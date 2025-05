La nostra rubrica “versus” oggi ci porta a una comparativa nella fascia enthusiast del mercato schede grafiche, ambito dove domina NVIDIA con le top di gamma della serie GeForce RTX 50 “Blackwell”, senza dimenticare i modelli top della linea GeForce RTX 40 Ada Lovelace, ancora validissimi se consideriamo ad esempio GeForce RTX 4080 SUPER e GeForce RTX 4090.

Oggi quindi una sfida tutta in casa NVIDIA, un confronto tra la scheda più potente in assoluto, la GeForce RTX 5090, e la sorella minore GeForce RTX 5080, sicuramente inferiore già sulla carta, ma comunque ai livelli di una GeForce RTX 4090 (più o meno).

Il confronto come di consueto punterà a evidenziare le differenze tra i due modelli in esame, dalle caratteristiche tecniche, passando per prestazioni, consumi e costi, dettagli che possono fare la differenza quando siamo di fronte a un acquisto e ci assalgono i dubbi dell’ultimo minuto.

I prodotti utilizzati per le prove di questo tipo sono come al solito precedentemente testati e recensiti personalmente, motivo per cui non andremo ad approfondire sui singoli modelli in fatto di design, sistema di dissipazione o funzionalità proprietarie.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080: schede tecniche a confronto

Fatte le premesse del caso, andiamo subito nel dettaglio delle specifiche tecniche dei due modelli in prova. Per l’occasione utilizzeremo due schede grafiche già recensite, la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC e la Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER. Siamo di fronte a due custom molto potenti e costose, oltre che abbastanza overcloccate di fabbrica, una peculiarità che però non fa molta differenza se guardiamo al nostro obiettivo finale, ovvero capire la migliore opzione e/o comunque il rapporto prestazioni/prezzo.

GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080 condividono tutte le tecnologie di ultima generazione targate NVIDIA, incluso ovviamente il più recente DLSS 4 con Multi Frame Generator; rispetto alla precedente generazione però lo stacco tra la 80 e la 90 è molto più marcato, con la top di gamma che in sostanza presenta specifiche tecniche “raddoppiate”: dalle unità di elaborazione, alla memoria video, arrivando a consumi e prezzi.

Più che le parole in questi casi sono efficaci i numeri:

NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU GB202-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 92,2 miliardi

Dimensione die GPU 750 mm²

Streaming Multiprocessor 170

Cuda Core 21.760

Tensor Core 680

TMU 680

RT Core 170

Frequenza GPU 2.407 MHz

AI TOPS 3.352

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 575 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.805 MHz

AI TOPS 1.801

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 320 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Dopo aver analizzato nel dettaglio le schede tecniche dei due modelli, vediamo un attimo la piattaforma hardware e software utilizzata nei test. Come al solito, rileveremo le prestazioni nei vari scenari di utilizzo, ma anche i consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver e Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornati all’ultima versione disponibile

Applicativi utilizzati nella prova:

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Blender

V-Ray

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080 – Gaming

Avendo già recensito e testato in diverse occasioni sia la GeForce RTX 5090 che la GeForce RTX 5080, non andremo a commentare più di tanto i risultati ottenuti nei singoli giochi, cercando invece di riassumere in seguito le varie differenze percentuali in un grafico ad hoc. Partiamo subito con i benchmark grafici, sintetici e non, mentre per quanto concerne i giochi, le risoluzioni che abbiamo considerato sono sempre le più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P con dettagli settati al massimo.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS o AMD FSR:

La situazione rimane immutata se guardiamo ai titoli che supportano il ray-tracing, situazioni dove le schede NVIDIA non hanno rivali e dove anche la GeForce RTX 5080 ci garantisce oltre 200 FPS di media a 1440P e quasi 120 FPS in 4K.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080: media prestazioni nei giochi

Che la NVIDIA GeForce RTX 5090 non abbia rivali, in nessun ambito di utilizzo, è ormai noto e forse non ci voleva un ulteriore test per ribadirlo. In questo caso però possiamo quantificare lo scarto in modo più preciso nelle varie risoluzioni, rilevando alla fine che la differenza di prezzo tra i due modelli può essere giustificata solo se guardiamo al gaming in 4K, ambito dove lo scarto arriva quasi al 52%.

C’è da ribadire ancora una volta che NVIDIA GeForce RTX 5090 non è una scheda pensata per il gaming, tuttavia non si può omettere che risulta la migliore opzione in circolazione per chi punta a un’esperienza ludica senza compromessi, in primis se guardiamo al gaming in 4K, oppure a 1440P ad altissimo refresh-rate con dettagli ultra (vedi i nuovi monitor OLED da 240 hertz).

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080 – Calcolo e Produttività

Passando alla potenza di calcolo, produttività e rendering, possiamo fare più o meno le stesse considerazioni; nel test Geekbench AI rileviamo forse i risultati meno omogenei, probabilmente per una questione di ottimizzazione, ma in generale lo scarto in termini velocistici è anche oltre il 50%.

Previous Next Fullscreen

A difesa della top di gamma inoltre, c’è da dire che la dotazione di VRAM con 32 GB GDDR7 impatta “poco” in test sintetici o poco estesi, mentre si concretizza su carichi di lavoro complessi e di un certo peso; per fare un esempio, senza chiamare in causa l’AI, alcuni progetti di rendering sono troppo pensati per i 16 GB della RTX 5080, impedendoci praticamente di completare il task che invece possiamo “caricare” senza problemi sulla GeForce RTX 5090.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080 – Consumi ed efficienza

Venendo infine ai consumi, le schede tecniche parlano da sole e sappiamo bene che con i suoi 575 watt nominali, GeForce RTX 5090 è attualmente la GPU più spinta mai realizzata per il segmento consumer.

La RTX 5080 con i suoi 320 watt comunque non scherza, e pur battendo a mani bassi la sorella maggiore nel gaming a 1080P (abbastanza superfluo se vogliamo), emerge solo su Assassin’s Creed Mirage, avvicinandosi sensibilmente all’efficienza della RTX 5090 quando saliamo verso la risoluzione 4K.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5080 – Prezzi e considerazioni

La chiusura di queste nostre comparative sulla questione prezzi come al solito non è semplice da approcciare, ancora di più oggi che siamo alle prese con i modelli più costosi della lineup NVIDIA GeForce RTX 50. I prezzi MSRP di GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080 sono rispettivamente di 1.999 e 999 dollari; cifre che sulla carta non si potrebbero criticare visto cosa offrono le due GPU in questione, ma che nella realtà non abbiamo mai visto concretizzarsi, quantomeno sul mercato italiano.

Certo, c’è da considerare che i prezzi dichiarati da NVIDIA sono riferiti alle Founders Edition, tirando in campo inevitabilmente i partner che, allo stesso tempo, avevano in qualche modo rassicurato l’utenza “sull’esistenza” di modelli in linea con il prezzo di listino NVIDIA.

A oggi, facendo qualche verifica sui motori di ricerca più diffusi, NVIDIA GeForce RTX 5090 non si trova a meno di 2.600-2.700 euro, alcune offerte “rapide” anche intorno a 2.300-2.400 euro; la sorella minore invece risulta molto più vicina al prezzo ufficiale e si può acquistare anche a meno di 1.100 euro, fino a 1.600-1.700 euro per le custom più elaborate.

