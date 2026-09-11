MediaWorld ha lanciato oggi una nuova promozione NO IVA, valida solamente fino a domenica 13 settembre 2026. La catena sta proponendo lo scorporo dell’IVA e quindi uno sconto di quasi il 20% su tantissimi prodotti tech: andiamo a scoprire insieme una selezione delle offerte migliori da sfruttare in queste ore.
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Torna il NO IVA MediaWorld: tantissime offerte tech da sfruttare
La nuova iniziativa NO IVA di MediaWorld è disponibile solo fino al 13 settembre 2026 e coinvolge una ricchissima selezione di prodotti, tra cui PC, TV, smartwatch, cuffie wireless e tanto altro. La promozione consente anche questa volta di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MediaWorld Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già particolarmente ribassati.
L’offerta MediaWorld è valida solo per chi possiede la carta MediaWorld Club associata al profilo, come già avvenuto in passato: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in pochi istanti passando direttamente dal sito, senza alcun costo. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld (niente marketplace) e non è cumulabile con altre iniziative simili.
I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono parecchi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti per quanto riguarda PC, smart TV, smartwatch, cuffie wireless e non solo. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.
Offerte PC NO IVA MediaWorld
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-18%
MSI PC Desktop Gaming MAG Infinite E1 14NVL5-104EU, Intel®, Core I5 14400F, 2.5 GHz, GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
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-18%
LENOVO LOQ 15 Notebook Gaming, 15,6 “, processore Intel® Core I7 13650HX, NVIDIA GeForce RTX™ 5050, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
MICROSOFT Surface Pro 13 NOTEBOOK, 13 “, processore Qualcomm Snapdragon X2 Plus X2P-64-100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book6 NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 7 355, Intel® UHD Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO Yoga Slim 7i Aura Edition NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 5 322, Intel®, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
ASUS Zenbook A14 UX3407 NOTEBOOK, 14 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
HP VICTUS 15-FB3004NL Notebook Gaming, 15,6 “, processore AMD Ryzen AI 7 350, NVIDIA GeForce RTX™ 5060, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Mica Silver, Windows 11 Home
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-18%
ACER Swift Go 16 AI SFG16-74 NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Intel® Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Black, Windows 11 Home
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-18%
ASUS Vivobook S14 S3407 NOTEBOOK, 14 “, processore Qualcomm Snapdragon X X1 26 100, Qualcomm Adreno™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 1000 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
ACER Aspire 14 AI Copilot+ PC NOTEBOOK, 14 “, processore Intel® Core Ultra 7 256V, Intel® Arc™ GPU, RAM 16 GB, 1024 GB SSD, Silver, Windows 11 Home
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book4 15.6 Core7 NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core 7 150U, Intel® Iris® Xᵉ, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
HP All-in-One 27-cr0084nl AIO, 27 “, Intel® Core I51334U , RAM 16 GB, 512 GB SSD, Shell White, Touchscreen, WLED, Windows 11 Home
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-18%
LG gram 16ZB90S NOTEBOOK, 16 “, processore Intel® Core Ultra 5 Intel Core Ultra 5 115U, Intel®, 512 GB SSD, Black, Windows
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-18%
SAMSUNG Galaxy Book6 Notebook, 14 “, processore Intel® Core 5 315, Intel®, RAM 8 GB, 256 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
LENOVO IdeaPad Slim 3 NOTEBOOK, 15,6 “, processore AMD Ryzen 7 5825U, AMD Radeon™ Onboard Graphics, RAM 16 GB, 512 GB SSD, Grey, Windows 11 Home
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-18%
HP 15-FD2014NL NOTEBOOK, 15,6 “, processore Intel® Core Ultra 5 225U, Intel®, RAM 24 GB, 1000 GB SSD, Argento, Windows 11 Home
Offerte smartwatch NO IVA MediaWorld
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-18%
SMARTWATCH GOOGLE Pixel Watch 5 (45 mm) , Display da 1,7 “, Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 6.0, Modulo GPS integrato, Waterproof, Verde oliva
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-18%
SMARTWATCH GOOGLE Pixel Watch 5 (45 mm) , Display da 1,7 “, Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 6.0, Modulo GPS integrato, Waterproof, Grigio nebbia
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-18%
SMARTWATCH GOOGLE Pixel Watch 5 (41 mm) , Display da 1,5 “, Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 6.0, Modulo GPS integrato, Waterproof, Grigio nebbia
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-18%
SMARTWATCH GOOGLE Pixel Watch 5 (41 mm) , Display da 1,5 “, Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 6.0, Modulo GPS integrato, Waterproof, Rosa opaco
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-18%
SMARTWATCH GOOGLE Pixel Watch 5 (41 mm) , Display da 1,5 “, Touchscreen, 64 GB, Bluetooth 6.0, Modulo GPS integrato, Waterproof, Verde oliva
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-18%
SPORTWATCH OPPO Watch X3, Display da 1,5 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, Misty Titanium
