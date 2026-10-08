Torna l’offerta promozionale sul pacchetto completo di DAZN. A partire da oggi, 8 ottobre 2026, l’operatore propone nuovamente il piano DAZN Full a 19,99€ al mese per 12 mesi, un prezzo decisamente più basso rispetto al listino standard. La promozione resterà attivabile fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre 2026, salvo eventuali proroghe dell’ultimo momento.

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A chi è riservata la promozione

Stando a quanto emerso, lo sconto non sarebbe disponibile per tutti gli utenti, ma verrebbe proposto in modo mirato ai profili che non hanno mai sottoscritto un abbonamento DAZN oppure che non rinnovano la propria iscrizione da diversi mesi. La promozione viene comunicata sia via email sia tramite un popup che compare al momento del login sul sito ufficiale dazn.com.

Quanto si risparmia con l’offerta DAZN Full

Il piano DAZN Full mensile ha normalmente un costo di 46,99€ al mese. Con la promozione attiva, il prezzo scende a 19,99€ al mese per i primi 12 mesi di abbonamento, con un risparmio mensile di 27€.

Calcolando la spesa sull’intero anno, il confronto è chiaro:

Costo standard su 12 mesi: 46,99€ x 12 = 563,88€

46,99€ x 12 = Costo promozionale su 12 mesi: 19,99€ x 12 = 239,88€

19,99€ x 12 = Risparmio complessivo nei 12 mesi: 324€

Trascorsi i 12 mesi a tariffa promozionale, l’abbonamento si rinnova automaticamente su base mensile alle condizioni economiche in vigore in quel momento. L’utente può comunque disdire in qualsiasi momento, senza vincoli di permanenza oltre il primo anno.

Cosa include l’abbonamento Full: programmazione e specifiche tecniche

Il profilo Full rappresenta l’offerta apicale di DAZN e garantisce l’accesso a tutti i contenuti sportivi trasmessi sulla piattaforma:

Calcio: integrale visione della Serie A Enilive (tutti i match stagionali), della Serie BKT con playoff e playout, oltre al campionato spagnolo LaLiga EA Sports .

integrale visione della (tutti i match stagionali), della con playoff e playout, oltre al campionato spagnolo . Canali Eurosport e altri sport: le dirette di Eurosport 1 e 2 (tennis Slam, ciclismo, sport invernali), i tornei di basket europeo e nazionale, il volley, la NFL e gli eventi di fighting (boxe e UFC).

le dirette di Eurosport 1 e 2 (tennis Slam, ciclismo, sport invernali), i tornei di basket europeo e nazionale, il volley, la e gli eventi di fighting (boxe e UFC). Dispositivi e streaming simultaneo: il servizio consente la registrazione di fino a 6 terminali e supporta la visione in contemporanea su 2 schermi appartenenti alla medesima connessione internet domestica.

Considerata la scadenza fissata alle 23:59 del 14 ottobre, è consigliabile completare la sottoscrizione prima di quel termine direttamente sui canali ufficiali.