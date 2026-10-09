Octopus Energy sta cambiando le regole, sia quelle del mercato libero di luce e gas sia quelle del proprio modo di operare. Da un lato, per la prima volta, introduce una tariffa fissa a 24 mesi al posto della classica 12 mesi, un formato che non aveva mai proposto in questi termini, dall’altro lato, ribalta una consuetudine tipica del settore dell’energia: ai già clienti con un’offerta in scadenza propone una tariffa più conveniente rispetto a quella riservata ai nuovi clienti. Esattamente il contrario di quanto fanno di norma gli altri operatori, che solitamente riservano le condizioni migliori a chi deve ancora sottoscrivere un contratto, non a chi è già a bordo. Tuttavia c’è da considerare che non è una tariffa “in vetrina”: non risulta listata sul sito pubblico e si ottiene su richiesta, contattando l’assistenza (ad esempio via WhatsApp) oppure scegliendola al momento del rinnovo.

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La tariffa fissa 24 mesi per i nuovi clienti: 0,1595 €/kWh

Ecco nel dettaglio quanto costa la nuova tariffa 24 mesi pensata per chi vuole passare a Octopus Energy come nuovo cliente: è attivabile da subito effettuando il passaggio della propria fornitura, ma è a tempo, perché risulta in scadenza il 9 ottobre 2026.

Luce monoraria:

Materia prima: 0,1595 €/kWh

0,1595 €/kWh Commercializzazione: 6 €/mese

Gas:

Materia prima: 0,68 €/Smc

0,68 €/Smc Commercializzazione: 7 €/mese

In entrambi i casi IVA e imposte sono escluse; per la luce le perdite di rete sono incluse nel prezzo della materia prima.

Per chi ha l’offerta in scadenza: 0,1496 €/kWh per 24 mesi

C’è poi una seconda versione, riservata esclusivamente a chi è già cliente Octopus Energy e ha una tariffa in scadenza: in questo caso, richiedendola tramite assistenza WhatsApp (che vi ricordiamo Octopus Energy ha solamente un numero telefonico e whatsapp: 02 385 827 76, qualsiasi contatto per conto di Octopus Energy da un numero diverso è un raggiro o una truffa) oppure scegliendola al momento del rinnovo, è possibile ottenere un prezzo fisso di 0,1496 €/kWh per 24 mesi, ancora più basso rispetto alla tariffa riservata ai nuovi clienti appena vista.

Di seguito riportiamo testualmente la risposta ricevuta dall’assistenza Octopus sui contenuti di questa proposta:

“la tariffa fissa 24 mesi è una proposta riservata ai clienti già attivi con noi. Attualmente prevede per la luce un prezzo della materia prima di 0,1496 €/kWh (perdite incluse) con un costo di commercializzazione di 6 €/mese (72 €/anno), mentre per il gas la materia prima è a 0,67 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 €/mese (84 €/anno). IVA e imposte sono escluse. Questa tariffa ti garantisce un prezzo bloccato per 24 mesi, proteggendoti dalle variazioni del mercato e assicurandoti energia 100% rinnovabile a un prezzo stabile.”

In breve, per chi rinnova la tariffa, per la Luce si parla di 0,1496 €/kWh con 72 €/anno di commercializzazione, mentre per il Gas la componente materia prima è 0,67 €/Smc con 84 €/anno di commercializzazione. Il punto centrale resta lo stesso: un blocco per 24 mesi, pensato per mettere al riparo dalle oscillazioni del mercato in una fase di rincari.

Abbiamo sentito Octopus Energy: le risposte alle nostre domande

Per capire meglio la logica dietro questa novità, in particolare la versione riservata a chi è già cliente e rinnova (0,1496 €/kWh), non presente sul sito pubblico, abbiamo girato alcune domande direttamente a Octopus Energy. Ecco le risposte che ci hanno fornito.

L’offerta esiste? Quali sono le condizioni?

“Sì, è una nuova offerta Octopus Energy che permette di bloccare il prezzo dell’energia per 24 mesi. È una tipologia di offerta nuova per noi e siamo nella prima fase di lancio.”

È sottoscrivibile? È riservata ai clienti Octopus Energy o anche ai nuovi clienti?

