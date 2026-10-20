Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno dei più recenti smartwatch di fascia media a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Active Max, dispositivo che è stato annunciato a fine dicembre 2025 e che ad agosto è stato aggiornato a Zepp OS 6.

Il nuovo aggiornamento in distribuzione viene etichettato come aggiornamento software di ottobre 2026 e porta sullo smartwatch ottimizzazioni, miglioramenti e nuove funzionalità, già disponibili su altri modelli di fascia più alta del brand, che ci vengono raccontati direttamente da Zepp Health. Scopriamo tutti i dettagli.

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Amazfit Active Max si aggiorna con importanti novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Active Max sta ricevendo un nuovo aggiornamento software (in fase di distribuzione per tutti) che porta il software alla nuova versione 3.25.0.1, sostituendo la precedente versione 3.20.0.1 che aveva portato sullo smartwatch Zepp OS 6 e altre novità.

Il nuovo aggiornamento è altrettanto importante perché, come suggerito dal changelog ufficiale, va ad aggiungere l’analisi HYROX, una maggiore integrazione con il fitness tracker Amazfit Helio Strap e altre novità che, di recente, sono state implementate anche su altri smartwatch del brand.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 3.25.0.1 che è in distribuzione su Amazfit Active Max per tutti gli utenti in possesso dello smartwatch.

Benvenuto in Amazfit Active Max. Questo aggiornamento include: Aggiunta l’analisi HYROX. Dopo aver collegato e indossato l’Helio Strap Pro, avvia una gara o una simulazione HYROX sull’orologio per registrare il numero di movimenti, la frequenza dei movimenti e l’andamento della frequenza cardiaca. Al termine della gara, potrai visualizzare le variazioni di ritmo e i suggerimenti di allenamento per ogni stazione. Aggiunta la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app. (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni applicazione dispositivo > Musica). Il monitoraggio del ciclo è stato completamente aggiornato con un’interfaccia rinnovata, un algoritmo di previsione del ciclo migliorato e una nuova funzione Check In per monitorare sintomi, umore e stile di vita. La funzione di allenamento indoor supporta la connessione a rulli e cyclette compatibili con il protocollo standard FTMS. Una volta connesso, visualizza dati come potenza, cadenza, velocità e distanza. Inoltre, nella pagina di calibrazione della distanza, è possibile scegliere tra unità di misura metriche o imperiali. La Libreria di allenamento ora supporta la navigazione. Abbinamento ottimizzato con Helio Strap Pro. L’orologio ora si abbina automaticamente a Helio Strap Pro collegato allo stesso account.

Il dettaglio delle novità

Tramite un post dedicato sul blog ufficiale (edizione statunitense), Zepp Health ha poi raccontato le novità dell’aggiornamento di ottobre 2026 per Amazfit Active Max, fornendo qualche dettaglio aggiuntivo rispetto a quanto recita il changelog condiviso poco sopra.

L’ultimo aggiornamento software per Amazfit Active Max apporta miglioramenti significativi all’analisi dell’allenamento, al monitoraggio del ciclo, ai dispositivi connessi e alla navigazione. Insieme, questi aggiornamenti ti aiutano ad analizzare le prestazioni di gara HYROX stazione per stazione, a comprendere meglio il tuo corpo, a mantenere sempre pronti all’uso i tuoi dispositivi indossabili Helio, i rulli per bici e la musica, e a seguire i tuoi percorsi con maggiore sicurezza.

Analisi avanzata per le gare HYROX: associando lo smartwatch alla fascia Helio Strap Pro, l’utente può tracciare in modo specifico le prestazioni in ciascuna delle otto stazioni delle gare o delle simulazioni HYROX. Il sistema rileva parametri come ripetizioni, ritmo e frequenza cardiaca, fornendo sull’app Zepp un’analisi dettagliata e suggerimenti di allenamento per le sessioni successive.

Gestione delle playlist nell’app Musica: gli utenti potranno organizzare brani e playlist musicali senza bisogno di navigare nei menù dello smartwatch; le operazioni necessarie potranno essere svolte direttamente dall’app Zepp sullo smartphone.

Monitoraggio del ciclo mestruale rinnovato: la funzione dedicata alla salute femminile guadagna un’interfaccia utente riprogettata, un algoritmo di previsione più preciso e la nuova modalità “Check-in” che consente di registrare sintomi, stati d’animo e abitudini quotidiane. Con questi dati, i pattern del ciclo e i cambiamenti corporei nel tempo possono essere analizzati in maniera più chiara.

Migliora il tracciamento del ciclismo indoor: per gli allenamenti di ciclismo indoor, Amazfit Active Max supporta ora rulli e spin bike compatibili con il protocollo FTMS. Durante l’allenamento, gli utenti potranno visualizzare sul display i dati di potenza, cadenza, velocità e distanza nell’unità di misura desiderata.

Navigazione GPS integrata nella Libreria di allenamento: la navigazione al polso è stata estesa a tutta la libreria di allenamento (modelli di allenamento, piani di allenamento di terze parti, piani di allenamento Zepp e allenamenti a intervalli). Contestualmente è stata affinata la resa grafica delle mappe (offrono un rendering più chiaro dei terreni, livelli dei dati ottimizzati e una nuova visualizzazione del profilo altimetrico).

Integrazione e accoppiamento automatico con la serie Helio: la sincronizzazione di Amazfit Active Max con Helio Strap e Helio Strap Pro avviene automaticamente con tutti i dispositivi collegati allo stesso account Zepp. Sullo schermo dello smartwatch, gli utenti possono così monitorare lo stato dei sensori indossabili privi di schermo e interagire con essi.

Come aggiornare Amazfit Active Max e gli altri smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch (o il fitness tracker) a marchio Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).