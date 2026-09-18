LG amplia la propria proposta nel settore dei frigoriferi con la nuova gamma InstaView Fit & Max, che porta l’iconica tecnologia InstaView su tutte le principali configurazioni disponibili. L’obbiettivo è combinare capacità interna, dimensioni pensate per adattarsi a cucine differenti, design premium e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La nuova famiglia nasce dall’unione tra il concept Fit & Max, pensato per massimizzare lo spazio interno mantenendo dimensioni esterne contenute, e InstaView, la tecnologia che permette di vedere il contenuto del frigorifero semplicemente bissando due volte sul pannello in vetro della porta.

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Quattro configurazioni diverse adatte a tutte le cucine per i nuovi LG InstaView Fit & Max

La nuova gamma LG InstaView Fit & Max comprende quattro configurazioni, così da coprire diverse esigenze di spazio e organizzazione della cucina. Si parte dal frigorifero combinato da 60 cm GBGS514CEV, per arrivare al nuovo combinato da 70 cm GBGW92GCEV, passando per il Multidoor da 83 cm GMGS50DEEP e il French Door da 90 cm GMVW50DDMB.

La tecnologia InstaView rappresenta l’elemento comune alla nuova famiglia e permette di guardare all’interno del frigorifero senza dover aprire la porta, contribuendo anche a limitare la dispersione di aria fredda; è una soluzione che, come sempre, punta a rendere più immediato l’utilizzo quotidiano dell’elettrodomestico.

A seconda della configurazione, LG integra inoltre tecnologie come Linear Cooling e Door Cooling+, progettate per contribuire a mantenere temperature più stabili e uniformi, insieme al sistema Multi Air Flow per distribuire in maniera omogenea l’aria fredda nei diversi comparti.

L’organizzazione interna è stata studiata per offrire una certa flessibilità, con cassetti a temperature regolabile, spazi per frutta e verdura, filtri antiodore, portabottiglie e ripiani capaci di accogliere anche contenitori e bottiglie di grandi dimensioni.

La nuova gamma non si limita però alla capacità e alla gestione dello spazio, visto che LG ha integrato diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale; tra queste troviamo AI Fresh, che apprende la abitudini di utilizzo e regola automaticamente la temperatura interna per contribuire a creare condizioni adatte alla conservazione degli alimenti.

Un’altra funzione è AI Saving Mode, che secondo LG può ridurre i consumi energetici fino al 20% adattando il funzionamento del compressore con tecnologia AI Inverter alle effettive necessità di utilizzo.

Come spesso accade con gli elettrodomestici connessi dell’azienda, anche i nuovi frigoriferi sono compatibili con LG ThinQ. L’applicazione permette di monitorare e gestire da remoto le principali funzioni del frigorifero, modificare alcune impostazioni e accedere alle funzionalità disponibili direttamente dallo smartphone.

Tra i nuovi modelli spicca LG GBGW92GCEV, un frigorifero combinato largo 70 cm che rappresenta una delle proposte più complete della nuova filosofia Fit & Max.

Il modello mette a disposizione 465 litri di capacità netta, cercando quindi di offrire un’ampia disponibilità di spazio senza richiedere le dimensioni esterne tipiche dei frigoriferi di maggiori dimensioni. La scelta estetica punta invece su una finitura Essence Black Steel, accompagnata da interni neri che contribuiscono a creare un aspetto più ricercato e contemporaneo.

Sul fronte tecnico troviamo un compressore Smart Inverter con garanzia di 10 anni, mentre la classe energetica è C. La rumorosità dichiarata è di appena 33 dB, un valore che rende il frigorifero particolarmente interessante anche per ambienti open space, dove il rumore prodotto dagli elettrodomestici più risultare più evidente.

La nuova gamma LG InstaView Fit & Max è disponibile da oggi sullo store online di LG e nei principali negozi di elettronica di consumo.