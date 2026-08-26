ASUS ROG (Republic of Gamers) ha scelto Gamescom 2026 per ampliare in maniera importante il proprio catalogo dedicato al mondo gaming, presentando una lunga serie di nuovi prodotti pensati soprattutto per chi cerca prestazioni elevate e possibilità di personalizzazione. La rassegna comprende monitor OLED progettati per gli eSport, periferiche gaming di nuova generazione, router WiFi 8, schede grafiche in edizione speciale e anche soluzioni più particolari come una GPU esterna compatta.

Il protagonista della manifestazione è ancora una volta il gaming competitivo. ROG ha infatti presentato tre nuovi monitor della famiglia Ace con frequenze di aggiornamento che arrivano a 720 Hz, affiancati da altre soluzioni capaci di raggiungere refresh rate ancora più elevati utilizzando risoluzioni inferiori.

Non mancano però prodotti pensati per un pubblico più ampio. ASUS ha rinnovato la propria offerta di mouse, tastiere e controller introducendo sensori da 65.000 DPI, polling rate fino a 8.000 Hz, switch sostituibili e joystick TMR. Sul fronte della connettività arrivano invece i primi router ROG basati su WiFi 8, mentre alcune collaborazioni trasformano schede grafiche già note in prodotti destinati soprattutto agli appassionati e ai collezionisti.

Nel contesto generale poi, va ricordato inoltre che la presentazione assume un significato particolare per ROG, in quanto l’azienda festeggia i 20 anni dalla nascita del marchio proprio nel 2026.

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ROG porta gli OLED fino a 720 Hz e punta tutto sugli eSport

La novità probabilmente più significativa di Gamescom 2026 è rappresentata dalla nuova generazione di monitor ROG Ace. ASUS ha presentato tre nuovi modelli OLED da 24,5 pollici sviluppati espressamente pensando ai professionisti degli eSport: ROG Swift OLED PG259QWS Ace, ROG Strix OLED XG259QDPG Ace e ROG Strix OLED XG259QDNS Ace.

Il modello più estremo è il ROG Swift OLED PG259QWS Ace, che porta il refresh rate a ben 720 Hz. ASUS lo presenta come il monitor OLED più veloce mai realizzato e lo indirizza soprattutto agli FPS competitivi, dove una frequenza di aggiornamento molto elevata può contribuire a rendere più chiara la rappresentazione dei movimenti e più immediata la risposta ai comandi.

Il pannello è un TrueBlack Glossy Tandem WOLED e offre un tempo di risposta dichiarato di appena 0,02 ms. Sono numeri pensati evidentemente per un pubblico molto specifico, perché per sfruttare davvero un refresh rate di questo tipo è necessario anche disporre di un sistema capace di produrre un numero di fotogrammi estremamente elevato (vedi GPU).

Interessante anche il sistema Position Sensor, che aggiunge un elemento di personalizzazione particolarmente utile per i giocatori professionisti. Un sensore integrato rileva infatti altezza, inclinazione e rotazione del monitor e permette di visualizzare questi parametri direttamente sullo schermo; in questo modo un giocatore può replicare più facilmente la propria posizione abituale anche quando cambia postazione durante un torneo.

Il PG259QWS Ace è stato inoltre scelto come monitor eSport ufficiale del PGL CS2 Major 2026, ulteriore conferma della destinazione d’uso di questo prodotto. Accanto al modello da 720 Hz arrivano il ROG Strix OLED XG259QDPG Ace, con refresh rate di 560 Hz, e il ROG Strix OLED XG259QDNS Ace, che raggiunge invece 360 Hz.

Il primo utilizza un pannello RGB QD-OLED e integra BlackShield Film e un trattamento antiriflesso a bassa riflessione, inoltre ASUS dichiara un miglioramento dei livelli di nero percepiti fino al 40% e una durata del pannello fino a 2,5 volte superiore; la dotazione comprende DisplayPort 1.4 con DSC, due HDMI 2.1 e due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A.