“Sì, è sottoscrivibile, ma in questa prima fase è disponibile solo per chi è già cliente Octopus Energy. Non la promuoviamo attivamente e non contattiamo i clienti per proporla: un cliente può accedervi se la richiede oppure può sceglierla, al momento del rinnovo, come alternativa alla normale offerta di rinnovo. È una scelta precisa, perché per noi essere già clienti Octopus Energy deve avere un valore. Nel mercato dell’energia siamo abituati a vedere novità e opportunità commerciali utilizzate soprattutto per conquistare nuovi clienti, noi abbiamo scelto di partire da chi ci ha già scelto. Siamo nella prima fase di lancio e valuteremo successivamente come far evolvere il prodotto; oggi non abbiamo ancora deciso se e quando renderlo disponibile anche ai nuovi clienti.”

Perché non compare tra le offerte pubblicate sul sito?

“Perché oggi non è un’offerta destinata al pubblico generalizzato, in questa prima fase abbiamo scelto di renderla disponibile ai nostri clienti, senza promuoverla attivamente sul mercato. Se un cliente Octopus Energy è interessato, può richiederla ai nostri Energy Specialist; al momento del rinnovo può inoltre sceglierla come alternativa alla normale offerta di rinnovo.”

È un’offerta di retention?

“No, non crediamo nelle tariffe di retention: se devi pagare un cliente per convincerlo a stare con te, significa che non hai costruito una relazione vera. La tariffa 24 mesi non viene offerta quando un cliente comunica di voler andare via e non contattiamo i clienti per convincerli a sottoscriverla. È semplicemente una nuova possibilità che abbiamo deciso, in questa prima fase, di riservare a chi è già cliente Octopus Energy. Al momento del rinnovo può essere scelta come alternativa alla normale offerta di rinnovo, per chi preferisce bloccare il prezzo dell’energia per un periodo più lungo.”

Come mai il prezzo della 24 mesi può risultare particolarmente competitivo?

“La ragione è abbastanza semplice: il prezzo dell’energia per i prossimi 24 mesi non è uguale al prezzo di oggi, in questo momento il mercato all’ingrosso quota l’energia per alcuni periodi futuri a prezzi inferiori rispetto a quelli dei periodi più vicini, e quando costruiamo un’offerta di 24 mesi possiamo tenere conto anche di quei prezzi futuri. Per questo il prezzo al kWh può risultare competitivo: non è uno sconto per convincere qualcuno a restare, ma riflette anche il costo dell’energia su un periodo diverso.”

Un’offerta non pubblicata online è coerente con il vostro approccio alla trasparenza?

“In questo caso la scelta è molto semplice: abbiamo un nuovo prodotto e, invece di utilizzarlo subito per conquistare nuovi clienti, abbiamo deciso di partire da chi è già con noi. Crediamo che essere clienti Octopus Energy debba avere un valore anche quando introduciamo nuove opportunità. Per questo abbiamo scelto di dare questa possibilità prima ai nostri clienti. In futuro valuteremo come far evolvere il prodotto e se allargarne la disponibilità, ma oggi non abbiamo ancora deciso se diventerà un’offerta pubblica e disponibile a tutti.”

Ringraziamo Octopus Energy per aver risposto celermente alle nostre domande.

Il consiglio pratico: bloccare ora e poi restare pronti a cambiare

Nel 2026 il mercato sta cambiando velocemente e, proprio per questo, la mossa più razionale per chi vuole un prezzo fisso è mettersi al riparo già adesso, senza rinunciare alla possibilità di migliorare in corsa. Octopus Energy si offre come un operatore che vuole fare le cose in maniera semplice.

Perché muoversi subito anche se la scadenza è avanti

I motivi sono sostanzialmente due:

Il passaggio alla nuova tariffa parte alla scadenza naturale del contratto attuale, cioè il 1° novembre 2026;

alla scadenza naturale del contratto attuale, cioè il Bloccare oggi una buona condizione vi lascia margine di manovra: se nei prossimi mesi uscissero proposte migliori, potrete cambiare tariffa con un semplice messaggio WhatsApp.

È qui che Octopus continua a distinguersi: la flessibilità nel cambio tariffa, senza vincoli, senza penali e senza sorprese. Potete aggiornare la scelta più volte e farla decorrere alla data desiderata (alla scadenza o prima, se lo chiedete in modo esplicito).