Se stavate aspettando il momento giusto per blindare la sicurezza di casa o allestire un impianto smart speaker capillare in ogni stanza, l’algoritmo di Amazon ha appena aperto i rubinetti con ribassi senza precedenti. Oggi assistiamo a un vero e proprio crollo congiunto sui dispositivi ufficiali Amazon Echo e sui bundle di videosorveglianza Blink 2K+, con percentuali di sconto che sfondano la soglia dell’80% sui pacchetti combinati. Si parte dall’intramontabile Echo Dot a meno di 30 euro fino a combo complete di telecamere da esterno e videocitofoni smart a circa 25 euro complessivi. Analizziamo nel dettaglio i pezzi forti di questa ondata promozionale per capire quali configurazioni conviene mettere subito a carrello.

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La Famiglia Amazon Echo: Dallo Spot da comodino all’audio Hi-Fi di Studio

La gamma di smart speaker e display con Alexa integrata vede tagli di prezzo netti su praticamente tutte le fasce di utilizzo, dall’ascolto casuale alla riproduzione musicale ad alta fedeltà.

Echo Dot (Antracite e colorazioni standard) a 29,99€ (invece di 89,99€): Il punto d’accesso per eccellenza all’ecosistema Alexa scende a meno di trenta euro con uno sconto secco del 67%, ideale per diffondere musica, podcast e comandi vocali in corridoi, cucine e camere da letto.

Il punto d’accesso per eccellenza all’ecosistema Alexa scende a meno di trenta euro con uno sconto secco del 67%, ideale per diffondere musica, podcast e comandi vocali in corridoi, cucine e camere da letto. Amazon Echo Spot 2024 a 49,99€ (invece di 119,99€): La sveglia smart per antonomasia dotata di display vivace e audio pulito, perfetta per monitorare l’ora, le sveglie, il meteo e le copertine dei brani sul comodino.

La sveglia smart per antonomasia dotata di display vivace e audio pulito, perfetta per monitorare l’ora, le sveglie, il meteo e le copertine dei brani sul comodino. Echo Show 5 a 59,99€ (invece di 119,99€): Schermo compatto per visualizzare le notifiche del calendario, le previsioni meteo e i flussi video in diretta delle telecamere di sicurezza.

Schermo compatto per visualizzare le notifiche del calendario, le previsioni meteo e i flussi video in diretta delle telecamere di sicurezza. Amazon Echo Dot Max a 64,99€ (invece di 129,99€): Metà prezzo per la variante con cassa acustica maggiorata, studiata per chi desidera bassi più pieni e un volume più generoso.

Metà prezzo per la variante con cassa acustica maggiorata, studiata per chi desidera bassi più pieni e un volume più generoso. Amazon Echo Studio a 189,99€ (invece di 239,99€): Il top di gamma assoluto per gli audiofili, dotato di audio spaziale immersivo Dolby Atmos e calibrazione acustica automatica della stanza.

Videosorveglianza Blink 2K+: Bundle esterni e videocitofoni a prezzi di realizzo

Il comparto sicurezza domestica registra i tagli percentuali più aggressivi dell’intera giornata, con pacchetti multi-dispositivo venduti a una frazione del loro valore commerciale.

1. Le incredibili combo a 24,99€: Outdoor 4 con Mini o Videocitofono

Con un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino, è possibile portarsi a casa la telecamera senza fili Blink Outdoor 4 abbinata alla Blink Mini 2K+ per soli 24,99€ (anziché 124,98€). Alla stessa identica cifra di 24,99€ (da 129,98€) troviamo il bundle che unisce la Outdoor 4 al Videocitofono smart 2K+, una soluzione completa per controllare sia il portone d’ingresso sia il perimetro esterno con audio bidirezionale e rilevazione di movimento.

2. I bundle con Videocamere Esterne 2K+ da 34,99€

Chi punta alla massima nitidezza visiva può scegliere i kit comprensivi di telecamera esterna 2K+ e videocitofono 2K+ a soli 34,99€ (invece di listini fino a 169,98€). Disponibile allo stesso prezzo di 34,99€ anche il kit con telecamera 2K+ e Mini 2K+ in colorazione nera, mentre la configurazione estesa a lungo raggio scende a 62,99€ rispetto ai 224,98€ di partenza.

Riepilogo Offerte Amazon Echo e Blink 2K+

Tutti i collegamenti diretti per bloccare i singoli prodotti e i kit bundle a prezzo scontato prima che le scorte finiscano o i listini vengano ripristinati.

L’integrazione nativa tra l’ecosistema Echo e le videocamere Blink permette di visualizzare istantaneamente chi suona alla porta direttamente sullo schermo di Echo Show o Echo Spot, rendendo questi bundle un’occasione irripetibile per completare la domotica di casa. Trattandosi di tagli di prezzo eccezionali, le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente.

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