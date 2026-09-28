La tecnologia Mini-LED ha sempre avuto un prezzo d’ingresso piuttosto elevato, riservata quasi esclusivamente a monitor premium da centinaia di euro. TCL 24G54 rompe questo schema, portando local dimming e HDR400 in un formato compatto da 24 pollici a una cifra che raramente si vede per questa categoria di pannelli. Il prezzo è appena crollato ai minimi storici su Amazon, con un taglio così netto da cambiare completamente le carte in tavola per chi cerca un monitor ibrido tra gaming e produttività. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta particolarmente interessante.

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TCL 24G54, quando il mini-led incontra l’entry-level

TCL 24G54 monta un pannello VA da 23,8 pollici con retroilluminazione Mini-LED, una scelta tecnica che permette di ottenere neri più profondi e un contrasto nettamente superiore rispetto ai classici monitor economici. Il segreto sta nelle 84 zone di local dimming, che gestiscono la luminosità in modo indipendente su diverse aree dello schermo, garantendo un contrasto dinamico che può arrivare fino a 4.500.000:1.

La certificazione VESA DisplayHDR 400 assicura una luminosità di picco di 450 nit, sufficiente per godersi contenuti HDR con dettagli visibili anche nelle scene più scure. Non manca l’attenzione al colore, con una copertura del 99% sRGB e 92% DCI-P3, valori che normalmente si trovano su monitor ben più costosi e che rendono questo schermo interessante anche per chi lavora con foto o video.

Sul fronte gaming, il refresh rate di 100Hz abbinato a un tempo di risposta di 5ms GtG garantisce fluidità nei titoli non competitivi, mentre la risoluzione Full HD 1920×1080 resta la scelta più equilibrata per non appesantire troppo la scheda video. Il design a tre lati senza cornici, il peso contenuto di 2,57 kg e l’attacco VESA 75x75mm completano un pacchetto pensato per adattarsi a qualsiasi scrivania.

Da non sottovalutare le certificazioni TÜV Rheinland Flicker-Free e Low Blue Light, pensate per chi trascorre molte ore davanti allo schermo tra lavoro e svago, riducendo l’affaticamento visivo.

Sconto shock: mini-led a un prezzo da monitor base

Il prezzo originale di 179€ scende oggi a soli 79,91€ su Amazon, con uno sconto del 55% che rappresenta il minimo storico per questo modello. Parliamo di un risparmio concreto di quasi 100€, una cifra che normalmente separa un monitor entry-level da uno con tecnologia Mini-LED e certificazione HDR400. L’offerta è attiva ora ma, come spesso accade con questi cali di prezzo così marcati, la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente.

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