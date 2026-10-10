Un paio di giorni fa, Zepp Health ha diffuso i dettagli dell’aggiornamento di settembre 2026, l’ultimo aggiornamento software rilasciato per gli smartwatch Amazfit più recenti, fornendo maggiori indicazioni sulle funzionalità implementate.

L’aggiornamento, in distribuzione graduale già da qualche settimana, introduce maggiore flessibilità per la navigazione all’aperto, impostazioni di visualizzazione più personalizzabili e altri miglioramenti per salute e allenamenti. Scopriamo tutti i dettagli, i modelli compatibili e come aggiornare gli smartwatch.

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Amazfit: ecco i dettagli dell’aggiornamento di settembre 2026

Nonostante siamo ormai nel cuore del mese di ottobre, come anticipato in apertura, Zepp Health ha recentemente annunciato tutti i dettagli dell’aggiornamento di settembre 2026 per i propri smartwatch più recenti affidandosi a un post sul blog ufficiale di Amazfit.

L’ultimo aggiornamento software per alcuni smartwatch Amazfit offre maggiore flessibilità per la navigazione all’aperto, impostazioni di visualizzazione più personalizzabili e una serie di miglioramenti per la salute e l’allenamento. Tra le novità principali figurano il supporto per più formati e sistemi di coordinate, una nuova opzione per l’effetto sfocatura della schermata iniziale e un’esperienza di monitoraggio del ciclo migliorata. Le ottimizzazioni migliorano anche la precisione della navigazione, le interazioni con gli allenamenti, i grafici dei dati di nuoto, l’allenamento di forza, il pickleball e il feedback post-allenamento, creando un’esperienza più fluida e intuitiva durante tutta la giornata.

Il rilascio dell’aggiornamento in questione è in realtà già stato avviato da Zepp Health (alcuni utenti lo hanno già ricevuto), quindi non siate sorpresi nel caso in cui il vostro smartwatch abbia già ricevuto le novità di cui discuteremo nel seguito.

Nuovi sistemi di coordinate

L’aggiornamento di settembre 2026 va ad aggiungere sugli smartwatch Amazfit il supporto a sette sistemi di coordinate, accessibili al percorso “Impostazioni > Preferenze > Coordinate”. Essi sono: gradi decimali, gradi e minuti decimali, gradi/minuti/secondi, MGRS, UTM, British National Grid e Japan Grid.

Effetto di sfocatura della schermata iniziale

Con l’aggiornamento di settembre 2026, gli utenti ricevono una nuova opzione al percorso “Impostazioni > Schermo > Sfocatura schermata Home” che permette loro di attivare o disattivare l’effetto di sfocatura della schermata iniziale, adattando la visualizzazione alle loro preferenze.

Monitoraggio del ciclo completamente riprogettato

Zepp Health ha completamente ridisegnato il sistema di monitoraggio del ciclo introducendo una nuova interfaccia utente, un calendario del ciclo più intuitivo e funzioni più complete per la registrazione quotidiana.

Il nuovo sistema, che permette di registrare date del ciclo, sintomi, umore e abitudini di vita, offre uno storico e le previsioni del ciclo per abilitare una migliore analisi e comprensione dello schema mestruale.

Maggiore reattività dello smartwatch durante gli allenamenti

L’aggiornamento di settembre 2026 dona agli smartwatch Amazfit due novità pensate per migliorare l’esperienza d’uso durante gli allenamenti:

Maggiore sensibilità al movimento del polso – il dispositivo sarà più reattivo quando l’utente solleva il polso per controllare i dati della sessione di allenamento in tempo reale.

– il dispositivo sarà più reattivo quando l’utente solleva il polso per controllare i dati della sessione di allenamento in tempo reale. Ottimizzazione del flusso di inserimento della valutazione RPE post-allenamento – registrare quanto sia stato impegnativo un allenamento è stato reso più rapido e semplice.

Miglioramenti per nuoto e allenamenti basati sulla forza

All’interno dell’app Zepp migliorano i grafici relativi al ritmo e alla frequenza delle bracciate per il nuoto in piscina. In questo modo, i trend di allenamento saranno più semplici da analizzare.

In aggiunta, per gli allenamenti basati sulla forza, gli utenti possono scegliere se attivare o disattivare il raggruppamento automatico delle serie di esercizi.

Miglioramenti alla modalità Pickleball

La modalità Pickleball è stata aggiornata per supportare il conteggio dei colpi: in questo modo l’utente potrà comprendere in maniera migliore le sue prestazioni in campo.

Miglioramenti alla navigazione

L’ultimo ambito che migliora con l’aggiornamento di settembre 2026 è quello della navigazione. Nello specifico, Zepp Health ha introdotto in tal senso due novità:

Calcoli per l’avviso di svolta più precisi – il dispositivo riconosce un maggior numero di svolte con maggiore precisione per fornire indicazioni più sicure durante il percorso.

– il dispositivo riconosce un maggior numero di svolte con maggiore precisione per fornire indicazioni più sicure durante il percorso. Supporto a un maggior numero di icone e tipologie di waypoint – in questo modo gli utenti potranno identificare (e organizzare) al meglio i luoghi importanti durante il percorso.

Smartwatch Amazfit compatibili con l’aggiornamento di settembre 2026

Di seguito riportiamo la lista degli smartwatch Amazfit compatibili con l’aggiornamento di settembre 2026 del quale abbiamo appena discusso le novità.

Serie Active Active 3 Premium (versione 6.4.16.3)

Serie Balance Balance 3 (versione 6.14.6.3) Balance Ultra (versione 6.14.6.3)

Serie Cheetah Cheetah 2 Pro (versione 6.14.6.5) Cheetah 2 Ultra (versione 6.14.6.3)

Serie T-Rex T-Rex 3 (versione 6.14.6.3) T-Rex 3 Pro 44mm e 48 mm (versione 6.14.6.3) T-Rex Ultra 2 (versione 6.14.6.3)



Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

L’aggiornamento software di settembre 2026 di cui vi abbiamo appena parlato è in fase di distribuzione graduale e può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato uno degli smartwatch Amazfit compatibili.

Per installare un aggiornamento, basterà aprire l’app Zepp, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).