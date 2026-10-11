Appena uscito a settembre e già al prezzo più basso di sempre. Garmin Venu 4 da 45mm in colorazione Citron si presenta con un display AMOLED da 1,4 pollici, batteria che arriva fino a 12 giorni e un comparto salute completo di ECG app, tutto racchiuso in una cassa da 38 grammi in acciaio inossidabile. Il prezzo, questa volta, è sceso parecchio rispetto al listino ufficiale. Vediamo come approfittarne.

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Garmin venu 4: tecnologia e design che convincono

Il display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel rappresenta uno dei punti di forza più evidenti di questo smartwatch. Protetto da Corning Gorilla Glass 3, offre colori vividi e una leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, con la possibilità di attivare la modalità always-on per chi preferisce avere l’orologio sempre acceso.

La cassa da 45mm in acciaio inossidabile pesa solamente 38 grammi (56g con cinturino), un dato notevole considerando i materiali premium utilizzati. Il cinturino in silicone Citron da 22mm con attacco quick-release permette di personalizzare facilmente il look del dispositivo.

Tra le specifiche che rendono Venu 4 particolarmente interessante troviamo:

Autonomia fino a 12 giorni in modalità smartwatch standard (4 giorni con always-on attivo)

GPS multi-banda con tecnologia SatIQ per precisione ottimale e risparmio energetico

Oltre 80 profili sportivi con Running Dynamics al polso per la corsa

ECG App integrata per il monitoraggio della salute cardiaca

Memoria da 8GB per musica offline con supporto Spotify, Deezer e Amazon Music

Garmin Pay per pagamenti contactless direttamente dal polso

Certificazione 5 ATM per l’uso in nuoto

Non manca il monitoraggio completo della salute con Body Battery, HRV Status, coach del sonno e funzioni dedicate alla salute femminile. La presenza di speaker e microfono integrati permette inoltre di gestire chiamate direttamente dall’orologio, rendendo il dispositivo completo sotto ogni aspetto smart.

Venu 4 citron: sconto record su amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Garmin Venu 4 45mm Citron si attesta a 549€, ma su Amazon il prodotto è attualmente disponibile a soli 411€, con uno sconto che sfiora il 25% e un risparmio di ben 138€.

Si tratta del minimo storico registrato finora per questo modello appena lanciato, un’occasione da non lasciarsi scappare considerando che parliamo di uno smartwatch uscito sul mercato da pochissime settimane. La disponibilità al momento è confermata, ma trattandosi di un’offerta a tempo limitato conviene muoversi rapidamente prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire.

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