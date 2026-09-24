Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato watchOS 27.0.1, la prima patch correttiva per watchOS 27 destinata esclusivamente ai due smartwatch più recenti dell’azienda, ovvero Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4.

I due dispositivi, ufficialmente in vendita dallo scorso 18 settembre, hanno fatto parlare di sé per via di alcuni problemi di gioventù prontamente segnalati in rete da alcuni utenti. Di conseguenza, il colosso di Cupertino è dovuto correre ai ripari. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

watchOS 27.0.1 arriva sugli Apple Watch più recenti

Come anticipato in apertura, Apple ha recentemente avviato il rilascio di watchOS 27.0.1 tramite la build 24R365 (prende il posto della precedente 24R364 che corrisponde a watchOS 27.0) solo su Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4.

Si tratta a tutti gli effetti di una patch correttiva distribuita dal colosso di Cupertino per risolvere alcuni bug riscontrati da alcuni utenti che, tra le altre cose, hanno segnalato in rete il fatto che i due smartwatch si riavviavano in maniera casuale più volte al giorno (via Reddit, via Reddit). Ecco le note di rilascio:

Questo aggiornamento corregge alcuni bug relativi al tuo Apple Watch, tra cui la risoluzione di un problema che poteva causare il riavvio imprevisto dell’Apple Watch.

Come aggiornare gli Apple Watch più recenti

La nuova patch correttiva per watchOS 27 è già in fase di distribuzione da ieri sera e, considerando ciò per cui è stata messa a punto da Apple, vi consigliamo di procedere quanto prima con l’installazione nel caso in cui abbiate acquistato un Apple Watch Series 12 o un Apple Watch Ultra 4.

Per aggiornare gli Apple Watch è sufficiente aprire l’app Watch presente sul proprio iPhone e seguire il percorso “Generali > Aggiornamento software” e selezionare “Scarica e installa” quando verrà rilevata la presenza del nuovo aggiornamento; per procedere, iPhone e Apple Watch dovranno rimanere nel raggio di portata della connessione, mentre lo smartwatch dovrà avere almeno il 50% di carica ed essere mantenuto in carica.