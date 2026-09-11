Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per quattro dei suoi smartwatch più recenti a marchio Amazfit: parliamo di Amazfit Balance 3 e Balance Ultra (annunciati all’inizio del mese di giugno), Amazfit Cheetah 2 Pro (annunciato nel mese di aprile) Amazfit Cheetah 2 Ultra, annunciato nel mese di maggio.

Il nuovo aggiornamento software porta su questi smartwatch interessanti novità per gli allenamenti e la navigazione. Parallelamente, l’azienda ha rilasciato un nuovo e corposissimo aggiornamento software anche per Amazfit Balance 2. Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Nuovo e importante aggiornamento per quattro smartwatch Amazfit

Come anticipato in apertura, Zepp Health ha recentemente avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per quattro dei suoi popolarissimi smartwatch a marchio Amazfit.

Amazfit Balance 3, Balance Ultra, Cheetah 2 Pro e Cheetah 2 Ultra stanno ricevendo la nuova versione 6.23.5.7 del software, in linea con quella portata su altri modelli come Active 3 Premium o i flagship della gamma T-Rex negli ultimi giorni.

Tra le novità dell’aggiornamento spiccano l’analisi HYROX (registra numero e frequenza dei movimenti e andamento della frequenza cardiaca per visualizzare le variazioni di ritmo e fornire agli utenti suggerimenti mirati) tramite Helio Strap Pro, la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS (per la connessione a rulli e cyclette supportati) per gli allenamenti di ciclismo indoor.

Questo aggiornamento (anche se non viene menzionato Cheetah 2 Pro), definito come l’OTA di settembre, è stato illustrato direttamente da Amazfit tramite un post sul social network cinese Weibo:

🏃 Connessione intelligente al polso, sensazione di allenamento avanzata Aggiunta la gestione della connessione diretta tra il cinturino/orologio smart band Helio e il dispositivo

Solleva il polso per controllare le periferiche e sincronizzare i dati di allenamento senza interruzioni Questo aggiornamento include anche ⬇️ Aggiunto promemoria di connessione delle periferiche nella pagina di preparazione all’allenamento

Aggiunti giudizio e promemoria di marcia in senso inverso per la navigazione delle tracce

Aggiunta la funzione di gestione della musica e delle playlist

Aggiunto il supporto per la connessione di periferiche per il ciclismo indoor

Aggiunta la funzione di navigazione alla libreria di allenamento

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Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog dell’aggiornamento alla versione 6.3.25.7, analogo per i quattro smartwatch, tradotto in italiano da uno screenshot diffuso in rete (via Reddit) e condiviso poco sotto.

Amazfit Balance 3 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni in questo aggiornamento. Buon divertimento! [Novità] Aggiunta l’analisi HYROX. Dopo aver collegato e indossato Helio Strap Pro, avvia una gara o una simulazione HYROX sul tuo orologio per registrare il numero di movimenti, la frequenza dei movimenti e l’andamento della frequenza cardiaca. Dopo la gara, puoi visualizzare le variazioni di ritmo e i suggerimenti di allenamento per ogni stazione.

Aggiunta la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app (Percorso: App Zepp > Dispositivo > Impostazioni applicazione dispositivo > Musica).

Il ciclismo indoor supporta la connessione a rulli e cyclette conformi al protocollo standard FTMS. Una volta connesso, può visualizzare dati come potenza, cadenza, velocità e distanza. Inoltre, nella pagina di calibrazione della distanza, puoi scegliere tra unità metriche o imperiali.

La libreria di allenamento ora supporta la navigazione (disponibile solo per i tipi di allenamento che supportano sia la libreria di allenamento che la navigazione). [Ottimizzazioni] Ottimizzato l’abbinamento con Helio Strap Pro. L’orologio ora può essere abbinato automaticamente a Helio Strap Pro collegato allo stesso account.

Ottimizzata la visualizzazione e la leggibilità dei dati del grafico altimetrico del percorso.

Con la visualizzazione avanzata attivata, la mappa ruota automaticamente per adattarsi alla direzione corrente durante lo zoom.