Il modello da 360 Hz riprende buona parte dell’impostazione tecnica del fratello maggiore e rappresenta una proposta più accessibile per chi vuole comunque entrare nel mondo dei monitor OLED ad alte prestazioni per il gaming competitivo.

Tutti i monitor Ace condividono alcuni strumenti sviluppati proprio pensando agli eSport. Sono presenti scale integrate per regolare in maniera precisa altezza, inclinazione e rotazione, un menu OSD rapido per modificare velocemente le impostazioni prima di una partita e tre modalità colore eSport dedicate a differenti scenari FPS.

ASUS ha inoltre utilizzato componenti GaNFET nell’alimentazione dei monitor per migliorare la gestione termica e contribuire alla protezione e alla longevità del pannello OLED.

Le novità ASUS in campo display non finiscono qui, l’azienda ha infatti mostrato due monitor Triple Mode, pensati per offrire maggiore flessibilità a chi alterna gaming competitivo e giochi nei quali la qualità dell’immagine è più importante. Il ROG Strix XG27UCMG è un 27 pollici 4K capace di funzionare a 4K 240 Hz, QHD 400 Hz e Full HD 488 Hz, mentre il ROG Strix XG27ACNS utilizza un pannello QHD Fast IPS e raggiunge 475 Hz in QHD, 620 Hz in Full HD e 920 Hz in HD.

Il concetto è piuttosto semplice, non è necessario scegliere tra un monitor dedicato alla qualità dell’immagine e uno pensato esclusivamente per la velocità; con la modalità Triple Mode è possibile modificare la risoluzione e il refresh rate in base al gioco utilizzato. Segnaliamo inolte che il modello XG27UCMG aggiunge inoltre uno switch KVM, USB-C con Power Delivery fino a 15 W, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 con DSC, oltre alle funzionalità ROG Gaming AI.

Mouse, tastiere, controller e WiFi 8: ROG rinnova tutto il setup gaming

Il rinnovamento presentato a Gamescom interessa anche le periferiche. Tra i nuovi prodotti spicca il ROG Gladius IV Ace, un mouse progettato specificamente per il gaming competitivo e sviluppato anche attraverso studi di ergonomia e scienza dello sport. Il dispositivo pesa appena 56 grammi, ma può essere personalizzato attraverso un sistema di pesi modulari che permette di scegliere tra sette configurazioni differenti.

Il sensore ROG AimPoint Pro 65K raggiunge una sensibilità massima di 65.000 DPI e permette di intervenire anche sulla distanza di sollevamento del mouse attraverso 11 livelli. La connettività wireless utilizza ROG SpeedNova 8K Gen II, con polling rate fino a 8.000 Hz. ROG ha inoltre previsto la cosiddetta Zone Mode, pensata per creare un profilo specifico da competizione intervenendo su polling rate, reattività del sensore e gestione energetica.

Particolarmente interessante è anche la possibilità di configurare il mouse attraverso ROG Gear Link direttamente dal browser, senza dover necessariamente installare un software dedicato.

Per gli appassionati di MMO arriva invece il ROG Spatha X 65K, caratterizzato da ben 12 pulsanti programmabili, cinque configurazioni di peso e switch intercambiabili. Il sistema Push-Fit Switch Socket III permette di sostituire gli switch e il mouse viene fornito con due tipologie differenti: ROG Micro Switch II e ROG Silent Micro Switch.

Anche il settore delle tastiere riceve diverse novità. La ROG Strix Morph 96 X Wireless utilizza un layout al 96%, switch ROG NX V2 hot-swappable e connettività tri-mode tramite 2,4 GHz, Bluetooth e USB. La tastiera può essere personalizzata e aggiornata con diversi componenti e dispone anche di una manopola dedicata alla gestione del volume, della riproduzione multimediale e dell’illuminazione.

