Stiamo già pensando ai regali di Natale? Amazon ci ha preso gusto: la Festa delle Offerte Prime (conosciuta a livello internazionale come Prime Big Deal Days) è ormai un appuntamento fisso di ottobre, pensato per darci un vantaggio sul periodo dello shopping natalizio. Se siete iscritti ad Amazon Prime, preparatevi a due giorni di sconti esclusivi su tantissime categorie, ma attenzione: senza abbonamento non si entra. Ecco tutto quello che c’è da sapere per l’edizione 2026.

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Date e durata della Festa delle Offerte Prime 2026

Anche se Amazon comunica le date ufficiali solo a ridosso dell’evento, le anticipazioni per i venditori parlano chiaro: la Festa delle Offerte Prime 2026 si terrà il 6 e il 7 ottobre, per un totale di 48 ore di promozioni. Lo schema è ormai collaudato: un evento autunnale di due giorni, proprio come accaduto nel 2025 (7-8 ottobre) e nel 2024 (8-9 ottobre).

Durante queste 48 ore troverete sia promozioni valide per tutto l’evento sia offerte lampo della durata di poche ore o fino a esaurimento scorte. Conviene monitorare la vetrina ufficiale della Festa delle Offerte Prime con costanza, magari aiutandosi con l’assistente Rufus o con Amazon Lens per la ricerca visiva.

Cosa comprare: le categorie più vantaggiose

Non tutti i prodotti, però, sono ugualmente convenienti durante la Festa delle Offerte Prime rispetto ad altri eventi Amazon. Ottobre è il momento ideale per anticipare i regali di Natale: piccoli elettrodomestici da cucina, stoviglie, giocattoli, cofanetti beauty e abbigliamento invernale raggiungono spesso prezzi imperdibili. Al contrario, se cercate TV, laptop o audio di fascia alta, è meglio aspettare il Black Friday e il Cyber Monday, che in genere offrono sconti più profondi su queste categorie. Il Prime Day estivo resta invece il re per l’elettronica di consumo in generale.

Insomma, fatevi un piano: se volete regali per la famiglia o prodotti per la casa, la Festa delle Offerte Prime è il vostro evento. Per l’elettronica di punta, meglio segnarsi fine novembre.

Come partecipare: abbonamento Prime e strumenti utili

L’accesso alle offerte è riservato esclusivamente ai membri Prime. Se non lo siete ancora, potete approfittare del periodo di prova gratuita di 30 giorni (o 90 giorni con Prime Student, che costa 24,95 euro all’anno) e annullare in qualsiasi momento senza ricevere addebiti. I costi standard sono 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro all’anno: la tariffa annuale conviene se utilizzate il servizio durante l’anno per spedizioni veloci, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e Prime Reading.

Per attivare l’abbonamento o iniziare la prova gratuita, vi basta andare su questa pagina ufficiale. Ricordate: anche se siete in prova gratuita, potete accedere a tutte le offerte lampo e agli sconti esclusivi dell’evento. Durante la Festa delle Offerte Prime, Amazon mette a disposizione una vetrina dedicata con tutte le promozioni raggruppate per categoria, l’assistente virtuale Rufus per trovare rapidamente i prodotti scontati e la funzione Amazon Lens per scansionare e cercare visivamente ciò che vi interessa.

Un’ultima nota: se non siete iscritti a Prime, il Black Friday e il Cyber Monday restano aperti a tutti, ma i membri Prime hanno accesso anticipato di 30 minuti alle offerte lampo. Per l’evento di ottobre, invece, non ci sono scappatoie: l’abbonamento è obbligatorio. Se volete sapere come disattivare Amazon Prime dopo l’evento, trovate tutte le istruzioni nella nostra guida dedicata. Fate in modo di essere pronti per il 7 ottobre.