Amazon annuncia l’arrivo di novità per Kindle Unlimited, ma niente paura: non ci sono ritocchi di prezzo. A partire da oggi l’abbonamento per la lettura ha un nuovo nome, Kindle+, e un look rinnovato: proprio in queste ore Amazon sta inviando e-mail informative a tutti i clienti con sottoscrizione attiva.

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Kindle+ prende il posto di Kindle Unlimited: ecco cosa cambia e cosa no

A partire da oggi, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnova e diventa Kindle+, ma (almeno per il momento) non sono previsti cambiamenti per contenuti, prezzi e funzionalità. Amazon sta informando via mail gli abbonati al servizio, avvisandoli dell’arrivo di nuovo nome, nuovo logo e design rinnovato all’interno dell’app Kindle, sul sito e nelle notifiche.

Il motivo di questa novità? Amazon sostiene che il nuovo nome sia più corretto per indicare “un abbonamento che ti segue ovunque ti porti la tua curiosità“. Nonostante i sopra citati cambiamenti, non ci saranno variazioni per quanto riguarda il resto dell’abbonamento: niente modifiche per il costo mensile (che rimane di 9,99 euro) e per i metodi di addebito, per la cronologia di lettura e per i titoli salvati, per segnalibri, note e avanzamento su tutti i titoli, e per il numero di titoli che è possibile prendere in prestito contemporaneamente.

Resta dunque a disposizione il “solito” accesso a milioni di eBook, riviste e fumetti. Per chi non lo sapesse, l’abbonamento Kindle Unlimited, ora Kindle+, dà infatti l’accesso a più di un milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet, al prezzo di 9,99 euro al mese. La lettura può avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Con l’abbonamento non sono inclusi solo libri: nel servizio c’è anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre, e di fumetti.

Non è da escludere che Amazon possa in futuro portare cambiamenti anche all’abbonamento Amazon Music Unlimited, per una maggiore coerenza nelle nomenclature. Per ulteriori informazioni sul rinnovamento e il passaggio a Kindle+ potete consultare la sezione aiuto di Amazon.