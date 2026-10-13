Nel mese di maggio, Garmin ha presentato ufficialmente due nuovi sportwatch dedicati ai runner: parliamo di Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170, dispositivi che si pongono alla base della attuale gamma dedicata ai runner (che vede nel Forerunner 970 la punta di diamante).

A distanza di un mese dalla ricezione del più recente major update, i due sportwatch economici hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che permettere loro di pareggiare i conti con i due modelli di punta della gamma, aggiornati di recente con gli stessi fix. Scopriamo tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento minore per i Garmin Forerunner 70 e 170

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per gli sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170 (declinato in versione standard e Music Edition).

I modelli delle due gamma stanno ricevendo la nuova versione 18.32 del software (sostituisce la precedente versione 18.29) e pareggiano i conti con i modelli di punta sia per quanto concerne il numero della versione che per quanto concerne i problemi risolti.

Stando al changelog ufficiale (qui per Forerunner 70, qui per i Forerunner 170), questo aggiornamento non va infatti ad aggiungere nuove funzionalità, limitandosi invece a risolvere alcuni bug, anche importanti, che potevano minare l’esperienza utente.

Changelog – versione 18.32 (dalla 18.29) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il cambio di schermata in un’attività.

Impedisce alle notifiche intelligenti di emettere un suono quando il dispositivo è in modalità silenziosa o non disturbare.

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione involontaria della vibrazione della sveglia.

Risolve un potenziale problema con la riproduzione di musica Spotify dopo aver saltato i brani tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve altri problemi minori

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Forerunner 70 e 170 o, in generale, tutti gli smartwatch e sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: