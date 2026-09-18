ASUS amplia la propria famiglia di monitor professionali ProArt con quattro nuovi display OLED pensati per coprire esigenze differenti nel mondo della creazione di contenuti. I nuovi ProArt Display OLED PA27USD, PA32USD, PA279CDV e PA329CDV condividono la tecnologia 4K QD-OLED e una forte attenzione alla fedeltà cromatica, tuttavia si rivolgono a flussi di lavoro diversi.

Da una parte troviamo i PA27USD e PA32USD, i modelli di fascia più alta destinati soprattutto a film-maker, colorist, video editor e professionisti impegnati in broadcast, VFX e post-produzione cinematografica; dall’altra ci sono PA279CDV e PA329CDV, pensati per il lavoro creativo quotidiano e caratterizzati da una particolare attenzione all’integrazione con l’ecosistema Mac.

La nuova generazione porta inoltre refresh rate fino a 240 Hz, calibrazione hardware automatizzata, connettività professionale con 12G-SDI e Thunderbolt 4, insieme alle funzioni ASUS dedicate alla gestione e alla protezione dei pannelli OLED. Vediamone insieme qualche dettaglio in più, compresi i prezzi, anticipiamo, non per tutte le tasche.

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ASUS ProArt PA27USD e PA32USD: 4K QD-OLED a 240 Hz e 12G-SDI

I nuovi ProArt Display OLED PA27USD da 26,5 pollici e PA32USD da 31,5 pollici rappresentano il vertice della nuova proposta ASUS. Entrambi utilizzano pannelli 4K QD-OLED con luminosità di picco fino a 1.000 nit, misurata su un’area del 3%, e raggiungono una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, con supporto Variable Refresh Rate.

La combinazione tra risoluzione elevata e refresh rate particolarmente alto non è pensata per il gaming (che comunque si può affrontare senza problemi), bensì a rendere più fluide attività come il controllo di contenuti ad alto frame rate e il montaggio video, con HDMI 2.1 in grado di gestire segnali 4K a 240 Hz.

Sul piano cromatico, entrambi i monitor coprono il 99% dello spazio DCI-P3, utilizzano una profondità di colore reale a 10 bit e sono calibrati in fabbrica con un valore Delta E inferiore a 1; rimanendo nel contesto, ASUS integra anche un colorimetro motorizzato a scomparsa che permette di effettuare la calibrazione direttamente dal menu OSD, senza dipendere necessariamente da un software esterno.

Il sistema è compatibile anche con gli strumenti professionali Calman e Light Illusion ColourSpace CMS, ampliando le possibilità di integrazione all’interno dei flussi di lavoro già esistenti.

HDR e connettività professionale per il cinema

ASUS ha lavorato anche sulla compatibilità con diversi standard HDR. Grazie alla tecnologia ASUS Smart HDR, PA27USD e PA32USD supportano Dolby Vision, HDR10 e Hybrid Log-Gamma, permettendo di lavorare con differenti formati all’interno di produzioni video e cinematografiche. Anche la connettività rappresenta uno degli elementi che separano maggiormente questi monitor dalle tradizionali soluzioni desktop.

Il PA27USD integra un ingresso 12G-SDI, mentre il PA32USD dispone di due ingressi 12G-SDI e può gestire segnali video non compressi fino a 4K a 60 Hz; si tratta di una dotazione pensata per inserirsi direttamente in workflow broadcast e cinematografici, dove SDI rimane un’interfaccia fondamentale.

Entrambi dispongono poi di due porte Thunderbolt 4, con Power Delivery fino a 96 watt e supporto al collegamento daisy-chain, oltre a DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e un hub USB 3.2. Per il PA27USD ASUS prevede inoltre una speciale Panaro MAX Rugged Case Edition, caratterizzata da una custodia ad alta resistenza destinata alle produzioni che richiedono di trasportare il monitor direttamente sul set.

Caratteristiche tecniche ASUS ProArt OLED PA27USD e PA32USD

Dimensioni: 26,5″ PA27USD / 31,5″ PA32USD

Tecnologia: QD-OLED

Risoluzione: 4K

Luminosità di picco: fino a 1.000 nit, area 3%

Refresh rate: 240 Hz

Supporto VRR

Spazio colore DCI-P3: 99%

Profondità colore: 10 bit reali

Precisione cromatica: Delta E < 1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

Calibrazione: colorimetro motorizzato integrato

Calibrazione professionale: Calman e Light Illusion ColourSpace CMS

Porte: Thunderbolt 4: 2 porte, con Power Delivery fino a 96 watt Thunderbolt 4: supporto daisy-chain DisplayPort: 2.1 HDMI: 2.1 USB: hub USB 3.2 12G-SDI: 1 ingresso su PA27USD / 2 ingressi su PA32USD



