BYD ha presentato la propria gamma più completa di veicoli commerciali elettrici a IAA Transportation 2026 di Hannover, con il camion pesante ETT 44 come modello di punta; l’azienda cinese porta così sul mercato dei mezzi da trasporto la stessa filosofia di ricarica ultrarapida già costruita attorno alle proprie automobili.

Peraltro, è un annuncio correlato a quando BYD aveva inaugurato in Germania la prima stazione europea equipaggiata con colonnine Flash Charging da 1.500 kW; quella stessa tecnologia arriva ora anche sui mezzi pesanti, in quello che rappresenta il tentativo più concreto dell’azienda di entrare nel mercato europeo dei camion elettrici.

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Cosa offre l’ETT 44

L’ETT 44 è un camion elettrico 4×2 pensato per combinazioni fino a 44 tonnellate. Monta una Blade Battery da 651 kWh su un’architettura a 851 V, con una potenza nominale di 743 CV e una potenza di picco fino a 1.000 CV; BYD dichiara un’autonomia fino a 600 km e una garanzia sulla batteria di 10 anni o 1,2 milioni di chilometri.

Su un caricatore CCS2 standard in corrente continua, l’ETT 44 assorbe fino a 420 kW, passando dal 20 all’80% in circa un’ora. Collegato invece al Megawatt Charging System di BYD, arriva a superare 1,5 MW, completando lo stesso passaggio dal 20 all’80% in circa 20 minuti, aggiungendo fino a 400 km di autonomia in quel lasso di tempo.

“Abbiamo già messo in pratica la ricarica Flash sui veicoli passeggeri. Oggi portiamo questa tecnologia anche sui veicoli commerciali, a partire dai nostri camion“, ha dichiarato Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD. “Meno tempo in ricarica, più tempo sulla strada“.

BYD rinnova tutta la gamma

BYD non si è fermata al solo trattore: l’azienda ha mostrato anche camion rigidi 4×2 e 6×2, incluse versioni con cassone scarrabile e gancio da 26 tonnellate, oltre al furgone commerciale leggero E-Vali e al trattore elettrico da cantiere EYT 2.0. Nel complesso, la gamma copre ormai un intervallo che va da 3,5 a 44 tonnellate, sufficiente a coprire gran parte di ciò che si muove all’interno di una città europea o di un piazzale di distribuzione.

L’ETT 44 arriva inoltre con una lunga lista di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di serie, dal cruise control adattivo alla frenata automatica di emergenza, fino al mantenimento della corsia e al rilevamento dell’angolo cieco.

BYD presenta il tutto come un pacchetto unico più che come una semplice scheda tecnica, proponendo un modello che definisce Total Cost of Mobility, che unisce veicoli, batterie Blade, caricatori a megawatt, accumulo energetico stazionario, gestione dell’energia e finanziamento in un’unica offerta; l’azienda dichiara che i propri veicoli commerciali operano ormai in oltre 100 Paesi e più di 400 città.

Il mercato europeo è già molto competitivo

L’Europa resta il terreno dove si gioca davvero la partita dei camion elettrici pesanti: Daimler Truck con l’eActros 600, Volvo con l’FH Electric, Scania e MAN stanno tutti spingendo su trattori a batteria, con la ricarica a megawatt come standard verso cui l’intero settore si sta muovendo. I 600 km di autonomia e l’1,5 MW di ricarica dell’ETT 44 collocano il modello alla pari o addirittura davanti alle cifre di punta di quei concorrenti, almeno sulla carta.

Va anche ricordato che, come succede per le automobili, BYD porta con sé anche una capacità sulla ricarica che nessun produttore storico di camion può eguagliare da solo visto che l’azienda ha già installato 10.000 unità di ricarica a megawatt da 1.500 kW in cinque mesi per il segmento auto, impegnandosi a raggiungere 15.000 caricatori a megawatt in tutta la Cina, e sta portando la stessa rete Flash Charging anche in Canada.