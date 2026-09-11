Se state aspettando il momento giusto per rinnovare il vostro televisore e puntare alla perfezione assoluta dei neri e dei contrasti tipica dei pannelli auto-emissivi, oggi si è aperta una delle finestre d’acquisto più clamorose dell’anno. Grazie a una perfetta combinazione tra sconto immediato da app MediaWorld e rimborso ufficiale tramite cashback LG, i rinomati modelli LG OLED evo AI G6S e LG OLED AI B6 (OLED55B65LA) crollano di oltre 1.000 euro rispetto ai loro prezzi di listino, posizionandosi entrambi nella fascia record dei 700 euro. Un’opportunità imperdibile per assicurarsi la tecnologia OLED top di gamma con processori AI di ultima generazione a cifre da fascia media. Vediamo nel dettaglio come combinare i due sconti per ottenere il prezzo minimo garantito.

・LG OLED evo AI G6S 💰 Offerta: 745€ invece di 1.799,00€ 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bfkk ・LG OLED AI B6 OLED55B65LA 💰 Offerta: 759€ invece di 1.499,00€ 🛒 Su MediaWorld 👉 https://prezzi.tech/go/bfkl

La Meccanica del Doppio Sconto: App MediaWorld + Cashback Ufficiale LG

Per arrivare alle cifre promozionali indicate è fondamentale seguire attentamente i passaggi della doppia promozione, che unisce una riduzione automatica a carrello e un successivo rimborso sul conto corrente.

1. Sconto Automatico del 15% su App MediaWorld: La prima riduzione si applica effettuando l’acquisto direttamente dall’ applicazione mobile di MediaWorld ed essendo iscritti al programma fedeltà gratuito MW Club . Se non possedete ancora la carta, potete registrarvi e richiederla gratis a questo link prima di finalizzare l’ordine a carrello.

La prima riduzione si applica effettuando l’acquisto direttamente dall’ ed essendo iscritti al programma fedeltà gratuito . Se non possedete ancora la carta, potete registrarvi e richiederla gratis a questo link prima di finalizzare l’ordine a carrello. 2. Rimborso Cashback LG: Dopo aver ricevuto il televisore, basta registrare la fattura o lo scontrino d’acquisto sul portale promozionale ufficiale LG Cashback Black to School per vedersi accreditare il rimborso previsto direttamente sul proprio conto corrente bancario.

Attenzione a disponibilità e scorte: Le promozioni combinate con extra sconto in app e rimborsi cashback sono soggette a una richiesta elevatissima e all’esaurimento rapido delle scorte a magazzino. Qualora il prezzo a carrello differisca, monitorate costantemente i nostri canali Telegram per essere aggiornati in tempo reale su eventuali riassortimenti e proroghe dell’iniziativa.

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LG OLED evo G6S e OLED B6: Qualità d’Immagine e Intelligenza Artificiale

La gamma OLED di LG equipaggiata con elaborazione neurale AI garantisce un’esperienza cinematografica e videoludica di riferimento assoluto.

1. LG OLED evo AI G6S a 745€ invece di 1.799€

Un crollo verticale di oltre 1.050 euro per la serie di punta Gallery Edition. Pensata per un’installazione a filo muro dal design ricercatissimo, sfrutta il pannello OLED evo con tecnologia di amplificazione della luminosità Brightness Booster Max e processore neurale avanzato per l’upscaling in tempo reale di audio e video. A 745€ post-cashback rappresenta un vero e proprio affare senza precedenti per la fascia premium.

2. LG OLED AI B6 (OLED55B65LA) da 55 pollici a 759€ invece di 1.499€

La serie B si conferma la porta d’accesso ideale all’OLED di grandi dimensioni: contrasto infinito con neri perfetti, compatibilità totale con Dolby Vision, Dolby Atmos e supporto gaming completo con porte HDMI 2.1, frequenza fino a 120Hz, VRR, G-Sync e FreeSync Premium. Dimezza il prezzo di listino posizionandosi a 759€ netti.

Riepilogo Offerte Smart TV LG OLED su MediaWorld

Accedete ai link di seguito per aggiungere i modelli alla lista desideri o aprirli direttamente nell’app MediaWorld per riscattare lo sconto:

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Riuscire ad acquistare un televisore OLED di ultimissima generazione a marchio LG a meno della metà del prezzo ufficiale è un evento raro che non capita spesso durante l’anno. Consigliamo di scaricare l’app, attivare la tessera MW Club gratuita e inoltrare l’ordine prima che le scorte destinate alla promozione vadano definitivamente esaurite.

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