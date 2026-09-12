Better Mobile Xperience ha svelato un accessorio pensato specificamente per il primo pieghevole di Apple: si chiama SolidSafe Duo, monta una batteria da 5.000 mAh e integra uno stand ad anello girevole a 360 gradi, così da lasciare libere le mani mentre si guarda un contenuto sul display esteso e aperto del Duo.

Ne avevamo già parlato quando avevamo passato in rassegna gli accessori ufficiali Apple per iPhone 18 Pro e per lo stesso iPhone Duo appena presentato, che comprendevano già custodie MagSafe dedicate al nuovo pieghevole, il primo della storia dell’azienda di Cupertino.

Questa volta, però, a muoversi è un produttore terzo, con un prodotto pensato per risolvere un problema specifico legato proprio al formato pieghevole, ovvero la possibilità di guardare contenuti sul display esteso senza dover reggere il telefono con le mani per tutto il tempo.

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Caratteristiche tecniche

Secondo l’azienda, il SolidSafe Duo utilizza una chimica al litio semi-solida più sicura rispetto alle batterie tradizionali, proprio per ridurre il rischio di incendi. La batteria da 5.000 mAh è racchiusa in una scocca in alluminio nero dalle dimensioni compatte, appena 77 x 88 x 11 mm.

Un cavo USB-C integrato funge sia da laccetto sia da cavo di ricarica vero e proprio, capace di erogare fino a 20 W; la piastra di ricarica magnetica arriva invece fino a 15 W. Quando entrambe le uscite vengono utilizzate contemporaneamente, il power bank eroga 10 W tramite il cavo USB-C e 5 W tramite la piastra magnetica. In fase di ricarica, il SolidSafe Duo accetta fino a 15 W in ingresso.

Al centro dell’anello che funge da supporto trova posto un piccolo display LCD a colori, che permette di monitorare in tempo reale sia il livello di carica residua sia la potenza in uscita, senza dover aprire alcuna app dedicata.

I power bank magnetici compatibili con MagSafe non sono certo una novità: già lo scorso agosto avevamo raccontato del lancio in Italia dello Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh, capace di ricaricare completamente un iPhone 15 partendo dal 2% di autonomia residua tramite ricarica wireless fino a 7,5 W o cablata fino a 18 W, mentre Anker propone da tempo il modello 621, pensato apposta per restare agganciato al retro dell’iPhone anche durante l’uso normale del telefono.

Quello che distingue il SolidSafe Duo dalla concorrenza resta comunque il target specifico: non un iPhone tradizionale, ma il pieghevole appena arrivato sul mercato, con uno stand pensato apposta per sfruttare al meglio il suo display più ampio una volta aperto.

Prezzo e disponibilità

Il BMX SolidSafe Duo per iPhone Duo sarà disponibile al prezzo di 79,99 dollari, sia sul sito ufficiale di BMX sia su Amazon.

Al momento della stesura di questo articolo il prodotto non è ancora disponibile in Italia ma dovrebbe sbarcare sul portale italiano di Amazon nelle prossime settimane.