Per il gaming competitivo arriva invece la ASUS TUF Gaming K4 Magnetic, dotata di switch magnetici hot-swappable con punto di attuazione regolabile tra 0,1 e 3,3 mm; a bordo sono presenti anche Rapid Trigger, Speed Tap e polling rate di 8.000 Hz.

Non manca poi il nuovo ROG Raikiri II Pro PC, controller destinato ai giocatori PC che combina joystick TMR hot-swappable anti-drift, grilletti dual-mode e pulsanti con micro-switch; anche qui, il polling rate arriva a 8.000 Hz sia in modalità cablata sia wireless a 2,4 GHz, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge 79 ore in modalità wireless.

Sul fronte della rete, invece, ROG introduce il Rapture GT-BN98, presentato come il primo router gaming WiFi 8 del marchio, già intravisto ad altri eventi recenti. Si tratta di un dispositivo utilizza una configurazione quad-band con throughput complessivo dichiarato fino a 25.000 Mbps, oltre a due porte Ethernet 10G e quattro porte 2.5G.

Il router sfrutta funzioni come Adaptive QoE, WiFi Insight e GTNet per gestire dinamicamente il traffico, identificare eventuali interferenze e scegliere il percorso più affidabile per i dati destinati ai server di gioco. A completare l’offerta networking troviamo ASUS ZenWiFi BN12, sistema mesh WiFi 8 tri-band con velocità dichiarate fino a 19.000 Mbps e copertura fino a 2.000 metri quadrati. Sono presenti due porte Ethernet 10G, AiMesh e Multi-AP Coordination, oltre a funzioni di sicurezza e gestione della rete.

Le nuove schede grafiche tra T1, Onimusha e AI

Come da tradizione ASUS, non potevano mancare le schede grafiche “speciali”; il produttore infatti ha collaborato con il team T1 per realizzare le nuove T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition e T1 GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition. Entrambe sono caratterizzate da un design personalizzato con riferimenti alla squadra di League of Legends, inclusi logo e grafiche dedicate sul frontale e sul backplate.

Ancora più particolare è la TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition, realizzata insieme ad AMD e CAPCOM per celebrare Onimusha: Way of the Sword. Il design riprende l’estetica del gioco e integra elementi ispirati al Guanto Oni, accompagnati da accessori dedicati. Tra le proposte più interessanti dal punto di vista tecnologico c’è infine ASUS XG Core, una GPU esterna estremamente compatta equipaggiata con una Radeon RX 9060 XT Low Profile da 16 GB GDDR6. ASUS dichiara fino a 406 TOPS INT4, un consumo di 75 W e dimensioni di appena 144 × 117 × 39 mm.

Il collegamento avviene tramite USB-C a 40 Gbps e la soluzione è pensata non solo per il gaming, ma anche per l’esecuzione locale di applicazioni di Intelligenza Artificiale, generazione di immagini e attività di deep learning; la scheda può inoltre essere collegata a notebook, mini PC e dispositivi portatili come ROG Ally.

A completare la rassegna c’è infine la nuova ROG Gjallar, soundbar gaming con subwoofer wireless e supporto Dolby Atmos, progettata per offrire un sistema audio più immersivo senza dover ricorrere a una configurazione composta da più dispositivi.

Quando arrivano i nuovi prodotti ASUS ROG?

ASUS ha presentato a Gamescom 2026 una quantità particolarmente ampia di prodotti, ma come spesso accade in queste occasioni, non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità italiani per tutte le novità. I nuovi monitor ROG Ace, le periferiche, i router WiFi 8, le schede grafiche speciali e la GPU esterna XG Core arriveranno sul mercato secondo tempistiche che saranno comunicate successivamente da ASUS.

L’evento tedesco rappresenta probabilmente uno dei momenti principali delle celebrazioni per il 20° anniversario di ROG, con la nuova linea ROG Edition 20 già destinata ai principali mercati internazionali e ulteriori prodotti speciali previsti nei prossimi mesi (vedi ASUS ROG XBOX Ally X20).