e desidera un’esperienza ergonomica senza spendere cifre da enthusiast.

Considerazioni finali

La tastiera Keychron V10 Ultra 8K è un prodotto maturo che mantiene le promesse. Il layout Alice porta benefici ergonomici reali, la tecnologia wireless è allo stato dell’arte, e la qualità costruttiva giustifica il prezzo. La deduzione dal voto perfetto è dovuta principalmente alla curva di apprendimento ripida, ai tasti macro che richiedono un lungo periodo di adattamento, e al case in plastica che, seppur solido, non raggiunge il premium appeal dell’alluminio presente nei modelli Q series. Per chi cerca un’alternativa ergonomica alle tastiere tradizionali ed è disposto a investire tempo nell’adattamento, è difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo.

Pro: autonomia eccezionale



polling rate 8K anche in modalità wireless



firmware ZMK Contro: curva di apprendimento ripida



tasti laterali, con posizionamento inusuale



case in plastica, meno premium di altre serie

Voto finale: 8.4

Prodotto fornito da Keychron