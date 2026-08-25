ASUS ROG (Republic of Gamers) apre ufficialmente i preordini di ROG XBOX Ally X20, una versione speciale del PC handheld realizzata per celebrare i 20 anni del marchio ROG. Il dispositivo combina un design traslucido in nero e oro con un hardware aggiornato, a partire dal display OLED da 7,4 pollici e dal processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

La nuova ROG XBOX Ally X20 riprende la piattaforma hardware della ROG XBOX Ally X, ma introduce una veste estetica completamente dedicata all’anniversario e, soprattutto, un pannello OLED Nebula HDR più grande. ASUS ha inoltre scelto di proporre il modello attraverso un particolare bundle che comprende anche gli occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20, una custodia dbrand Killswitch e una Pelican Protector Case personalizzata.

Il risultato è un pacchetto pensato non soltanto per chi cerca un dispositivo da gaming portatile, ma anche per chi vuole un prodotto celebrativo legato ai 20 anni di Republic of Gamers. ASUS ha infatti concentrato diversi elementi distintivi sia sull’esterno sia sugli accessori, mantenendo comunque al centro una piattaforma hardware pensata per il gaming su Windows 11.

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ROG XBOX Ally X20 punta tutto su OLED e Ryzen AI Z2 Extreme

Il cambiamento più evidente rispetto agli altri modelli della famiglia ROG XBOX Ally riguarda il display; ROG XBOX Ally X20 utilizza infatti un pannello OLED da 7,4 pollici con risoluzione Full HD di 1.920 × 1.080 pixel, formato 16:9 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Il pannello offre una luminosità dichiarata di 600 nit in SDR e fino a 1.400 nit in HDR, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, supporto a Dolby Vision e certificazione Pantone. Rimanendo in tema display, ASUS ha inoltre realizzato un rivestimento antiriflesso e Gorilla Glass Victus con trattamento DXC, senza dimenticare il FreeSync Premium Pro per un’esperienza gaming ottimale.

Sotto la scocca troviamo invece il Ryzen AI Z2 Extreme di AMD, un processore con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere i 5 GHz e dotato di una NPU XDNA fino a 50 TOPS; la componente grafica è integrata nel processore (Radeon) e sfrutta la memoria di sistema, come avviene normalmente su questo tipo di PC handheld.

La dotazione comprende 24 GB di RAM LPDDR5X e un SSD PCI-E 4.0 NVMe da 1 TB; la memoria è quindi condivisa con la componente grafica, mentre lo storage utilizza un drive con formato M.2 2280; l’azienda indica inoltre la possibilità di intervenire sullo storage, mentre la memoria RAM è integrata.

Il design rappresenta invece il principale elemento distintivo della X20. Il produttore ha scelto una scocca nera traslucida, attraverso la quale è possibile intravedere la struttura interna color oro, le ventole con dettagli dorati e parte dell’hardware; sul retro trova inoltre posto il badge dedicato al 20° anniversario di ROG.

Anche i controlli sono stati aggiornati. A bordo sono presenti joystick TMR, grilletti analogici Hall Effect e impulse trigger, un D-pad trasformabile e due pulsanti posteriori programmabili. Non mancano inoltre il feedback aptico HD e il giroscopio a sei assi. La tecnologia TMR rappresenta uno dei cambiamenti più interessanti rispetto alla precedente generazione, con l’obiettivo di migliorare precisione, fluidità dei movimenti e resistenza al fenomeno dello stick drift.

Il confronto ufficiale della gamma chiarisce bene il posizionamento della X20; rispetto alla ROG XBOX Ally standard, che utilizza Ryzen Z2 A, 16 GB di LPDDR5 e 512 GB di storage, la X20 mantiene il Ryzen AI Z2 Extreme e i 24 GB di LPDDR5X della Ally X, aggiungendo però il nuovo pannello OLED, i joystick TMR e una serie di interventi dedicati a controlli ed ergonomia.

Scheda tecnica ROG XBOX Ally X20

Sistema operativo: Windows 11 Home

Processore: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

CPU: 8 core / 16 thread, fino a 5 GHz

NPU: AMD XDNA, fino a 50 TOPS

Display: OLED da 7,4 pollici

Risoluzione: 1.920 × 1.080 pixel

Formato: 16:9

Refresh rate: 120 Hz

Luminosità: 600 nit SDR / 1.400 nit HDR

Spazio colore: 100% DCI-P3

HDR: Dolby Vision

Memoria: 24 GB LPDDR5X

Storage: SSD NVMe PCI-E 4.0 da 1 TB

Joystick: TMR

Trigger: analogici Hall Effect + impulse trigger

D-pad: trasformabile

Feedback: aptico HD

Giroscopio: IMU a 6 assi

Connettività: WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Porte: USB4 con DisplayPort 2.1 e Power Delivery 3.0, jack audio da 3,5 mm

Espansione: microSD Express

Audio: Dolby Atmos, Hi-Res, AI noise cancelling

Batteria: 80 WHr

Alimentatore: USB-C da 68 watt

Peso: 756 grammi

Dimensioni: 300 × 121 × 27,5-51,3 mm

Gli occhiali ROG XREAL R1 trasformano Ally X20 in uno schermo da 171 pollici

La caratteristica più particolare del nuovo bundle proposto da ASUS è però rappresentata dagli occhiali, realizzati in una versione coordinata con la console per celebrare l’anniversario di ROG. Ne abbiamo già parlato ampiamente, ma per chi se li fosse persi, ricordiamo che questi occhiali utilizzano un display Micro-OLED Full HD con frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta dichiarato di 0,01 ms.

Il campo visivo raggiunge i 57 gradi e il sistema può proiettare uno schermo virtuale equivalente a 171 pollici a una distanza di quattro metri, coprendo il 95% dell’area di visione focalizzata. Il sistema supporta inoltre il 3DoF nativo, con modalità Anchor e Follow; la prima mantiene lo schermo virtuale ancorato a una posizione nello spazio, mentre la seconda segue i movimenti della testa.

Sono presenti anche lenti elettrocromiche con tre livelli di oscuramento e una modalità Instant 3D per trasformare contenuti 2D in un effetto tridimensionale; il reparto audio invece è affidato a Bose.

Gli occhiali non sono un dispositivo autonomo, il collegamento con ROG XBOX Ally X20 avviene tramite un singolo cavo USB-C, con un’integrazione diretta nell’ecosistema ROG; in questo modo il dispositivo portatile può gestire direttamente alcune impostazioni degli occhiali, mantenendo la configurazione il più semplice possibile.

A completare il bundle ci sono poi la dbrand Killswitch, con kickstand e skin personalizzata, e una custodia Pelican realizzata appositamente per trasportare la console e gli accessori. La Killswitch utilizza una grafica ispirata ai componenti interni di X20, mentre la custodia Pelican riprende la livrea nera e oro dell’edizione celebrativa. Da segnalare anche che in bundle è incluso un alimentatore USB-C da 68 watt.

La ROG XBOX Ally X20 nasce quindi come una versione celebrativa, ma non si limita a un cambio estetico. Il confronto ufficiale con gli altri modelli della famiglia evidenzia infatti il passaggio dal display IPS da 7 pollici della Ally e Ally X al nuovo OLED da 7,4 pollici, insieme ai joystick TMR, al D-pad trasformabile e alle impugnature gommate.

Prezzo e disponibilità

ROG XBOX Ally X20 è disponibile in preordine da oggi 25 agosto 2026 e arriverà nei negozi a partire dal 15 ottobre 2026. Per il mercato italiano ASUS indica un prezzo consigliato di 2.599,99 euro per il ROG XBOX Ally X20 Bundle, che comprende la console, gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20, la custodia dbrand Killswitch, la custodia Pelican personalizzata e l’alimentatore da 68 W.

A livello internazionale invece, ASUS ha annunciato anche la possibilità di acquistare la ROG XBOX Ally X20 standalone a 1.299 dollari, mentre il bundle completo viene proposto a 2.499 dollari. Il preordine è aperto attraverso ASUS eShop e la rete degli ASUS Gold Store, con la disponibilità nei negozi italiani fissata come detto per metà ottobre 2026.