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-18%
SMARTWATCH OPPO Watch X3, Display da 1,5 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, Obsidian Black
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-18%
SMARTWATCH AMAZFIT T-REX 3 PRO 48MM , Display da 1,5 “, Touchscreen, 0,064 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, Black
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-18%
SMARTWATCH AMAZFIT T-REX 3 PRO 44MM, Display da 1,32 “, Touchscreen, 0,064 GB, Bluetooth 5.2, Modulo GPS integrato, Waterproof, TACTICAL BLACK
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-18%
SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT RUNNER 2, Durata batteria 336 h, Scocca in Cassa Lega Titanio Nero, Touchscreen, Compatibile con iOS, Android, BLACK
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-18%
SMARTWATCH XIAOMI Watch 5, Durata batteria 432 h, Touchscreen, Compatibile con -, Juniper Green Strap
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-18%
SMARTWATCH SAMSUNG Galaxy Watch8 44mm, Display da 1,5 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth 5.3, Modulo GPS integrato, Waterproof, Graphite
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SMARTWATCH SAMSUNG Galaxy Watch8 40mm, Display da 1,3 “, Touchscreen, 32 GB, Bluetooth 5.3, Modulo GPS integrato, Waterproof, Graphite
Offerte cuffie wireless NO IVA MediaWorld
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Offerte smart TV NO IVA MediaWorld
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SONY 55 BRAVIA 7 II TV TRUE RGB, SMART TV, 55 “, True RGB, Processore XR Processor con AI, Nero, Classe E
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HISENSE 75UR9S, Smart TV RGB MiniLED 180Hz 75″ 4K, Schermo Anti-Riflesso, 100% BT2020, Dolby Atmos 4.1.2 By Devialet, Dolby Vision IQ, VIDAA OS, USB-C, Native 180Hz Game Mode, Wifi 6E, BT, lativù 4K
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-18%
LG OLED AI B5 OLED83B56LA TV OLED, SMART TV, 83 “, OLED, Processore a8 Gen2 4K con AI, Umber Brown, Classe F
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-18%
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-18%
SAMSUNG OLED AI TV 65″ QE65S85HAEXZT 4K, Processore NQ4 AI Gen2, 4K AI Upscaling, Schermo antiriflesso, OLED HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, Vision AI Smart TV, 2026
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-18%
LG OLED evo AI G6S OLED55G66 TV OLED, SMART TV, 55 “, OLED, Processore a11 AI 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
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-18%
LG OLED evo AI G6 OLED55G64 TV OLED, SMART TV, 55 “, OLED, Processore a11 AI 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
-
-18%
LG OLED AI B6 OLED65B65LA TV OLED, SMART TV, 65 “, OLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Umber Brown, Classe F
-
-18%
LG QNED MiniLED 75QNED87B6A TV MiniLED, SMART TV, 75 “, Mini LED, Processore a8 Gen3 4K AI, Charcoal Black, Classe D
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-18%
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-18%
TV PHILIPS Ambilight 48OLED820, 4K UHD, OLED 121cm 48″, Smart TV, Dolby Vision and Dolby Atmos, Google TV
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-18%
HISENSE 55UR8S TV MINI LED, SMART TV, 55 “, RGB-MiniLED, Processore Quad Core MT9655, Nero, Classe E
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-18%
Samsung Crystal AI TV 85″ UE85U8000HUXZT 4K, Processore Crystal 4K, 4K Upscaling, Motion Xcelerator, HDR, Contrast Enhancer, OTS Lite, Metal Stream Design, Vision AI Smart TV, 2026
-
-18%
LG OLED AI B6 OLED55B65LA TV OLED, SMART TV, 55 “, OLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Umber Brown, Classe F
-
-18%
LG OLED evo AI G6S OLED48G66 TV OLED, SMART TV, 48 “, OLED, Processore a11 AI 4K Gen3, Dark Satin Silver, Classe E
-
-18%
Ambilight TV PHILIPS 48OLED770, 4K, UHD, OLED 121cm 48″, Smart TV, Dolby Vision and Dolby Atmos, Titan OS
-
-18%
SAMSUNG UE85U7000FUXZT, Smart TV Crystal UHD 85”, 4K, Processore Crystal 4K, HDR, Smart Experience, OTS Lite & Adaptive Sound, Metal Stream Design
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-18%
LG OLED AI B6E OLED48B6ELC TV OLED, SMART TV, 48 “, OLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Umber Brown, Classe F
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-18%
LG Mini RGB 87 50MRGB87B6B TV MINI LED, SMART TV, 50 “, RGB-MiniLED, Processore a8 AI 4K Gen3, Charcoal Black, Classe E
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LG QNED MiniLED 65QNED70B6C TV MINI LED, SMART TV, 65 “, Mini LED, Processore a7 AI 4K Gen9, Charcoal Black, Classe E
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ROBOT ASPIRAPOLVERE XIAOMI Robot Vacuum 5 EU, Potenza 55 W, Lavapavimenti, Autonomia fino a 120 min, Sensore di superficie, White
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Robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL FREO S, Aspirazione 8.000 Pa, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5l, Sistema di lavaggio potente a pressione costante, Sistema di navigazione e di evitamento degli ostacoli LiDAR a livello millimetrico, Controllo Remoto via APP
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-17%
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-18%
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-17%
Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al nuovo NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non aspettate troppo: l’iniziativa è valida solo fino a domenica 13 settembre e le scorte del prodotto che vi interessa potrebbero terminare anche prima.
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