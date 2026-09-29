ECOVACS è uno dei leader riconosciuti nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti e prende parte alla Festa delle Offerte Prime proponendo in offerta su Amazon, a dire il vero già da prima dell’inizio del vero e proprio evento (che su svolgerà la prossima settimana), tre dei suoi migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti ma anche un robot lavavetri e tanti altri prodotti.

I principali protagonisti di queste offerte, che appartengono alle serie DEEBOT e WINBOT, offrono agli utenti una gamma di soluzioni per ogni esigenza di pulizia sconti che abbattono fino a 650 euro i prezzi di listino ufficiali. Scopriamo tutti i dettagli della promozione.

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ECOVACS prende parte alla Festa delle Offerte Prime 2026: ecco i robot in offerta

Manca ancora una settimana alla Festa delle Offerte Prime 2026 di Amazon, occasione che inaugura l’autunno e consente ai potenziali acquirenti, abbonati ad Amazon Prime, di risparmiare un bel po’ di soldini nell’acquisto di praticamente qualsiasi cosa.

Con una settimana di anticipo rispetto a questa due giorni di sconti, ECOVACS, produttore in prima linea nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, ha già lanciato le sue offerte.

Il produttore cinese propone a prezzi scontati un buon numero di prodotti, coprendo praticamente qualsiasi spazio (interno ed esterno) della casa: i principali protagonisti dell’offerta, quattro modelli in tutto, appartengono alle gamme DEEBOT (robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualsiasi fascia di prezzo) e WINBOT (robot lavavetri). Di seguito analizzeremo le peculiarità dei modelli in offerta e il prezzo in promozione.

WINBOT W3 OMNI

Partiamo dal robot lavavetri ECOVACS WINBOT W3 OMNI, soluzione ideale per le case multi-piano e per le case con grandi finestre e vetrate, che sfrutta una tecnologia di nebulizzazione a triplo ugello guidata dall’algoritmo WIN-SLAM 5.0 (è in grado di mappare i percorsi ed evitare gli ostacoli con precisione millimetrica).

Il robot può operare sia collegato alla rete elettrica che in modalità senza fili, grazie a una batteria che garantisce fino a 130 minuti di pulizia continua, e gode di un robusto sistema di sicurezza in 12 fasi.

La stazione base multifunzione da 10 kg offre una forza di ancoraggio da 800 N, mentre il robot mantiene un’aspirazione continua sul vetro pari a 8.000 Pa (per prevenire le cadute), ed è dotata del sistema Vortex Wash (sfrutta sedici ugelli ad alta pressione per il lavaggio in totale autonomia del panno del robot che sarà così sempre pronto all’uso).

Fino al 7 ottobre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS WINBOT W3 OMNI in offerta su Amazon a 549 euro invece di 699 euro, con uno sconto del 21,46%. Acquista ECOVACS WINBOT W3 OMNI in offerta su Amazon

DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit

Spostiamoci ora al cuore della proposta ECOVACS, costituita da tre robot aspirapolvere e lavapavimenti. Il primo modello in offerta è ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE, presentato all’inizio di settembre (durante IFA 2026) come nuovo top di gamma nel catalogo dell’azienda. Le sue peculiarità sono:

Tecnologia OZMO ROLLER 3.0 con rullo attivo da 27 cm (gira a 260 giri al minuto) che massimizza la superficie di contatto con il pavimento.

con rullo attivo da 27 cm (gira a 260 giri al minuto) che massimizza la superficie di contatto con il pavimento. Sistema di lavaggio pressurizzato che si preoccupa di mantenere costantemente pulito il rullo.

che si preoccupa di mantenere costantemente pulito il rullo. Sistema TruEdge 3.0 Extreme che estende l’azione pulente fino al limite del battiscopa e delle pareti

che estende l’azione pulente fino al limite del battiscopa e delle pareti Funzione FocusJet agisce da pre-trattamento intelligente (spruzza acqua in modo mirato sulle macchie secche prima del passaggio del rullo).

agisce da pre-trattamento intelligente (spruzza acqua in modo mirato sulle macchie secche prima del passaggio del rullo). Tecnologia BLAST e motore da 53 AW con potenza di aspirazione pari a 27.000 Pa (portata di 27 litri al secondo).