C’è un nuovo e corposo aggiornamento anche per Amazfit Balance 2

Oltre ai quattro modelli lanciati nel corso del 2026, Zepp Health è tornata ad aggiornare uno degli smartwatch più popolari dell’azienda, ovvero Amazfit Balance 2.

Dopo l’aggiornamento di agosto che gli ha donato Zepp OS 6 e tante novità, lo smartwatch riceve il nuovo aggiornamento alla versione 6.3.25.3 che gli consente di guadagnare numerose funzionalità finora esclusive dei modelli di punta o dei modelli più recenti.

Sul dispositivo arrivano l’Analisi HYROX sfruttando Helio Strap Pro, una migliorata gestione dei dispositivi Amazfit senza display, una migliore gestione delle playlist tramite l’app Musica, tante altre novità legate agli allenamenti, all’utilizzo di dispositivi esterni compatibili, e tantissime ottimizzazioni, sia per gli allenamenti che per la navigazione.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.25.3 per Amazfit Balance 2 (via Reddit), attualmente in fase di distribuzione graduale tramite un pacchetto OTA da 24,56 MB.

Amazfit Balance 2 si arricchisce di nuove funzionalità e ottimizzazioni. [Novità] Nuova analisi HYROX: quando il cinturino Helio Strap Pro è collegato e indossato, è possibile registrare ripetizioni, frequenza dei movimenti e andamento della frequenza cardiaca durante una competizione o una simulazione HYROX. Al termine dell’allenamento, è possibile visualizzare le variazioni di ritmo nelle singole stazioni e i consigli di allenamento.

Nuove funzionalità di gestione per i dispositivi Amazfit senza display: una volta connesso all’orologio, il dispositivo può essere configurato o gestito tramite il Centro di Controllo, le Schede di scelta rapida e le app . Ciò include avvisi di batteria scarica, la funzione Trova dispositivo e le impostazioni di trasmissione della frequenza cardiaca.

Nuova musica e gestione delle playlist tramite l’app Zepp. Percorso: App Zepp → Dispositivo → Impostazioni app dispositivo → Musica

Nuovo supporto per i rulli smart e le cyclette compatibili con FTMS durante l’allenamento indoor: una volta connessi, è possibile visualizzare potenza, cadenza, velocità, distanza e altri dati. Durante la calibrazione della distanza, è inoltre possibile selezionare le unità di misura metriche o imperiali.

Nuovo promemoria per la connessione di periferiche nella schermata di preparazione all’allenamento: una volta attivata nelle impostazioni di allenamento, l’orologio cerca automaticamente i dispositivi periferici compatibili.

Nuova funzione di rilevamento e avviso in caso di navigazione nella direzione sbagliata , con possibilità di invertire la direzione di navigazione toccando lo schermo.

Nuovo supporto di navigazione per gli allenamenti dalla libreria degli allenamenti , a condizione che la rispettiva modalità sportiva supporti sia gli allenamenti che la navigazione. [Ottimizzato] Abbinamento ottimizzato con Helio Strap Pro: l’orologio ora può abbinarsi automaticamente a un Helio Strap Pro collegato allo stesso account.

Visualizzazione e leggibilità ottimizzate del profilo altimetrico del percorso.

Interazione ottimizzata con la mappa durante la navigazione: quando la mappa è orientata con la testa rivolta verso l’alto, ora ruota automaticamente in base alla direzione corrente durante lo zoom.

Pagine di allenamento ottimizzate: quando si utilizzano unità di misura imperiali, gli allenamenti in pista ora visualizzano contemporaneamente le distanze in unità imperiali e metriche.

Esperienza di navigazione ottimizzata: Migliore leggibilità delle curve di livello e delle informazioni sui punti di interesse. Ora i sentieri utilizzano un nuovo colore per distinguerli più chiaramente dalle strade cittadine. Lungo alcune strade principali sono stati aggiunti i dati relativi ai marciapiedi, con scale cartografiche che vanno da 200 m a 8 m .

Download di mappe ottimizzati: ora è possibile selezionare un’area geografica più ampia per il download.

Navigazione ottimizzata: dopo aver abbandonato un percorso punto a punto, viene visualizzata una notifica al termine del ricalcolo del percorso.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).