L’annuncio delle date della Festa delle Offerte Prime di Amazon è arrivato solo qualche ora fa, e come capitato altri anni alcune promozioni sono partite con un po’ di anticipo. Il colosso dell’e-commerce sta infatti proponendo 3 o 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited: vediamo come funziona l’iniziativa e chi può aderirvi.

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3 o 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited con la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime di Amazon si aprirà il 6 ottobre 2026 e proseguirà fino alle 23:59 del giorno successivo, 7 ottobre, ma come di consueto Amazon sta iniziando a proporre alcune offerte con un po’ di anticipo, riguardanti in particolare alcuni dei suoi abbonamenti.

Dopo aver proposto 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, attivabili proprio in questi giorni di avvicinamento all’evento, Amazon lancia un’ulteriore promozione: 3 o 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. L’iniziativa è valida fino alle 17:00 del 9 ottobre 2026, andando di qualche ora oltre il periodo dell’evento promozionale. Come forse saprete, Amazon Music Unlimited è l’abbonamento più completo dell’omonimo servizio di streaming dell’azienda, che integra 100 milioni di brani disponibili senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie, a cui si aggiungono Stazioni e podcast, accessibili con qualsiasi dispositivo: smartphone iOS e Android, PC, Mac, prodotti Fire ed Amazon Echo e tutti i prodotti che integrano Alexa.

L’abbonamento permette inoltre di approfittare della qualità audio in HD e in Ultra HD, dell’audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio e della possibilità di scaricare brani, playlist e album per riprodurli offline. Gli abbonati Amazon Prime possono normalmente contare sull’opzione Amazon Music senza costi aggiuntivi, con quest’ultima che consente sì di riprodurre tutti i brani musicali (contrariamente a qualche tempo fa), ma solo in ordine casuale (con qualche eccezione nelle playlist ad accesso libero).

Vale la pena specificare che i 3 o 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited vengono offerti solo ai nuovi clienti, anche se a volte l’azienda estende la promozione a chi non risulta abbonato da parecchio tempo. Ad alcuni utenti vengono proposti 3 mesi, ad altri addirittura 4. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà al costo di 12,99 euro al mese, salvo disattivazione: quest’ultima può avvenire in qualunque momento, anche prima della scadenza del periodo di uso gratuito.

Se volete approfittarne e attivare i mesi gratis di Amazon Music Unlimited, oppure verificare se siete idonei alla promozione, potete seguire il link qui in basso. Se il link restituisce un errore, significa che non potete usufruire della promozione.