La GeForce RTX 5090 potrebbe essere arrivata al capolinea molto prima di quanto ci si aspetterebbe da una scheda video di fascia enthusiast. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da leaker vicini al mercato hardware, NVIDIA avrebbe deciso di interrompere la produzione delle varianti consumer basate sulla GPU GB202, destinando i chip di fascia più alta alle schede professionali RTX PRO e ai prodotti legati al settore dell’Intelligenza Artificiale.

Una scelta che, se confermata, avrebbe conseguenze importanti per il mercato delle schede video da gaming; la RTX 5090 potrebbe diventare progressivamente più difficile da trovare, con possibili ripercussioni sui prezzi, mentre la GeForce RTX 5080 da 16 GB potrebbe lasciare spazio a una variante da 24 GB.

Al momento, però, è fondamentale distinguere le indiscrezioni dalle informazioni ufficiali, NVIDIA non ha annunciato la fine della produzione della propria ammiraglia né confermato l’arrivo di una nuova RTX 5080. In attesa di una conferma ufficiale quindi, prendiamo tutto con le dovute cautele, nonostante il ragionamento non faccia una piega.

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NVIDIA potrebbe destinare le GPU GB202 alle schede professionali

Le indiscrezioni sulla possibile uscita di scena della GeForce RTX 5090 arrivano da più fonti. Da una parte c’è MEGAsizeGPU, che sostiene che NVIDIA voglia riservare la produzione futura delle GPU GB202 alla propria gamma professionale; dall’altra, il leaker hongxing2020 avrebbe riportato una comunicazione ricevuta da una fabbrica, secondo cui la produzione delle RTX 5090, comprese le varianti D destinate al mercato cinese, sarebbe destinata a terminare.

Anche Zed__Wang avrebbe confermato la possibilità che i chip GB202 vengano assegnati esclusivamente alle schede professionali e ai prodotti per i data center. Si tratta comunque di informazioni non ufficiali, che non consentono di stabilire con certezza quando e se NVIDIA interromperà effettivamente la produzione delle schede consumer.

La GPU GB202 è il chip più grande della generazione Blackwell destinata al mercato desktop e rappresenta il cuore della GeForce RTX 5090. Nella configurazione gaming, la scheda dispone di 21.760 CUDA core e 32 GB di memoria GDDR7, caratteristiche che la collocano al vertice dell’attuale offerta GeForce.

Lo stesso chip viene utilizzato, con configurazioni differenti, anche nella famiglia professionale RTX PRO. La RTX PRO 6000 Blackwell, per esempio, integra 24.064 CUDA core e 96 GB di memoria GDDR7, mentre altri modelli della gamma sfruttano varianti della stessa GPU per applicazioni professionali e carichi di lavoro legati all’AI.

Il motivo alla base della presunta decisione sarebbe soprattutto economico. NVIDIA può destinare una quantità limitata di silicio a prodotti professionali e acceleratori per l’AI, mercati nei quali i margini possono essere sensibilmente superiori rispetto a quelli delle schede video consumer. In questo scenario, continuare a produrre GPU GB202 per la GeForce RTX 5090 potrebbe risultare meno conveniente rispetto a riservarle a soluzioni destinate a workstation, aziende e data center.

GeForce RTX 5090 fuori produzione? Le schede non sparirebbero subito

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la fine della produzione della GeForce RTX 5090 non significherebbe necessariamente la sua scomparsa immediata dai negozi. Le schede già assemblate dai partner di NVIDIA, insieme alle scorte presenti presso distributori e rivenditori, potrebbero continuare a garantire una certa disponibilità per settimane o mesi. La situazione dipenderebbe dalle quantità già prodotte, dalla domanda e dalla capacità della filiera di smaltire le scorte esistenti.

Il problema emergerebbe soprattutto nel medio periodo; se NVIDIA smettesse davvero di fornire nuove GPU GB202 per le schede GeForce, i partner non potrebbero continuare a produrre RTX 5090 allo stesso ritmo. Una disponibilità progressivamente più ridotta potrebbe quindi spingere i prezzi verso l’alto, soprattutto se la domanda da parte degli appassionati e dei professionisti rimanesse elevata.

