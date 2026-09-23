Sui nuovi Apple Watch Ultra 4 e Apple Watch Series 12 si stanno accumulando segnalazioni preoccupanti: diversi proprietari riferiscono riavvii improvvisi e apparentemente casuali dei dispositivi, verificatisi già a partire dal lancio ufficiale di venerdì. I log diagnostici condivisi online puntano verso una componente precisa, l’Apple Neural Engine.

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Cosa dicono i log diagnostici

Le prime testimonianze sono comparse sul forum di MacRumors, dove il fenomeno viene descritto in modo trasversale: l’orologio mostra all’improvviso il logo Apple e si riavvia mentre l’utente sta interagendo con Siri AI, modificando il quadrante, aprendo Maps o l’App Store, avviando una chiamata o registrando un allenamento. In alcuni casi il riavvio è avvenuto anche con l’orologio apparentemente inattivo, il che rende il quadro difficile da interpretare.

Il dettaglio tecnico più significativo arriva dai log “panic-full” condivisi da almeno quattro proprietari, tutti con lo stesso pattern: un timeout del Neural Engine. Un log, nello specifico, ha registrato un errore ANE Timeout causato da un comando rimasto in attesa per 2.020 millisecondi su un limite di 2.000 millisecondi; superata quella soglia il firmware ha attivato un watchdog, innescando un kernel panic e costringendo l’orologio al riavvio. Il log conferma il timeout, ma non chiarisce cosa abbia effettivamente bloccato il Neural Engine: come sottolineato da alcuni osservatori, sia un bug software sia un difetto hardware potrebbero produrre lo stesso schema di crash.

La formulazione simile presente nei diversi log suggerisce, secondo alcune analisi, un percorso di guasto comune, ma le segnalazioni degli utenti non permettono di stabilire con certezza quanti orologi siano realmente coinvolti. Al momento circa 30 proprietari hanno riferito riavvii casuali nel thread del forum, mentre altre testimonianze sono comparse su Reddit e sul supporto della Apple Community: la diffusione del problema sembra piuttosto ampia.

Un pattern che riguarda più dispositivi

Il problema non sembra limitato a una singola build di watchOS: i riavvii sono stati segnalati sia sulla versione originale watchOS 27.0 sia sull’aggiornamento distribuito il giorno stesso del lancio, scaricato durante la configurazione iniziale. Alcuni utenti hanno continuato a riscontrare i crash anche dopo aver cancellato e reimpostato l’orologio come nuovo, e un proprietario di Series 12 ha riferito che anche l’unità sostitutiva ricevuta presentava lo stesso panic legato al Neural Engine.

Secondo alcune indiscrezioni, il Neural Engine di Apple è ora collegato a segnalazioni di riavvii su due dispositivi nuovi lanciati nella stessa settimana: le prime testimonianze avevano riguardato gli iPhone 18 Pro, e ora anche i proprietari di Apple Watch Ultra 4 e Series 12 riferiscono un comportamento simile, con un pattern diagnostico sostanzialmente identico. Se confermato, l’elemento renderebbe la vicenda ancora più interessante dal punto di vista ingegneristico.

A complicare la situazione c’è l’ampiezza dei trigger coinvolti, che rende il bug difficile da isolare e potrebbe richiedere tempo prima che Apple riesca a riprodurlo internamente in modo affidabile. Al momento l’azienda non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema specifico sui nuovi modelli, né ha pubblicato una correzione dedicata.