Dopo averla vista in anteprima al CES di Las Vegas, oggi faremo una panoramica su una delle schede madri ASUS più recenti destinate alla piattaforma Ryzen desktop, parliamo della TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO, prodotto che si inserisce nella neonata gamma del produttore taiwanese.

La serie NEO arriva sostanzialmente per aggiornare il catalogo aziendale nel contesto della piattaforma desktop AMD con socket AM5, ovvero tutti quei modelli compatibili con processori Ryzen serie 7000, 9000 e varianti X3D, il tutto ovviamente con supporto nativo per le memorie DDR5.

Giusto per essere chiari, troverete scheda madri della serie NEO nelle varie lineup di ASUS, dalla più rinomata ASUS ROG, passando alla serie TUF Gaming e alle più ricercate schede madri ProArt. Come vedremo a breve, le nuove arrivate si fanno notare per un design curato e originale, connettività di ultima generazione, implementazione avanzata dell’AI e, ovviamente, le classiche prestazioni / qualità che siamo abituati a vedere sui prodotti ASUS.

Recensione ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO: design e caratteristiche

Di recente abbiamo provato diverse schede madri della serie ASUS TUF Gaming, schede ideate e realizzate sostanzialmente per venire incontro ai PC builder che devono mettere in piedi un sistema da gaming senza compromessi, ma che allo stesso tempo cercano di contenere per quanto possibile i costi.

Negli ultimi anni la linea TUF Gaming ha alzato l’asticella prestazionale non di poco, avvicinandosi molto per funzionalità offerte alle più blasonate ASUS ROG, attualmente tra le migliori opzioni che possiamo reperire sul mercato; la differenza tra ROG e TUF risiede più che altro in funzionalità aggiuntive per gli smanettoni (ma non solo), dotazione onboard e tutta una serie di accorgimenti che inevitabilmente vanno a incidere sul prezzo.

Basata su chipset AMD X870, la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO si presenta col classico form-factor ATX e una colorazione tutta in bianco, sempre più ricercata tra gli appassionati e di sicuro effetto grazie anche all’illuminazione RGB personalizzabile.

La qualità costruttiva che abbiamo riscontrato è la solita riservata da ASUS ai suoi prodotti migliori: PCB robusto (8 strati), componentistica di alta qualità e dissipazione curata sono caratteristiche a cui ormai non si può rinunciare quando parliamo di modelli che, come questo, bazzicano nella fascia medio-alta del segmento consumer.

Previous Next Fullscreen

A prima vista spicca senza dubbio il generoso sistema di raffreddamento, esteso sul VRM e zona socket, ma anche se guardiamo agli slot M2 e al chipset. Il VRM è a dir poco robusto, con una design a 16+2+1 fasi (80A), mentre per le RAM sono presenti quattro slot DDR5 che supportano moduli fino a 9.600 MT/s in overclock; il reparto memoria è ulteriormente arricchito e potenziato dal supporto AMD EXPO e da diverse tecnologia proprietarie ASUS, tra queste segnaliamo: NitroPath, AEMP e DIMM Fit Pro.

Previous Next Fullscreen

L’approccio ASUS tool-free è ripreso anche su questo modello, partendo dal PCIe Slot Q-Release (rivisitato) che permette di rimuovere facilmente la scheda video, passando al già noto M.2 Q-Release ed M.2 Q-Latch per gestire gli SSD M.2, arrivando alla Q-Antenna sul pannello I/O che, tra le altre cose, integra anche il pulsante BIOS Flashback (peccato per l’assenza del CLEAR CMOS).

Capacità di espansione e connettività di rete

Grazie alla presenza del chipset AMD X870, la TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO riesce a soddisfare anche gli utenti più esigenti in fatto di capacità di espansione e connettività di rete.

Oltre ai quattro moduli DIMM che supportano fino a 256 GB DDR5 in Dual-Channel, in dotazione troviamo tre slot PCI-E x16 (il primo Gen 5.0), quattro slot M.2 di cui due Gen 5.0 (edue Gen 4.0) e tutto l’occorrente per collegare dissipatori, sistemi All-In-One, ventole, RGB e chi ne ha più ne metta.