e motore da 53 AW con potenza di aspirazione pari a 27.000 Pa (portata di 27 litri al secondo). Sistema ZeroTangle 4.0 che impedisce a peli di animali e capelli di ostruire la spazzola principale, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

che impedisce a peli di animali e capelli di ostruire la spazzola principale, riducendo la necessità di interventi di manutenzione. Algoritmi potenziati dall’intelligenza artificiale Sistema AIVI 3D 4.0 (si preoccupa di rendere precisa la navigazione) AGENT YIKO 3.0 (si pone come assistente avanzato per la pianificazione autonoma delle pulizie in base alle abitudini domestici).

Sistema TruePass (adattivo a quattro ruote motrici) che consente di superare dislivelli e ostacoli fino a 2,5 cm (soglie “singole) o fino a 5 cm (soglie consecutive).

Il punto di forza dei modelli OMNICYCLONE dell’azienda è la stazione base multifunzione OMNICYCLONE All-in-One, dotata in questo caso della tecnologia PureCyclone 2.0 (sistema di svuotamento ciclonico automatico senza sacchetto).

Abbiamo poi la pulizia automatica, il riscaldamento programmato del serbatoio dell’acqua sporca (per prevenire cattivi odori) e il sistema PowerBoost Plus per la ricarica rapida (in tre minuti viene ricaricato il 13% della batteria).

Fino al 7 ottobre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit in offerta su Amazon a 999 euro invece di 1.299 euro, con uno sconto del 23,09%. Acquista ECOVACS DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit in offerta su Amazon

DEEBOT T90S PRO Care Kit

Un gradino più in basso si colloca ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI, parte di una famiglia che combina elevate prestazioni di pulizia a tecnologie intelligenti.

Esso condivide con il modello di punta le tecnologie OZMO ROLLER 3.0, TruEdge 3.0 (anche se non in versione Extreme), ZeroTangle 4.0 e il sistema BLAST (con 40.000 Pa di potenza di aspirazione).

In aggiunta abbiamo il sistema Fresh Flow, che si preoccupa di mantenere pulito il rullo durante il lavaggio. Il rullo si solleva automaticamente sui tappeti (per far sì che restino puliti e asciutti). Grazie a due ruote motrici da 7,6 cm, il robot può superare soglie fino a 2,5 cm o ostacoli consecutivi fino a 4 cm.

Troviamo poi il sistema di navigazione AIVI 3D 4.0 la tecnologia AGENT YIKO 2.0 (migliora la gestione delle pulizie nelle case con animali domestici) e la funzione di ricarica rapida PowerBoost (permette di recuperare il 10% di carica in tre minuti durante le pause dedicate alla pulizia del mocio).

ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI pone grande attenzione al comfort acustico: il robot è in grado di ridurre la rumorosità fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e fino a 5 dBA durante l’aspirazione, senza rinunciare alle performance.

Fino al 7 ottobre 2026 sarà possibile acquistare ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit in offerta su Amazon a 699 euro invece di 799 euro, con uno sconto del 12,52%. Acquista ECOVACS DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit in offerta su Amazon

DEEBOT T90 MAX Pro OMNI Care Kit

Subito sotto abbiamo ECOVACS DEEBOT T90 MAX Pro OMNI, ancora una volta un robot che include le tecnologie OZMO Roller 3.0, BLAST (da 40.000 Pa) con spazzola anti-groviglio ZeroTangle 4.0, TruEdge 3.0 Extreme.

Per muoversi, il robot sfrutta un sistema dToF LiDAR integrato (crea mappe precise e pianifica percorsi di pulizia efficienti) e, grazie al sistema TrueDetect 3D, è in grado di evitare cavi e altri ostacoli presenti nelle abitazioni. Caratterizzato da un corpo ultra-sottile da 95 mm, questo robot è in grado di passare sotto letti, divani e mobili, e di superare soglie fino a 2 cm.

A completare il pacchetto abbiamo la stazione base OMNI con svuotamento automatico, lavaggio del rullo (con acqua calda fino a 100°C), asciugatura ad aria calda (a 45°C) e pulizia automatica in un tocco.