Del resto, secondo le fonti che hanno rilanciato l’indiscrezione, sul mercato sarebbero già comparsi esemplari con prezzi estremamente elevati, fino a diverse migliaia di dollari. Queste cifre, tuttavia, non rappresentano necessariamente il prezzo medio di vendita e non bastano da sole a dimostrare che la produzione sia già stata interrotta.

Risulta quindi prematuro parlare di una GeForce RTX 5090 definitivamente fuori produzione; la possibilità di un rallentamento o di una riallocazione delle GPU verso il mercato professionale è concreta secondo le indiscrezioni citate, ma resta in attesa di conferme ufficiali.

GeForce RTX 5080 da 24 GB: sarà lei la nuova ammiraglia gaming?

L’aspetto forse più interessante della vicenda riguarda il possibile aggiornamento della GeForce RTX 5080. Secondo la comunicazione riportata da hongxing2020, NVIDIA avrebbe intenzione di interrompere anche la produzione dell’attuale RTX 5080 da 16 GB per sostituirla con una nuova variante dotata di 24 GB di memoria GDDR7.

In questo scenario, la RTX 5080 da 24 GB diventerebbe il modello GeForce di fascia più alta, prendendo idealmente il posto della RTX 5090. È però importante sottolineare che questa parte dell’indiscrezione non sarebbe stata confermata da MEGAsizeGPU; il possibile stop alla RTX 5090 e l’arrivo della nuova RTX 5080 sono quindi due ipotesi collegate, ma non necessariamente certe nella stessa misura.

L’idea di una RTX 5080 con 24 GB di memoria, peraltro, non è nuova. Da tempo circolano indiscrezioni su una possibile variante Super della scheda, che avrebbe potuto integrare proprio questa quantità di VRAM. Le precedenti voci sulla famiglia GeForce RTX 50 SUPER indicavano anche un possibile aggiornamento della RTX 5080, ma il progetto sarebbe stato rallentato dai costi elevati e dalla disponibilità dei moduli GDDR7 da 3 GB.

Un eventuale modello da 24 GB potrebbe dunque rappresentare un’evoluzione di quei piani, anche se al momento non è possibile stabilire se NVIDIA voglia davvero introdurre una RTX 5080 aggiornata o se la voce faccia riferimento a un progetto che potrebbe ancora cambiare.

Dal punto di vista della memoria, il passaggio da 16 a 24 GB sarebbe interessante soprattutto per chi utilizza applicazioni che richiedono molta VRAM, oltre che per determinati carichi di lavoro professionali e di Intelligenza Artificiale. Non sarebbe però sufficiente, da solo, a dimostrare prestazioni superiori alla RTX 5090; per capire il posizionamento della scheda servirebbero informazioni su GPU, numero di CUDA core, frequenze, banda di memoria e consumi.

Una strategia legata all’Intelligenza artificiale?

L’eventuale uscita di scena della RTX 5090 si inserirebbe in un contesto nel quale NVIDIA sta dando sempre più spazio ai prodotti professionali e agli acceleratori per l’Intelligenza Artificiale. Le GPU più grandi e costose possono essere utilizzate per carichi di lavoro che richiedono grandi quantità di memoria e capacità di calcolo, con un potenziale ritorno economico superiore a quello del mercato gaming.

Destinare le GPU GB202 alle linee RTX PRO potrebbe quindi consentire all’azienda di sfruttare meglio la capacità produttiva disponibile, evitando al contempo che schede consumer relativamente meno costose competano direttamente con prodotti professionali più remunerativi.

Questo non significherebbe necessariamente un abbandono del mercato gaming. La GeForce RTX 5080 continuerebbe a rappresentare una soluzione di fascia alta e NVIDIA potrebbe decidere di riorganizzare la propria offerta per mantenere una scheda di riferimento per gli appassionati. Resta però da capire se un’eventuale variante da 24 GB sarebbe sufficiente a colmare il divario con la RTX 5090 o se la fascia enthusiast rimarrebbe senza un modello equivalente per un periodo prolungato.

Le indiscrezioni sulla generazione successiva, identificata con la famiglia GeForce RTX 60 basata su architettura Rubin, indicano inoltre una possibile finestra di lancio tra la fine del 2027 e il 2028. Anche queste tempistiche non sono ufficiali e vanno considerate con cautela, ma aiutano a comprendere perché un’eventuale interruzione della produzione della RTX 5090 potrebbe lasciare un vuoto significativo nella fascia più alta dell’offerta gaming.