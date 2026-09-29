Come avevamo già anticipato a metà settembre, la Festa delle Offerte Prime di Amazon tornerà ufficialmente il 6 e 7 ottobre 2026, con 48 ore di sconti esclusivi riservati agli abbonati Prime su elettronica, casa, cucina, bellezza, moda, giocattoli e praticamente ogni altra categoria del catalogo. Prima di arrivare al giorno vero e proprio, però, Amazon ha scelto ancora una volta di scaglionare gli sconti su più settimane, e proprio in queste ore sta entrando in scena una delle tappe più attese dell’intero calendario di avvicinamento.

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Il calendario delle offerte anticipate

Il percorso verso l’evento principale segue tappe ben definite. Dal 15 settembre sono disponibili centinaia di eBook Kindle a partire da 1,99€, mentre dal 22 settembre sono scattati sconti fino al 30% su una selezione di prodotti a marchio Amazon, tra Amazon Basics, Amazon Essentials e By Amazon. Da oggi tocca invece ai dispositivi Amazon, con promozioni dedicate alle famiglie Echo, Fire TV Stick, Kindle, Ring, Blink ed eero, probabilmente il capitolo più concreto per chi guarda con interesse al mondo smart home e agli assistenti vocali, essendo prodotti che raramente scendono di prezzo al di fuori di occasioni come questa.

A completare il quadro delle anticipazioni arriverà, dal 1° al 5 ottobre, uno sconto extra del 15% sul primo ordine per chi prova Amazon Haul, il servizio pensato per gli acquisti a basso costo, mentre resta sempre disponibile la vetrina dedicata ai prodotti Made in Italy su amazon.it/madeinitaly, un dettaglio che negli ultimi eventi promozionali Amazon ha iniziato a valorizzare con sempre più costanza.

Cosa aspettarsi dal 6 e 7 ottobre

Quando scatterà l’evento vero e proprio, all’01:00 del 6 ottobre, le offerte dureranno 48 ore consecutive e coinvolgeranno, secondo quanto dichiarato da Amazon, centinaia di migliaia di prodotti in ogni categoria, dalla tecnologia alla cura della persona, passando per i grandi marchi che tradizionalmente partecipano a eventi di questo tipo, da Samsung a Philips, fino a realtà più verticali come iRobot, Dreame o Roborock nel settore della smart home. L’iniziativa avrà portata globale, coinvolgendo i clienti Prime in 22 Paesi diversi, con condizioni che possono comunque variare leggermente da mercato a mercato. Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Seguiteci per le offerte migliori

Con le promozioni anticipate ormai entrate nel vivo e l’evento principale a soli giorni di distanza, il flusso di sconti interessanti è destinato solo ad aumentare da qui in avanti. Nel corso della giornata continueremo a segnalarvi i prodotti che secondo noi meritano davvero attenzione tra quelli in offerta, aggiornando questo spazio man mano che emergono le occasioni più convenienti da non lasciarsi sfuggire.

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