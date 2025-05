Lo scorso mese di marzo NVIDIA aveva annunciato la nuova gamma di schede grafiche RTX Pro 6000, una soluzione di fascia enthusiast che a differenza della serie NVIDIA GeForce mira al segmento delle workstation e dei server, insomma un prodotto pensato per tutti i professionisti che necessitano di molta potenza di calcolo in ambiti come l’Intelligenza Artificiale, HPC, creazione di contenuti e produttività nel senso più ampio del termine.

A distanza di circa due mesi dal lancio, e al contrario di quanto ipotizzato da qualcuno, le NVIDIA RTX Pro 6000 iniziano a essere disponibili, il tutto con prezzi che, possiamo dirlo senza problemi, sono a dir poco proibitivi, non solo per l’utenza standard ma anche per chi lavora e guarda a un’opzione di questo tipo. Secondo i primi avvistamenti, il costo di questi mostri di potenza (perché lo sono) può arrivare a triplicare quello di una GeForce RTX 5090 (attualmente a quota 3.000 euro), relegandoli sostanzialmente alla fascia altissima del mercato workstation.

NVIDIA RTX Pro 6000: Blackwell è il top per l’AI, ma la potenza si paga

Avendo già analizzato le specifiche tecniche della serie NVIDIA RTX Pro 6000 in fase di lancio, non ci sorprende in realtà che il costo di questi gioielli tecnologici proposti da NVIDIA sia così alto. In sostanza abbiamo a disposizione il meglio che può offrire il produttore (e non solo) in questo form-factor, ovvero una classica scheda PCI-E che si può installare senza problemi in un case standard. Ma cosa offre NVIDIA RTX Pro 6000 per costare così tanto?

Prima di analizzare brevemente le specifiche tecniche di NVIDIA RTX Pro 6000, ricordiamo che l’azienda aveva aggiornato tutto il catalogo workstation con diversi modelli basati su architettura Blackwell, incluse le più “accessibili” RTX PRO 5000, RTX Pro 4500 ed RTX Pro 4000. NVIDIA RTX Pro 6000 rappresenta in pratica il top a cui può ambire un professionista, non a caso le tre varianti disponibili, ovvero Workstation Edition, Server Edition e Max-Q Edition, utilizzano la stessa e potentissima GPU Blackwell GB202, confezionata in diversi form-factor.

Il cuore pulsante della RTX Pro 6000 è una GPU da ben 24.064 Cuda Core, abbinata a 96 GB di VRAM GDDR7 ECC che si interfaccia su un bus a 512 bit per una larghezza di banda che arriva a quasi 1,8 TB/s. A bordo sono presenti anche 752 Tensor Core (5a gen) e 188 RT Core (4a gen), i nuovi encoder NVIDIA NVENC 9a gen, supporto Display Port 2.1 e ovviamente interfaccia PCI-E 5.0.

Con queste caratteristiche, NVIDIA RTX Pro 6000 è capace di garantire 4.000 AI TOPS per gli applicativi basati su Intelligenza Artificiale, ma anche 125 TFLOPS nel calcolo FP32 e 380 TFLOPS in ambito ray-tracing. I consumi sono ai livelli della GeForce RTX 5090, ovvero 600 watt, ma solo per i modelli server e workstation; la variante Max-Q invece scende a 300 watt ma probabilmente con un netto taglio delle frequenze di clock (rinunciando a un po’ di prestazioni).

Quanto costa NVIDIA RTX Pro 6000?

Come anticipato in apertura, il costo del modello di punta NVIDIA RTX Pro 6000 non è alla portata di tutti. I primi rivenditori online dove è disponibile, offrono la scheda NVIDIA a un prezzo minimo di circa 9.000 euro, cifra che in alcuni casi supera anche quota 10.000 euro (ma qui possono incidere le tasse). A questo prezzo però si può ambire ad avere il meglio che attualmente può offrire il mercato, quantomeno se guardiamo a sistemi e workstation “umane”, o che per intenderci qualsiasi utente potrebbe mettere in piedi.

La proposta NVIDIA non ha rivali nell’AI (generativa e non), ma anche in ambiti come il calcolo puro, la simulazione, il rendering cinematografico e molto altro ancora; sicuramente l’utente standard o consumer troverà assurdo spendere una cifra del genere per una schede grafica (che non è il termine corretto), ma vi assicuriamo che chi lavora negli ambiti citati sopra farebbe carte false per accaparrarsi uno di questi prodotti. Per maggiori dettagli potete consultare comunque la pagina ufficiale NVIDIA.

Scheda tecnica NVIDIA RTX Pro 6000