Meta ha ufficialmente annunciato Meta One, un nuovo servizio in abbonamento che riunisce diverse funzionalità aggiuntive per Instagram, WhatsApp, Facebook e Meta AI. Con questa mossa l’azienda punta ad offrire agli utenti un accesso più ampio agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale e a nuove possibilità di personalizzazione e creazione dei contenuti con le sue app.

La novità è già disponibile in tutto il mondo e include oltre 50 funzionalità distribuite tra le varie piattaforme di Meta. Si tratta, in sostanza, di un abbonamento unico che riunisce sotto lo stesso tetto tutti i singoli pacchetti a pagamento che l’azienda aveva già iniziato a sperimentare, ossia Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus.

Questi servizi continueranno ad esistere singolarmente e ad offrire funzionalità premium esclusive per le rispettive applicazioni, mentre i nuovi piani di Meta One permettono di combinare tutte queste caratteristiche con, in aggiunta, limiti maggiorati per l’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.

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Meta One estende i limiti dell’intelligenza artificiale

Nonostante si tratti di un abbonamento unico che riunisce le varie funzionalità premium delle piattaforme di Meta, il nuovo piano di abbonamento Meta One punta maggiormente proprio su Meta AI. Grazie ai nuovi piani è possibile utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa dell’azienda in maniera più estesa, compresa la creazione e la modifica delle immagini e la generazione di video basate sui modelli Muse.

Meta AI continuerà a essere disponibile gratuitamente per tutti gli utenti senza abbonamento, mentre questo nuovo servizio è pensato proprio per chi vuole avere maggiore libertà nell’utilizzo delle funzioni più avanzate, senza limiti stringenti. Meta One è disponibile in due diversi piani:

Core da 6,99 euro al mese : include tutte le funzionalità già presenti all’interno di Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus, oltre ad un numero maggiore di generazioni di immagini e video con Meta AI e un maggiore utilizzo di Restyle nelle Store di Instagram, degli effetti vocali e degli strumenti creativi;

: include tutte le funzionalità già presenti all’interno di Instagram Plus, WhatsApp Plus e Facebook Plus, oltre ad un numero maggiore di generazioni di immagini e video con Meta AI e un maggiore utilizzo di Restyle nelle Store di Instagram, degli effetti vocali e degli strumenti creativi; Premium da 20,99 euro al mese: include tutto quello già presente nel piano Core, aumentando ulteriormente i limiti per la creazione di contenuti con Meta AI.

Meta One non è però pensato soltanto per gli utenti comuni e include una serie di piani destinati anche a creator e aziende, con strumenti pensati per gestire più facilmente la propria presenza sulle varie piattaforme. Il piano Essential parte da 16,99 euro al mese e include strumenti per costruire la propria identità online, un accesso più ampio a Meta Business Agent su WhatsApp e alcune funzioni avanzate legate alla verifica e alla protezione della propria identità sui social.

Si sale poi a 54,99 euro al mese con il piano Advanced, che aggiunge strumenti di pubblicazione più evoluti, come per esempio la programmazione delle Storie fino a 30 in anticipo, i i link nei post e nei Reel organici, analytics esportabili e informazioni più approfondite sul proprio pubblico. Questo piano include anche diverse funzioni per consentire a più membri di un team di accedere ad un singolo account senza dover condividere la password.

Per le attività più grandi sono infine disponibili i piani Expert e Max, con prezzi di partenza rispettivamente di 169 e 549 euro al mese, che includono tutto quello già presenti nei piani più economici ma con limiti di utilizzo ancora maggiori. Oltre ai livelli più elevati di accesso alle funzionalità, questo piano include anche la massima capacità di Meta Business Agent, pensato proprio per i team che gestiscono profili o attività su larga scala.

Meta One non sostituisce gli abbonamenti per le singole app

Chi non è interessato all’abbonamento unico proposto da Meta One potrà continuare tranquillamente a scegliere i singoli servizi. Instagram Plus, dal costo di 2,99 euro al mese, ha recentemente introdotto nuovi font personalizzati per messaggi e Storie, notifiche quando determinate persone visualizzano una Storia e le anteprime dei messaggi diretti.

WhatsApp Plus punta invece maggiormente sulla personalizzazione dell’app e sulla gestione delle conversazioni, con un costo di 2,49 euro al mese. Tra le funzioni in arrivo in futuro ci sono anche maggiore spazio per i backup delle chat e dei contenuti multimediali e le Focus Schedules, che permettono di silenziare o nascondere determinate chat secondo una pianificazione. Terminiamo infine con Facebook Plus che, con un costo di 2,99 euro al mese, introduce funzioni di personalizzazione dell’app, oltre a strumenti aggiuntivi per i Reel e altre funzionalità dedicate alle interazioni con i contenuti, come per esempio i super cuori.

Meta One è già disponibile a livello globale e unisce sotto un unico abbonamento tutti i servizi appena citati. L’azienda ha già confermato che prevede, in futuro, di estendere progressivamente il servizio ad altri prodotti, tra cui Edits e gli occhiali dotati di intelligenza artificiale.