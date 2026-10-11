Il display più grande della linea Active raggiunge una luminosità di picco di 3.000 nit, un valore che in questa fascia di prezzo si vede raramente. Amazfit Active Max abbina questa caratteristica a un’autonomia monstre fino a 25 giorni, il doppio rispetto al modello precedente, e oggi lo sconto su Amazon tocca il minimo storico del periodo, rendendo questo smartwatch sportivo un affare difficile da ignorare. Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto al listino originale, con un ulteriore coupon applicabile al checkout che abbassa ancora la cifra finale. Vediamo come questo dispositivo riesce a coniugare prestazioni elevate e un prezzo finalmente alla portata di tutti.

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Amazfit Active Max, display da 1,5” e batteria senza rivali

Amazfit Active Max si distingue subito per il pannello AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 pixel e densità di 323 PPI, un salto netto rispetto agli 1,32 pollici del modello precedente. La vera forza però sta nella luminosità di picco di 3.000 nit, che garantisce leggibilità perfetta anche sotto il sole più intenso, un dettaglio che fa la differenza durante gli allenamenti all’aperto.

L’autonomia è il tratto distintivo di questo smartwatch: fino a 25 giorni di utilizzo tipico e 64 ore con GPS attivo, numeri che permettono di dimenticare il caricabatterie per settimane. A bordo trova spazio anche una memoria interna di 4 GB, sufficiente per mappe offline dettagliate e, in futuro, per i podcast.

Tra le dotazioni tecniche spiccano:

BioTracker 6.0 PPG per il monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO2 e HRV

per il monitoraggio di frequenza cardiaca, SpO2 e HRV GPS multi-costellazione (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS)

(GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) Bluetooth 5.3 e NFC per chiamate e pagamenti contactless

per chiamate e pagamenti contactless Oltre 170 modalità sportive con l’IA di Zepp Coach per piani di allenamento personalizzati

con l’IA di Zepp Coach per piani di allenamento personalizzati Certificazione 5 ATM per il nuoto

Il sistema operativo Zepp OS 5 è ormai maturo e offre un’esperienza fluida, compatibile sia con Android che iOS. Per i runner più esigenti, l’app Zepp restituisce dati avanzati come potenza di corsa, oscillazione verticale e tempo di contatto al suolo. Non manca la possibilità di scaricare mappe offline per escursioni e piste da sci, rendendo questo modello particolarmente versatile per chi pratica attività all’aperto.

Sconto Amazfit Active Max, oggi prezzo minimo del periodo

Il prezzo di listino di Amazfit Active Max è di 169,90€, ma su Amazon l’offerta attuale porta il costo a 123,5€, con uno sconto del 27% circa. La vera chicca arriva al checkout: applicando il coupon aggiuntivo di 5€ il prezzo finale scende a soli 118,5€, toccando così il minimo storico registrato finora per questo smartwatch.

Si tratta di un risparmio concreto di oltre 51€ rispetto al prezzo originale, un’occasione da cogliere per chi cerca un dispositivo completo a un prezzo davvero competitivo. L’offerta è disponibile su Amazon, ma essendo soggetta a variazioni rapide conviene non perdere tempo prima che torni al prezzo pieno.

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