Negli ultimi giorni Garmin ha avviato i cicli di sviluppo verso i prossimi major update per tantissimi prodotti del suo catalogo: dopo gli ex flagship della gamma Fenix 8 e della gamma Fenix 7 e dopo gli smartwatch Venu X1, Venu 4 e vivoactive 6, ora è il turno di Garmin Forerunner 970, Forerunner 570, Forerunner 170 e Forerunner 70.

Per i modelli che compongono la gamma più recente degli sportwatch destinati ai runner arriva la beta inaugurale del nuovo ciclo di sviluppo, utile per aggiungere nuove funzionalità e, soprattutto, risolvere una miriade di bug su tutti i modelli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Forerunner 970, 570, 170 e 70: parte il nuovo ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update per i suoi sportwatch più recenti dedicati ai runner: parliamo dei due modelli di punta Garmin Forerunner 970 e Forerunner 570 e dei modelli entry-level Forerunner 170 (anche in versione Music) e Forerunner 70.

Tutti i modelli coinvolti stanno ricevendo la nuova versione 19.15 beta (sostituisce la precedente versione 18.32 rilasciata a inizio ottobre sui due flagship e la settimana dopo sui modelli di fascia bassa), la prima del ciclo di sviluppo, che arriva a circa un mese e mezzo dal rilascio del precedente major update.

Il changelog, che riportiamo di seguito, è lunghissimo (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 570, qui per Forerunner 170 e qui per Forerunner 70) e racconta di un buon numero di novità (soprattutto miglioramenti a funzioni esistenti), di tante ottimizzazioni e di una marea di bug risolti, presentando alcune differenze a seconda del modello (Forerunner 970 è quello con la più lunga lista di novità).

Changelog – versione 19.15 beta (dalla 18.32) Modifica le notifiche di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.

Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.

Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia raggiungibile anche tornando indietro nell’elenco.

Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.

Corregge la visualizzazione delle notifiche durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la consegna.

Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza e del tipo di bracciata durante il nuoto.

Modifica l’app Pulse Ox in modo che blocchi le vibrazioni solo durante la misurazione.

Corregge un problema che poteva causare la visualizzazione di istruzioni vuote per l’attività Breathwork Live.

Continua a mostrare i dati meteo anche in caso di interruzione di corrente.

Corregge la mancata visualizzazione degli avvisi di Trova il mio dispositivo in caso di ricerche ripetute.

Corregge un problema che impediva la rimozione della schermata dei dati dei controlli della telecamera radar.

Corregge il problema per cui l’orologio non spostava immediatamente un titolo azionario verso l’alto o verso il basso nell’elenco quando si riorganizzavano i titoli.

Corregge il problema per cui il volume degli avvisi si riattivava automaticamente dopo l’attivazione della modalità silenziosa. Aggiunte istruzioni per attivare la modalità di abbinamento per i cardiofrequenzimetri HRM 200/600.

Risolto il problema del blocco dell’elenco durante l’inserimento del Pinyin.

Risolto il problema di consumo eccessivo della batteria che poteva verificarsi durante l’utilizzo di Alipay. Modifiche per i soli Forerunner 970/570/170: Risolve i problemi di controllo e sincronizzazione del volume delle cuffie Bluetooth. Modifiche per i soli Forerunner 970/570: Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo all’avvio di un’attività GPS con cuffie Bluetooth connesse.

Risolve il problema del riavvio dell’orologio durante la risposta a una chiamata.

Modifica la schermata “Cambia sport” per mostrare prima le attività preferite con un’opzione “Altro”.

Risolve il problema della schermata del partner virtuale che non veniva visualizzata automaticamente quando si gareggiava contro se stessi da un’attività scaricata.

Risolve un problema che impediva l’apertura delle azioni dei messaggi degli spettatori.

Risolve il problema del quadrante con voce che non funzionava dopo il nuoto.

Risolve il problema del riavvio occasionale del dispositivo allo spegnimento.

Modifiche per il solo Forerunner 970:

Risolve un riavvio che poteva verificarsi durante l’elaborazione dei dati di Garmin Explore.

Risolve il problema di visualizzazione di alcune strade come linee nere spesse.

Mostra le indicazioni di svolta del percorso a pagina intera solo se non si sta visualizzando la pagina della mappa.

Migliora la velocità dei risultati di ricerca dei punti di interesse (POI).

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Forerunner 970, 570, 170 e 70 o gli altri smartwatch/sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.