PA279CDV e PA329CDV: 120 Hz e maggiore attenzione all’ecosistema Mac

La seconda coppia di monitor annunciata da ASUS è composta da ProArt Display OLED PA279CDV da 26,5 pollici e PA329CDV da 31,5 pollici, anche in questo caso ASUS utilizza pannelli 4K QD-OLED, ma l’impostazione è più orientata alla produttività creativa quotidiana. Il refresh rate arriva a 120 Hz, con supporto VRR, mentre la copertura cromatica raggiunge il 99% del DCI-P3, il 100% dello sRGB e il 100% del Rec. 709; la precisione dichiarata è Delta E inferiore a 1,5 e anche in questo caso la luminosità di picco arriva a 1.000 nit su un’area del 3%.

ASUS ha dedicato particolare attenzione agli utenti Mac. I due monitor includono infatti la modalità colore M Model-P3, sviluppata per ottimizzare la temperatura colore in relazione ai display dei MacBook, oltre al supporto ad ASUS DisplayWidget Center per macOS. È inoltre prevista la sincronizzazione con Apple ProMotion, così da rendere più coerente la gestione della frequenza di aggiornamento all’interno dell’ecosistema Apple.

Un’altra funzione interessante dei PA279CDV e PA329CDV è l’Auto KVM, che permette di gestire due computer collegati al monitor utilizzando una sola tastiera e un solo mouse. Si tratta di una caratteristica particolarmente utile nelle configurazioni ibride, ad esempio quando si alternano una macchina Windows e un Mac senza voler duplicare tutte le periferiche sulla scrivania.

Anche l’ergonomia è stata rivista. La nuova base è due volte più sottile rispetto alla precedente progettazione e riduce l’ingombro sulla scrivania del 33%, lasciando maggiore spazio nella parte inferiore del monitor. ASUS ha inoltre applicato ai pannelli uno strato antigraffio che, secondo l’azienda, aumenta la resistenza della superficie fino a 2,5 volte rispetto alle precedenti generazioni QD-OLED.

ASUS OLED Care per proteggere i pannelli

Tutti e quattro i nuovi ProArt Display OLED includono la suite ASUS OLED Care, sviluppata per ridurre i rischi associati al burn-in e alla presenza prolungata di elementi statici sullo schermo. Il sistema combina diversi interventi hardware e software, tra cui sensori di prossimità, Pixel Shift, Screen Saver e attenuazione dinamica della luminosità degli elementi statici dell’interfaccia.

L’approccio è particolarmente rilevante per monitor destinati a workstation creative, dove finestre, timeline, pannelli degli strumenti e altri elementi grafici possono rimanere nella stessa posizione per molte ore.

ASUS completa inoltre la proposta con una partnership dedicata al software creativo; ogni monitor include tre mesi di Adobe Creative Cloud, con un valore commerciale dichiarato di 803,85 dollari. L’abbonamento comprende Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Acrobat Standard, il piano Photography con 1 TB di spazio cloud e Adobe Substance 3D.

Caratteristiche tecniche ASUS ProArt OLED PA279CDV e PA329CDV

Dimensioni: 26,5″ PA279CDV / 31,5″ PA329CDV

Tecnologia: QD-OLED

Risoluzione: 4K

Luminosità di picco: fino a 1.000 nit, area 3%

Refresh rate: 120 Hz

Supporto VRR

DCI-P3: 99%

sRGB: 100%

Rec. 709: 100%

Precisione cromatica: Delta E < 1,5

Modalità colore: M Model-P3

Compatibilità: Windows e macOS

ASUS DisplayWidget Center: compatibile con macOS

USB-C full-function: Power Delivery fino a 96 W

Porte: HDMI: 2.1 DisplayPort: 1.4 DisplayPort: supporto daisy-chain Auto KVM



Prezzi e disponibilità

I nuovi monitor ASUS ProArt Display OLED sono già disponibili attraverso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali dell’azienda. Il ProArt Display OLED PA279CDV ha un prezzo di 749 euro, mentre il più grande PA329CDV arriva a 899 euro.

Salendo nella gamma professionale, il PA27USD viene proposto a 2.049 euro, con il top di gamma il PA32USD che raggiunge 2.799 euro. La nuova famiglia ProArt OLED copre quindi una fascia molto ampia, passando dai modelli destinati al lavoro creativo quotidiano fino ai display con 240 Hz, colorimetro motorizzato e 12G-SDI progettati per ambienti broadcast e cinematografici.