La proposta ASUS vanta anche due USB-C 40 Gbps, USB-C 20 Gbps per il pannello frontale con Power Delivery, HDMI, diverse porte USB-A a 10 e 5 Gbps, audio surround, una porta LAN 5 Gbps e supporto WiFi 7 di ultima generazione; insomma c’è tutto quello che si ricerca su una scheda madre di livello.

Scheda tecnica ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 16+2+1 con 80A Smart Power Stage

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: fino a +9.600 MT/s (OC) AMD EXPO e ASUS AEMP NitroPath DRAM, DIMM Fit Pro

Output video: 1x HDMI 2.1 (4k 60 Hz) 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x8) 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4)

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 3x USB 10 Gbps Type-A 4x USB 10 Gbps Type-A 1x USB 2.0 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps con PD (via header) 2 x USB 5 Gbps (via header) 6 x USB 2.0 (via header x3)

Rete: 1x Realtek 5 Gbps TUF LANGuard WiFi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P 7.1 surround

BIOS 64 MB

ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO: tecnologie, AI e un ricco BIOS

ASUS è tra i maggiori produttori di schede madri, soprattutto nella fascia enthusiast, ambito dove nel corso degli anni ha sviluppato e successivamente aggiornato diverse tecnologie proprietarie. Poco sopra abbiamo fatto riferimento alle funzionalità legate alle memorie, ma la suite ASUS va molto oltre e prevede diverse ottimizzazioni con l’AI e tutta una serie di accorgimenti anche per gli overclocker.

Partendo dall’overclock “intelligente”, ritroviamo delle nostre vecchie conoscenze come Dynamic OC Switcher, Core Flex e Asynchronous Clock; in ambito Intelligenza Artificiale non manca invece AI Cache Boost, AI Advisor con AI Overclocking e AI Cooling II, senza omettere le ottimizzazioni per la rete garantite da AI Networking II.

BIOS

Riguardo il BIOS, non abbiamo trovato particolari differenze con altre soluzioni UEFI di ASUS destinate alla piattaforma AMD (fortunatamente); oltre a segnalare un chip più capiente da 64 MB, possiamo dirvi che l’interfaccia è abbastanza intuitiva ma le opzioni sono tantissime e soprattutto in modalità avanzata si deve sapere cosa si tocca (o cosa non si dovrebbe toccare).

Per chi volesse cimentarsi da Windows, ovviamente con molte meno opzioni, c’è ASUS MB Manager che si integra al meglio sulla suite Armoury Crate, senza dimenticare altri strumenti utili come ASUS DriverHub e ASUS GlideX.

Previous Next Fullscreen

Riguardo sempre all’interfaccia BIOS, c’è come al solito la doppia modalità (base o avanzata), oltre alla possibilità di aggiornare il BIOS e monitorare tutta la componentistica.

Recensione ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO: la nostra prova

Il chipset AMD X870 (e X870E) è stato già oggetto di diverse prove su Tuttotech, anche e soprattutto sulle schede madri ASUS; per questo motivo ne conosciamo bene le potenzialità, anche dal punto di vista velocistico e dell’espansione.

In questo contesto quindi cercheremo di verificare cosa ci può offrire la scheda ASUS “in più” sul versante prestazioni, questo non tanto con impostazioni stock (che già cambiano da scheda a scheda) ma sfruttando il mix di funzionalità proprietarie offerte dal produttore. Prima di passare ai numeri facciamo però un ripasso alla nostra configurazione hardware.

Piattaforma di test

Scheda madre ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO

Processore AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore ASUS ROG RYUO IV 360 ARGB

Memorie 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 5080

Storage SSD Corsair MP700 PRO 2 TB – PCI-E Gen 5.0

Alimentatore NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Prestazioni CPU e Memorie

Chi bazzica nel segmento delle schede madri di fascia alta o medio alta, saprà che solitamente i modelli ASUS TUF e ROG si distinguono per impostazioni di fabbrica sempre ben ottimizzate, diciamo per offrire il meglio delle prestazioni già “out of the box” e senza particolari sbattimenti.

La TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO non si discosta da questo approccio e già a default risulta abbastanza veloce; per l’occasione ci abbiamo abbinato il nuovo AMD Ryzen 7 9850X3D, un chip che già di fabbrica arriva a 5,6 GHz, ma che grazie alle ottimizzazioni e impostazioni del PBO targate ASUS riesce a spremere ulteriormente il chip AMD.

Lo scarto ovviamente non è molto, soprattutto perché Ryzen 7 9850X3D è già una CPU abbastanza al limite; nonostante questo, siamo riusciti a limare qualcosa sia in ottica prestazioni CPU single/multi-core che in gaming. La gestione delle memorie DDR5 è tra le migliori che attualmente possiamo ritrovare su una motherboard AMD AM5, semplice da configurare (almeno per noi) e soprattutto con una spiccata dote di operare fuori dalle specifiche tecniche ufficiali.

Se sulla CPU siamo riusciti a limare circa 100-150 MHz, almeno in single-core, il reparto RAM non è da meno e ci permette di spingere la frequenza DDR5 fino a 7.600–7.800 MT/s con overclock manuale (tutt’altra storia con EXPO). Ovviamente in questo contesto c’è da verificare se incrementare la velocità porta a benefici tangibili, anche perché ricordiamo che nel momento in cui spingiamo il controller dobbiamo mettere mano alle tensioni, un argomento molto delicato almeno sui modelli AMD Ryzen 9000X3D.

L’ultimo passaggio lo abbiamo fatto sul gaming, una sessione veloce che raggruppa però alcuni titoli molto noti che solitamente tendono a risentire della velocità della CPU e della RAM. Qui non possiamo aspettarci miracoli, anzi, se in questo caso i test sono condotti a 1080P, vi diciamo che salendo già a 1440P non notiamo molta differenza. In tutto questo contesto di ottimizzazione, c’è infine da considerare che i chip AMD e in particolare i Ryzen 9000X3D tendono a dare il meglio con RAM DDR5 a 6.000 MT/s e timing tirati (ormai è certo).

Disponibilità e prezzo della ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO

Pur appartenendo alla gamma ASUS TUF, la Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO è ideata come un prodotto ad alto profilo; non si tratta solo di prestazioni e qualità in questo caso, ma anche di design e connettività di ultima generazione abbinata ora anche a funzionalità AI avanzate.

Al momento della stesura dell’articolo, la ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO non è ancora disponibile in volumi sul mercato italiano. Facendo una breve ricerca sui motori di ricerca più affidabili, abbiamo scovato comunque almeno un paio di shop affidabili con prezzi compresi tra 370-380 euro.

La nuova scheda ASUS TUF dovrebbe comunque approdare a breve anche su Amazon Italia, per ulteriori dettagli in merito potete consultare questo link.

Considerazioni

Giunti alla fine di questa panoramica sulla TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO, possiamo dire subito che i nuovi modelli NEO, ma in particolare questo, vanno ad ampliare l’offerta ASUS in quella fascia di mercato dove l’utente cerca il miglior compromesso possibile tra qualità/prestazioni e periferiche onboard con un prezzo conveniente. Ribadiamo che non conosciamo di preciso il prezzo suggerito del prodotto in Italia, ma esaminandone la scheda tecnica, il chipset e tutta la dotazione, pensiamo che l’identikit corrisponda a una scheda madre di fascia medio-alta molto equilibrata.

Valida sotto il punto di vista velocistico e della capacità di espansione, la proposta ASUS si presta bene anche all’overclock, nonostante come visto i modelli Ryzen 9000X3D siano praticamente immuni o quasi a queste variazioni (meglio lasciarli lavorare con i parametri di default). Il design non ci dispiace, inoltre tra le altre cose vogliamo segnalare una particolare velocità anche nella fase di boot, caratteristica che solitamente non riscontriamo su tutte le schede madri AMD X870/X870E.

Volendo essere pignoli, l’unica caratteristica che vorremmo in più su un modello come la TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W NEO è il debug led, molto utile soprattutto se iniziamo a smanettare coi parametri e riscontriamo problematiche in fase di boot. Come discusso sopra però, questi sono i cosiddetti “fronzoli” che si pagano, quindi integrare anche tale funzionalità evidentemente avrebbe fatto lievitare ulteriormente il costo finale.